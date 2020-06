रूस के लिए रवाना हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा और रणनीतिक साझेदारी पर करेंगे चर्चा

नई दिल्ली: LAC पर जारी तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को रूस रवाना हो गए. तीन दिवसीय दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा और रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा होने की संभावना है. रक्षामंत्री मॉस्को में आयोजित विजय दिवस परेड (Victory Day Parade) में शिरकत करेंगे. यह परेड दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी पर सोवियत की जीत की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर हो रही है. यह परेड पहले 9 मई को होने थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के चलते इसे टाल दिया गया था.

Leaving for Moscow on a three day visit. The visit to Russia will give me an opportunity to hold talks on ways to further deepen the India-Russia defence and strategic partnership. I shall also be attending the 75th Victory Day Parade in Moscow.

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) June 22, 2020