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भारत के डिफेंस सेक्टर का बदला फैक्टर, DRDO की तकनीक ट्रांसफर को मिली मंजूरी; सेना को मिलेगा मिसाइलों का जखीरा

मिसाइल निर्माण के क्षेत्र में भारत ने एक नई छलांग लगाई है. रक्षा मंत्रालय ने उस फैसले को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत भारतीय उद्योग में डीआरडीओ की विकसित मिसाइलों को बनाया जाएगा. इससे छोटे उद्योगों को भी नई तकनीक तक पहुंच मिलने की संभावना है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 26, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 12:39 PM IST
भारत के डिफेंस सेक्टर का बदला फैक्टर, DRDO की तकनीक ट्रांसफर को मिली मंजूरी; सेना को मिलेगा मिसाइलों का जखीरा
Image Credit: मिसाइल निर्माण में छोटी कंपनियां निभाएंगी अहम भूमिका. (फाइल फोटो)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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