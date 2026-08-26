/भारत के डिफेंस सेक्टर का बदला फैक्टर, DRDO की तकनीक ट्रांसफर को मिली मंजूरी; सेना को मिलेगा मिसाइलों का जखीरा

रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में केंद्र सरकार की ओर एक बड़ा कदम उठाया गया है. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की ओर से विकसित की जाने वाली सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की तकनीक भारतीय उद्योगों को हस्तांतरिक करने के लिए रक्षा मंत्री की ओर से मंजूरी दे दी गई है.
इस मंजूरी के बाद योग्य भारतीय कंपनियां देश के भीतर ही इन मिसाइल प्रणालियों का उत्पादन कर सकेंगी। माना जा रहा है कि इस कदम से भारतीय सेनाओं की युद्धक तैयारी को बल मिलेगा। इतना ही नहीं समय पर सेना को आवश्यक मिसाइलों की आपूर्ति की जा सकेगी. केंद्र की ओर से मिसाइल निर्माण क्षेत्र में अनुसंधान से उत्पादन तक की यात्रा को तेज करने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
रक्षा क्षेत्र में इस आत्मनिर्भता का मतलब केवल हथियारों का देश में इस्तेमाल व रिसर्च करना नहीं है, बल्कि उनका उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला भी देश के भीतर विकसित करना है। माना जा रहा है कि मिसाइल तकनीक के हस्तांतरण से घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाने के साथ विदेशी निर्भरता कम होगी. इस फैसले के बाद साफ है कि डीआरडीओ की ओर से विकसित तकनीक से भारतीय उद्योग बड़े पैमाने पर मिसाइलों का उत्पादन कर पाएंगे.
सरकार के इस फैसले से भरतीय रक्षा उद्योग में छोटी और मध्यम कंपनियों की भागीदारी बढ़ेगी. चूंकि, मिसाइलों के निर्माण में अलग-अलग प्रकार के उपकरण, कलपुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियां, सामग्री और अन्य तकनीकी घटकों की आवश्यकता होती है. इस प्रकार की जरूरतों को ये छोटी और मध्यम कंपनियां पूरी करने की क्षमता रखती हैं. ऐसे में एमएसएमई के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे।
सरकार के इस फैसले के बाद डीआरडीओ आधुनिक रक्षा तकनीकों के अनुसंधान और विकास पर अधिक ध्यान दे पाएगा. इसके अलावा प्रमाणित तकनीकों को उद्योग के माध्यम से उत्पादन के स्तर तक ले जाया जा सकेगा। इससे सेना के पास नई-नई तकनीक समय पर पहुंच सकेगी.
गौरतलब है कि रक्षा मंत्री की यह मंजूरी भारत के मिसाइल क्षेत्र में डीआरडीओ की प्रयोगशाला से भारतीय कारखानों तक नई तकनीक पहुंचाने की दिशा में अहम मानी जा रही है. इससे न केवल स्वदेशी उत्पादन को बल मिलेगा, बल्कि भारतीय कंपनियों, एमएसएमई और तकनीकी भागीदारों के लिए रक्षा क्षेत्र में भागीदारी के नए रास्ते भी खुलेंगे। (इनपुट- आईएएनएस)