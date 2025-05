जापानी रक्षा मंत्री से मिले राजनाथ सिंह, आतंकवाद पर जापान के समर्थन का जताया आभार

Rajnath Singh: भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सोमवार 5 मई 2025 को जापान के रक्षा मंत्री जनरल नाकातानी के साथ द्विपक्षीय बैठक की. इस दौरान रक्षा मंत्री ने पहलगाम हमले को लेकर जापान की ओर से भारत को मिले समर्थन का आभार जताया. इसको लेकर राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर किया.

जापानी रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत-जापान रक्षा मंत्रिस्तरीय बैठक में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने पहलगाम हमले के बाद जापान की तरफ से मिले समर्थन पर आभार व्यक्त किया. रक्षा मंत्री जनरल नाकातानी के साथ द्विपक्षीय बैठक में दोनों पक्षों के बीच वर्तमान क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया. साथ ही द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर भी चर्चा की गई.

जापान सरकार का जताया आभार

भारत-जापान रक्षा मंत्रिस्तरीय बैठक में शामिल होने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा,' मैं जापान सरकार का पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के साथ मजबूत एकजुटता दिखाने के लिए धन्यवाद करता हूं. मैं इस अवसर पर भारत-जापान रक्षा संबंधों को गहरा करने में आपके बड़े योगदान की सराहना करता हूं.'

मुलाकात का ब्यौरा दिया

रक्षा मंत्री के ऑफिशियल 'X' अकाउंट से इस मुलाकात का ब्यौरा दिया गया.

It was a delight to meet Japan’s Defence Minister Gen Nakatani San in New Delhi. India shares a Special, Strategic and Global partnership with Japan. During the bilateral meeting we discussed defence cooperation and regional security. Both sides condemned terrorism in all forms… pic.twitter.com/cqd7CWyxLS

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) May 5, 2025