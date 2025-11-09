ट्रंप के दावे के बाद बढ़ा तनाव! पाक के परमाणु परीक्षण पर राजनाथ सिंह बोले-'पहले देखते हैं कि वे...

Pakistan Conduct Nuclear Test: जब रक्षा मंत्री से पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रमों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भारत इस तरह की खबरों से परेशान नहीं है.
Rajnath Singh on Pakistan Nuclear Test: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत किसी भी हालात का सामना करने के लिए तैयार है. वह अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ते उस दावे के बाद चिंता बढ़ने पर जवाब दे रहे थे जिसमें ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान छिपकर परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहा है. पाकिस्तान के कथित परमाणु विकास के बारे में पूछे जाने पर राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ऐसी खबरों से डरा नहीं है. उन्होंने कहा, जो लोग परीक्षण करना चाहते हैं उन्हें करने दे हम उन्हें रोक नहीं सकते.
राजनाथ सिंह का करारा जवाब
Defense Minister Rajnath Singh ने हिंदुस्तान टाइम्स अखबार से बात की. उन्होंने सीबीएस शो पर डोनाल्ड ट्रंप की हालिया टिप्पणी के बाद जो अटकलें लग रही थीं उन पर भी अपनी बात रखी. जह उनसे पूछा गया कि अगर पाकिस्तान परमाणु परीक्षण करता है तो क्या भारत भी ऐसा करेगा, इस पर रक्षा मंत्री ने जवाब दिया, 'पहले देखते हैं कि वो ऐसा करते हैं या नहीं'.
ट्रंप ने क्यों दिया परीक्षण का आदेश?
Trump ने घोषणा की थी कि, 30 से ज्यादा सालों के बाद अमेरिका फिर से परमाणु हथियारों का परीक्षण शुरु करेगा. उन्होंने ऐसा कहते हुए दूसरे देशों द्वारा हाल ही में किए जा रहे परीक्षणों का हवाला दिया. ट्रंप ने कहा कि, अमेरिका को अकेले परीक्षण करने से पीछे नहीं हटना चाहिए जबकि दूसरे देश छिपकर जमीन के नीचे परीक्षण करना जारी रखे हुए हैं.
ट्रंप ने क्या लगाया आरोप?
ट्रंप ने सीधे पाकिस्तान का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि वह अभी भी परमाणु प्रयोग कर रहा है. इससे पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के बयान पर जवाब देते हुए कहा था कि, पाकिस्तान का परमाणु रिकॉर्ड हमेशा से गुप्त और गैर-कानूनी रहा है. मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, छिपी हुई गैर-कानूनी परमाणु गतिविधियां पाकिस्तान के पुराने इतिहास से मेल खाती हैं. उन्होंने कहा, पाकिस्तान दशकों से तस्करी, नियमों को तोड़ना, गुप्त समझौते जैसे कामों में लगा हुआ है.
पाकिस्तान ने किया ट्रंप के दावे को खारिज
इस बीच पाकिस्तान ने ट्रंप के दावे को गलत बताया है. पाकिस्तान के बड़े अधिकारी ने सीबीएस न्यूज को बताया कि उनके देश ने परमाणु परीक्षण पर एकतरफा रोक लगा रखी है. पाकिस्तान ने इस बात पर जोर दिया कि, वह इसे दोबारा शुरू करने वाले पहला देश नहीं था और दोबारा शुरू करने वाला पहला देश नहीं बनेगा. पाकिस्तान ने यह भी कहा कि भले ही उसने CTBT(व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि)पर दस्तखत नहीं किए हैं फिर भी वह संयम बनाए रखने के अपने दावे पर कायम है.
