दिल्ली चुनाव 2020: राजनाथ सिंह ने मुस्लिमों से कहा- हमें भले ही वोट ना देना लेकिन...

नई दिल्ली: विधानसभा चुनावों को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के मुस्लिमों से एक अपील की है. उन्होंने कहा, 'मैं अपने मुस्लिम भाईयों से कहना चाहता हूं कि ये आपको तय करना है कि हमें वोट देना है या नहीं देना लेकिन हमारे इरादों पर शक मत करिए. नागरिकता छीनना तो दूर की बात है, कोई आपको छू भी नहीं सकता.'

#WATCH Defence Minister Rajnath Singh: I want to tell my Muslim brothers - it is up to you to decide whether to vote for us or not but please do not doubt our intentions. No one can touch you, let alone taking away your citizenship. pic.twitter.com/bzMo1kD1ME

— ANI (@ANI) January 29, 2020