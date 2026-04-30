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Hindi Newsदेशहम लंबी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार थे... ऑपरेशन सिंदूर के एक साल बाद राजनाथ सिंह का बड़ा खुलासा

हम लंबी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार थे... ऑपरेशन सिंदूर के एक साल बाद राजनाथ सिंह का बड़ा खुलासा

राजधानी दिल्ली में एक सिक्योरिटी समिट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ी बात कही. उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेते हुए खुलकर कहा कि हम लंबी लड़ाई के लिए भी तैयार थे. सिंह ने कहा कि पूरी दुनिया अभी लगातार बदलाव से गुजर रही है. झगड़े और अस्थिरता है. यूरोप में तनाव है, और हम हर दिन वेस्ट एशिया में युद्ध को होते हुए देख रहे हैं. जिन सिद्धांतों पर ग्लोबल ऑर्डर बना था, वे लगातार चुनौतियों का सामना कर रहे हैं.

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 30, 2026, 12:17 PM IST
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राजनाथ सिंह (फाइल फोटो)
राजनाथ सिंह (फाइल फोटो)

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को आगाह करते हुए कहा है कि किसी भी आतंकी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को लगभग एक साल पूरे हो गए हैं और यह ऑपरेशन भी नए वर्ल्ड ऑर्डर का एक सिंबल है. वह ऐसा मोड़ था, जिसने पूरी दुनिया को संदेश दे दिया कि भारत अब पुरानी सोच के साथ चलने वाला नहीं है, जहां हमारी धरती पर आतंकी हमले हों और हम केवल डिप्लोमैटिक होकर बयान जारी करते रहें. 

राजनाथ ने कहा कि हमने हमेशा देखा है कि पाकिस्तान-जैसे देश आतंकवाद को समर्थन देते आए हैं. यही कारण है कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही समय आजाद हुए और आज भारत को पूरी दुनिया में जहां इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, तो पाकिस्तान 'दूसरे आईटी' यानी इंटरनेशनल टेररिज्म का मरकज बन चुका है.

हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार थे: राजनाथ

उन्होंने आगे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने उन्हीं को टारगेट किया, जिन्होंने हमारे ऊपर हमला किया था. मैं फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमने यह ऑपरेशन इसलिए बंद नहीं किया था कि हमारी क्षमता कम हो गई थी, हमने इसे अपनी मर्जी से, अपनी शर्तों पर रोका और अगर जरूरत पड़ती तो हम लंबी लड़ाई के लिए भी पूरी तरह से तैयार थे. हमारे पास सर्ज कैपेसिटी भी थी, यानी अचानक जरूरत पड़ने पर अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाने की काबिलियत. यह न सिर्फ हमारे पास थी, बल्कि अब भी है और यह पहले से भी ज्यादा मजबूत है इसलिए, मुझे नहीं लगता कि और कुछ कहने की जरूरत है. 

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'हमें परमाणु हमले की धमकी दी गई'

ANI नेशनल सिक्योरिटी समिट 2.0 में रक्षा मंत्री ने कहा कि उस बीच हमें न्यूक्लियर हमले तक की धमकी दी गई थे, लेकिन हम झांसे में नहीं आए. हमने उन धमकियों को नकारते हुए उसे तवज्जो ही नहीं दी. हमने वही किया, जो करना जरूरी था, जो राष्ट्र हित में जरूरी था. यही है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यानी नई दुनिया का नया भारत. हमारे मिलिट्री-इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने भी बार-बार साबित किया है कि वह न सिर्फ शांति के समय की जरूरतों के लिए बल्कि युद्ध के समय तेजी से सप्लाई के लिए भी तैयार है.

राजनाथ ने साफ कहा कि भारत दुनिया को बता रहा है कि आतंकवाद और उसके स्पॉन्सर्स के बीच कोई अंतर नहीं किया जाएगा. उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ था. 

ऑपरेशन सिंदूर से भारत को क्या फायदा हुआ?

राजनाथ ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया में भारत के स्वदेशी हथियारों को लेकर पॉजिटिव अप्रोच देखने को मिल रही है. आज स्थिति यह है कि दुनिया के अनेक देशों ने हमारे हथियार और रक्षा उपकरणों को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है. वित्त वर्ष 2025-26 में ही करीब 39,000 करोड़ रुपये का डिफेंस एक्सपोर्ट रहा, जो पिछले साल की तुलना में 62.66 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दिखाता है. 

रावण की नाभि में अमृत...

उन्होंने कहा कि टेररिज्म सिर्फ एक एंटी-नेशनल काम नहीं है. इसके कई पहलू हैं और टेररिज्म से तभी निपटा जा सकता है जब हम इसे इसके तीनों पहलुओं - ऑपरेशनल, आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल से निपटें. टेररिज्म का असली IP एड्रेस उसकी आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल जड़ें हैं, जहां वह फलता-फूलता है. टेररिज्म का आइडियोलॉजिकल पोषण और पॉलिटिकल संरक्षण रावण की नाभि में अमृत है, जो एक सिर काटने के बाद दूसरा सिर उगा देता है. मेरा मानना ​​है कि टेररिज्म को जीवन देने वाली इस नाभि को सुखाना जरूरी है.

पहलगाम हमले पर क्या बोले राजनाथ

रक्षा मंत्री ने कहा कि मुझे याद है जिस दिन पहलगाम में बेगुनाह आम लोगों पर हमले की जानकारी मिली थी, मैंने खुद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेक्रेटरी और डिफेंस सेक्रेटरी के साथ मीटिंग की थी. मैंने हमेशा हमारी आर्म्ड फोर्सेज से कहा है कि उन्हें किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार रहने की जरूरत है. मैं तीनों सेनाओं के चीफ और वहां मौजूद सभी ऑफिसर को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने कहा कि वे ऑपरेशन के लिए पूरी तरह तैयार थे. ऑपरेशन सिंदूर हमारी आर्म्ड फोर्सेज के जॉइंटनेस का भी एक उदाहरण था. आर्मी, नेवी और एयर फोर्स ने एक साथ और एक प्लान के तहत काम करके दिखाया कि भारत की मिलिट्री पावर अब अलग-अलग हिस्सों में काम नहीं करती, बल्कि एक जॉइंट, इंटीग्रेटेड और ग्लोबल पावर के तौर पर उभरी है इसीलिए हमने ऑपरेशन को अपनी शर्तों पर, अपने समय पर शुरू किया और अपनी शर्तों पर खत्म किया. हमने टेररिज्म के खिलाफ पहलगाम की घटना के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर किया है.

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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