'सबके बॉस तो हम हैं...', ट्रंप के टैरिफ पर बरसे राजनाथ, बोले- कुछ लोग तो बस जलते हैं

Rajnath Singh News: राजनाथ सिंह ने टैरिफ को लेकर पर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर निशना साधा और भारत की आर्थिक गति को पटरी से उतारने की कोशिश करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कुछ 'बॉस' भारत से जलते हैं.
Rajnath Singh On Tarrif War: अमेरिकी टैरिफ को लेकर भारत समेत कई देश ने डोनाल्ड ट्रंप पर हमलावर है. अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ में हालिया बढ़ोतरी को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति पर सीधा निशाना साधा है. उन्होंने वैश्विक शक्तियों पर भारत की आर्थिक गति को पटरी से उतारने की कोशिश करने का आरोप लगाया. केंद्रीय मंत्री ने ट्रंप का नाम लिए बिना कहा, 'कुछ 'बॉस' ईर्ष्यालु हैं, भारत की वृद्धि को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं. देश की अर्थव्यवस्था को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं.'
राजनाथ सिंह ने एक सभा में कहा, 'कुछ लोग भारत की विकास दर से खुश नहीं हैं. उन्हें यह पसंद नहीं आ रहा है. 'सबके बॉस तो हम हैं', भारत इतनी तेज़ गति से कैसे बढ़ रहा है? भारतीय वस्तुओं पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने के बाद भारत की तरफ से ये टिप्पणी आई . साथ ही, भारत ने रूसी तेल की निरंतर खरीद के जवाब में 25% एक्स्ट्रा जुर्माना भी लगाया गया है.
VIDEO | Madhya Pradesh: Defence Minister Rajnath Singh (@rajnathsingh) slams the US President over the tariff issue without naming him, saying, “Some ‘boss’ is jealous, unable to accept India’s growth; trying to disrupt the country’s economy."
इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति ने टैरिफ में और बढ़ोतरी की धमकी दी और भारत की अर्थव्यवस्था को 'डेड' करार दिया. जबकि भारत पर यूक्रेन में रूस के जंग को वित्तपोषित करने का आरोप लगाने के बाद भारत को आलोचना का सामना करना पड़ा.
सिंह ने आरोप लगाया कि कुछ देश यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि, 'भारत में भारतीयों द्वारा निर्मित उत्पाद अन्य देशों में बने उत्पादों से ज़्यादा महंगे हो जाएं, ताकि जब कीमतें बढ़ें, तो दुनिया उन्हें खरीदना बंद कर दे.' लेकिन उन्होंने ज़ोर देकर कहा, 'भारत इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है कि मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि दुनिया की कोई भी ताकत अब भारत को एक प्रमुख वैश्विक शक्ति बनने से नहीं रोक सकती.'
उन्होंने रक्षा निर्यात को लचीलेपन का एक मिसाल बताते हुए कहा कि, 'हम 24,000 करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य की रक्षा वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं. यह भारत की ताकत है यह नए भारत का नया रक्षा क्षेत्र है और निर्यात लगातार बढ़ रहा है.' उन्होंने आगे कहा कि टैरिफ विवाद का इस क्षेत्र पर कोई असर नहीं पड़ा है.
