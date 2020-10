आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस में राजनाथ सिंह का चीन को संदेश, भारत अपनी हर इंच जमीन की रक्षा करेगा

नई दिल्ली: रक्षामंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने दिल्ली में चल रहे सेना के कमांडर कॉन्फ्रेंस (Army Commander's Conference) को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा सुरक्षा हालातों में भारतीय सेना (Indian Army) ने जिस तरह से पहल की है. उस पर पूरे देश को अपनी सेनाओं पर गर्व है.

देश की संप्रभुत्ता के लिए सेना ने बेहतरीन काम किया

राजनाथ सिंह ने कहा कि आज़ादी से अब तक भारतीय सेना ने कई तरह के सुरक्षा हालातों और देश की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए सफलतापूर्वक काम किया है. सेना ने आतंकवाद , उग्रवाद और बाहरी हमलों जैसी चुनौतियो से

बेहतर तरीक़े से निपटा है और ऐसे कई खतरे नाकाम किए हैं.

The Indian Army has been successful in addressing several challenges to the security and sovereignty of this country since the Independence.

Be it the problem of terrorism, insurgency or any external attack, the Army has played a significant role in neutralising those threats.

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 28, 2020