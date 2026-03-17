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'समय बोलता नहीं, बल्कि इंतजार करता है और जवाब देता है...,' रजनीकांत ने की TVK नेता की बोलती बंद

TVK Leader Remark On Rajnikanth: एक्टर विजय की पार्टी TVK के एक नेता आधव अर्जुन ने सुपरस्टार रजनीकांत के राजनीति छोड़ने को लेकर विवादित बयान दिया था. अब इसपर खुद रजनीकांत का रिएक्शन सामने आया है.   

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 17, 2026, 04:02 PM IST
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'समय बोलता नहीं, बल्कि इंतजार करता है और जवाब देता है...,' रजनीकांत ने की TVK नेता की बोलती बंद

Rajnikanth Reaction On TVK Leader Remark: TVK नेता आधव अर्जुन ने हाल ही में तमिल सुपरस्टार रजनीकांत को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर राजनीतिक विवाद चल रहा है. इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया को लेकर अब रजनीकांत ने सभी दलों के नेताओं को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया. सुपरस्टार ने तमिल में जारी बयान में कहा,' समय बोलता नहीं, बल्कि इंतजार करता है और जवाब देता है.' 

रजनीकांत को लेकर बयान

बता दें कि तमिलनाडु में बेशुमार लोकप्रियता हासिल करने वाले सुपरस्टार रजनीकांत एक राजनीतिक विवाद में घिर गए, जब TVK महासचिव आधव अर्जुन ने दावा किया कि रजनीकांत ने DMK के मुखिया की धमकियों के कारण राजनीति छोड़ दी. अर्जुन की इस टिप्पणी ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया, जिसपर कई दलों के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी. AIADMK के महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पाडी के पलानीस्वामी ने इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि रजनीकांत राजनीति से परे हैं और सभी उनका सम्मान करते हैं. उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाली बातें कहना अस्वीकार्य है.  

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रजनीकांत ने क्यों छोड़ी पॉलिटिक्स? 

पलानीस्वामी ने कहा,' जिस तरह हर व्यक्ति को राजनीति में आने का अधिकार है, उसी तरह इससे दूर रहने का भी अधिकार है. जब उन्होंने खुद इसके लिए उचित कारण बताया है, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए न कि राजनीतिक उद्देश्यों से इस मामले को देखना और डिफेमेट्री कमेंट्स करना राजनीतिक मर्यादा का घोर उल्लंघन है.' बता दें कि रजनीकांत ने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और COVID 19 महामारी का हवाला देते हुए साल 2020 में औपचारिक रूप से राजनीति से बाहर होने का विकल्प चुना था. 

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रजनीकांत ने जताया आभार 

DMK नेता एस रेगूपथी ने भी TVK नेता आधव अर्जुन की टिप्पणियों पर रिएक्शन दिया. उन्होंने इसे खुल्लम-खुल्ला झूठ बताते हुए कहा कि TVK इस तरह की टिप्पणियां करके राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही है. इसके अलावा तमिलनाडु भाजपा प्रमुख नैनार नागेंद्रन ने भी इन टिप्पणियों को लेकर बिना शर्त माफी की मांग की. रजनीकांत ने अपने बयान में इन सभी नेताओं और अन्य लोगों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया.

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

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