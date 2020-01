Budget 2020: वेंकैया नायडू की सभी दलों के साथ हुई मीटिंग, राज्यसभा सांसदों से की ये अपील

नई दिल्ली: बजट सत्र के शुरुआत के साथ ही राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने उच्च सदन के सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक की. नायडू के आवास पर हुई इस मीटिंग में सभी दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया. इस बैठक में उपराष्ट्रपति ने सभी दलों से राज्यसभा को सुचारू रूप से चलाने की अपील की.

नायडू ने कहा कि सभी मुद्दों पर सदन में अच्छी बहस होनी चाहिए और सांसदों को मुद्दों पर अच्छे से तैयारी करनी चाहिए ताकि राज्यसभा में अच्छा बहस हो सके. वेंकैया नायडू ने सांसदों से जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने की अपील भी की.

वहीं, पिछले 2 सत्रों की तारीफ़ करते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि जिस तरह पिछले सत्र में काम हुआ, उसी तरह से बजट सत्र में भी कामकाज होना चाहिए.

The Vice President of India and Chairman of Rajya Sabha, Shri M Venkaiah Naidu convened a meeting of the leaders of all parties at his residence, in New Delhi, today and sought their cooperation for the smooth conduct of the Budget Session. pic.twitter.com/QobwNzeoDY

— Vice President of India (@VPSecretariat) January 31, 2020