भाजपा-कांग्रेस के धुरंधर लौट रहे! 75 सीटों पर राज्यसभा चुनाव क्या भारत की पॉलिटिक्स को बदलने वाले हैं?

अगले साल कई राज्यों से राज्यसभा की कुल 75 सीटें खाली हो रही हैं. इसमें सत्ताधारी और विपक्षी दोनों तरफ से कुछ बड़े नेता भी हैं. ऐसे में देखें तो संसद के ऊपरी सदन में बड़े बदलाव की जमीन तैयार हो रही है. जैसे-जैसे 2025 खत्म हो रहा है और 2026 नजदीक आ रहा है, देश के कई राज्यों में चुनावी माहौल बनता दिख रहा है. 2026 में न सिर्फ पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और असम जैसे प्रमुख राज्यों में हाई-वोल्टेज विधानसभा चुनाव की तैयारी है बल्कि राज्यसभा की 75 सीटों के लिए भी इलेक्शन है. उच्च सदन की ये सीटें अप्रैल, जून और नवंबर 2026 में खाली होंगी. एक्सपर्ट की मानें तो 75 सीटों का आंकड़ा बड़ा है और इससे बीजेपी की अगुआई वाले NDA और कांग्रेस के INDIA गठबंधन के बीच सत्ता का संतुलन बदल सकता है.

आने वाले चुनावों में बिहार से 5 और उत्तर प्रदेश से 10 राज्यसभा सीटें खाली होंगी. इसके अलावा महाराष्ट्र, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भी सीटें खाली हो रही हैं. बड़े भौगोलिक विस्तार वाला 2026 का राज्यसभा चुनाव राष्ट्रीय महत्व और भविष्य के विधायी एजेंडे पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को प्रदर्शित कर रहा है.

वो दिग्गज जिनकी विदाई होगी!

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, दिग्विजय सिंह, शरद पवार, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा, रवनीत सिंह बिट्टू, जॉर्ज कुरियन.

इन नेताओं का राजनीतिक भविष्य अनिश्चित है क्योंकि अभी इनकी पार्टी की तरफ से यह साफ नहीं किया गया है कि ये संसद में लौटेंगे या उनकी जगह नए चेहरे आएंगे. अप्रैल और जून के बीच, इसके बाद नवंबर 2026 में राज्यसभा में महाराष्ट्र से सात और बिहार से पांच सीटें खाली होंगी, साथ ही झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु से भी सीटें खाली होंगी. ऐसे में देखें तो यह कालखंड ऊपरी सदन में बदलाव का फेज है जो एक साथ कई राज्यों को प्रभावित करेगा.

यूपी से भी 10 सीटें नवंबर तक खाली होने वाली हैं. मध्य प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के सदस्यों का कार्यकाल भी इसी दौरान समाप्त होगा.

राज्यसभा में अभी का नंबर गेम

फिलहाल राज्यसभा में NDA के पास 129 सीटें हैं जबकि विपक्ष के पास 78 सीटें हैं इसलिए 2026 में होने वाले चुनाव महत्वपूर्ण रहने वाले हैं. ये ऊपरी सदन में सत्ता का संतुलन बदल सकते हैं. इससे आने वाले समय में विधायी नतीजों और पार्टियों की रणनीतियों पर असर पड़ेगा.

हरिवंश का कार्यकाल भी समाप्त

बिहार में 9 अप्रैल को राज्यसभा की पांच सीटें खाली हो जाएंगी, जिसके लिए मार्च तक चुनाव होने की उम्मीद है. जिन नेताओं का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनमें RJD के प्रेम चंद गुप्ता और अमरेंद्र धारी सिंह, जेडीयू के हरिवंश नारायण सिंह और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा शामिल हैं.\

बिहार विधानसभा में बदलाव के बाद, BJP और जेडीयू दोनों दो-दो सीटें जीतने में सक्षम हैं जबकि एक सीट विपक्ष के खाते में जाने की संभावना है. मुकाबला कड़ा है और उपेंद्र कुशवाहा जैसे कुछ नेताओं की वापसी अनिश्चित है.

महाराष्ट्र से दिग्गज की वापसी!

महाराष्ट्र में अप्रैल 2026 में राज्यसभा की सात सीटों पर चुनाव होंगे. शरद पवार, प्रियंका चतुर्वेदी और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले जैसे प्रमुख नेताओं का कार्यकाल खत्म हो रहा है. 2024 के विधानसभा चुनावों के बाद महाराष्ट्र का राजनीतिक परिदृश्य बदल गया है, जिससे शरद पवार और प्रियंका चतुर्वेदी की संसद में वापसी की संभावनाएं अनिश्चित हो गई हैं. सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन को इन सीटों में से ज्यादातर पर जीत हासिल करने की उम्मीद है.

फैसला कांग्रेस को लेना है

महा विकास अघाड़ी में सबसे ज्यादा विधायकों वाली कांग्रेस को इस बारे में रणनीतिक फैसले लेने होंगे कि वह अपने उम्मीदवार उतारे या सहयोगी पार्टियों के उम्मीदवारों का समर्थन करे. राज्य में गठबंधन और पार्टियों की ताकत को देखते हुए यह स्थिति महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनावों को और भी दिलचस्प बनाती है.

कर्नाटक का हाल

कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा क्रमशः जून और अप्रैल 2026 में राज्यसभा सदस्य के रूप में रिटायर होंगे. कर्नाटक से चार सीटों पर चुनाव होंगे जिसमें कांग्रेस के तीन सीटें जीतने और क्रॉस-पार्टी समर्थन के आधार पर विपक्ष के एक सीट जीतने की संभावना है.

यूपी में भी 10 धुरंधर

उत्तर प्रदेश में नवंबर 2026 तक राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव होंगे. फिलहाल BJP के पास आठ सीटें हैं जबकि सपा और बसपा के पास एक-एक सीट है. रिटायर होने वाले सदस्यों में हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा, बृज लाल, सीमा द्विवेदी और अन्य शामिल हैं. राज्य विधानसभा में बीजेपी की ताकत को देखते हुए लगता है कि वह आठ सीटें जीत सकती है जबकि सपा को दो सीटें मिलने की संभावना है. बसपा अपनी मौजूदगी खो सकती है.

