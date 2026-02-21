महाराष्ट्र: 7 में से मिलेगी सिर्फ 1 राज्यसभा सीट; शरद पवार और उद्धव ठाकरे से टकराने के मूड में कांग्रेस

Rajya Sabha Election 2026: अगले महीने 16 मार्च को राज्यसभा की 37 सीटों पर चुनाव होने हैं. इसमें महाराष्ट्र की भी 7 सीटें शामिल हैं, हालांकि विपक्षी गठबंधन महाराष्ट्र विकास अघाड़ी (MVA) को 6 सीटों पर अपनी हार साफ दिखाई दे रही है. MVA में शामिल कांग्रेस, शिवसेना (UBT) और एनसीपी (SP) के पास एक सीट जीतने लायक ही संख्याबल है. ऐसे में इस एक सीट के लिए तीनों मुख्य पार्टियां अपना-अपना दावा ठोक रही हैं.

कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंढे ने शुक्रवार को कहा,'चूंकि गठबंधन में हमारे पास विधायकों की दूसरी सबसे बड़ी तादाद है, इसलिए कांग्रेस को या तो राज्यसभा सीट या एमएलसी सीट मिलनी चाहिए.' जबकि उद्धव सेना के नेता संजय राउत ने सुलह का रुख अपनाते हुए कहा कि गठबंधन में शामिल तीनों पार्टियां एक साथ बैठकर उम्मीदवार का फैसला करेंगी. राउत ने कहा,'हमारे पास राज्यसभा की एक सीट के लिए पर्याप्त संख्या बल है. तीनों पार्टियां बैठकर यह तय करेंगी कि महाराष्ट्र के हितों और पहचान के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार कौन है. यह फैसला सर्वसम्मति से लिया जाएगा.' संजय राउत ने कहा कि राज्यसभा में मराठी भाषी उम्मीदवार भेजना महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा,'हमें राज्यसभा में एक मराठी भाषी उम्मीदवार भेजना होगा जो महाराष्ट्र के हित में मुद्दे उठाएगा.'

तीनों पार्टियों में क्यों हुआ है विवाद?

MVA की तीनों बड़ी पार्टियां इस एक सीट को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रही हैं. इसलिए खींचतान बढ़ गई है. राजनीतिक दिग्गजों का कहना है कि कांग्रेस अब गठबंधन में कमजोर भूमिका नहीं निभाना चाहती और सीधे राज्यसभा जैसी राष्ट्रीय सीट मांग रही है. अगर सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बनी तो MVA की एकता और भविष्य के चुनावी तालमेल पर असर पड़ सकता है.

राज्यसभा की 6 सीटें खाली हो रही हैं, जिनके लिए 16 मार्च को चुनाव होगा. राज्यसभा चुनाव में विधायक वोट करते हैं. राज्यसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को जीतने के लिए लगभग 37 विधायकों का समर्थन (कोटा) चाहिए. MVA के पास सिर्फ एक सीट जीतने लायक विधायक ही हैं. शिवसेना (यूबीटी) के पास सबसे ज्यादा 20 विधायक हैं, उसके बाद कांग्रेस के पास 16 और एनसीपी (एसपी) के पास 10 हैं.