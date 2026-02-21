महाराष्ट्र: 7 में से मिलेगी सिर्फ 1 राज्यसभा सीट; शरद पवार और उद्धव ठाकरे से टकराने के मूड में कांग्रेस

26 मार्च को देशभर की 36 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं. इसमें महाराष्ट्र की ी 7 सीटें शामिल हैं. महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन के लिए यह चुनाव मुश्किल भरा हो सकता है. साथ ही इस चुनाव में उनकी एकता का भी टेस्ट होने वाला है. चलिए जानते हैं कैसे?
Rajya Sabha Election 2026: अगले महीने 16 मार्च को राज्यसभा की 37 सीटों पर चुनाव होने हैं. इसमें महाराष्ट्र की भी 7 सीटें शामिल हैं, हालांकि विपक्षी गठबंधन महाराष्ट्र विकास अघाड़ी (MVA) को 6 सीटों पर अपनी हार साफ दिखाई दे रही है. MVA में शामिल कांग्रेस, शिवसेना (UBT) और एनसीपी (SP) के पास एक सीट जीतने लायक ही संख्याबल है. ऐसे में इस एक सीट के लिए तीनों मुख्य पार्टियां अपना-अपना दावा ठोक रही हैं.
कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंढे ने शुक्रवार को कहा,'चूंकि गठबंधन में हमारे पास विधायकों की दूसरी सबसे बड़ी तादाद है, इसलिए कांग्रेस को या तो राज्यसभा सीट या एमएलसी सीट मिलनी चाहिए.' जबकि उद्धव सेना के नेता संजय राउत ने सुलह का रुख अपनाते हुए कहा कि गठबंधन में शामिल तीनों पार्टियां एक साथ बैठकर उम्मीदवार का फैसला करेंगी. राउत ने कहा,'हमारे पास राज्यसभा की एक सीट के लिए पर्याप्त संख्या बल है. तीनों पार्टियां बैठकर यह तय करेंगी कि महाराष्ट्र के हितों और पहचान के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार कौन है. यह फैसला सर्वसम्मति से लिया जाएगा.' संजय राउत ने कहा कि राज्यसभा में मराठी भाषी उम्मीदवार भेजना महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा,'हमें राज्यसभा में एक मराठी भाषी उम्मीदवार भेजना होगा जो महाराष्ट्र के हित में मुद्दे उठाएगा.'
MVA की तीनों बड़ी पार्टियां इस एक सीट को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रही हैं. इसलिए खींचतान बढ़ गई है. राजनीतिक दिग्गजों का कहना है कि कांग्रेस अब गठबंधन में कमजोर भूमिका नहीं निभाना चाहती और सीधे राज्यसभा जैसी राष्ट्रीय सीट मांग रही है. अगर सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बनी तो MVA की एकता और भविष्य के चुनावी तालमेल पर असर पड़ सकता है.
राज्यसभा की 6 सीटें खाली हो रही हैं, जिनके लिए 16 मार्च को चुनाव होगा. राज्यसभा चुनाव में विधायक वोट करते हैं. राज्यसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को जीतने के लिए लगभग 37 विधायकों का समर्थन (कोटा) चाहिए. MVA के पास सिर्फ एक सीट जीतने लायक विधायक ही हैं. शिवसेना (यूबीटी) के पास सबसे ज्यादा 20 विधायक हैं, उसके बाद कांग्रेस के पास 16 और एनसीपी (एसपी) के पास 10 हैं.
|क्रम
|राज्य
|सांसद का नाम
|सेवानिवृत्ति
|1
|महाराष्ट्र
|डॉ. भागवत कराड
|02.04.2026
|2
|डॉ. फौजिया तहसीन अहमद खान
|3
|प्रियंका चतुर्वेदी
|4
|शरदचंद्र पवार
|5
|धैर्यशील मोहन पाटिल
|6
|रजनी अशोकराव पाटिल
|7
|रामदास आठवले
|8
|ओडिशा
|ममता महंता
|02.04.2026
|9
|मुजिबुल्ला खान
|10
|सुजीत कुमार
|11
|निरंजन बिशी
|12
|तमिलनाडु
|एन.आर. एलंगो
|02.04.2026
|13
|पी. सेल्वराजू
|14
|एम. थम्बीदुरई
|15
|तिरुची शिवा
|16
|डॉ. कनिमोझी एनवीएन सोमू
|17
|जी.के. वासन
|18
|पश्चिम बंगाल
|साकेत गोखले
|02.04.2026
|19
|ऋताब्रता बनर्जी
|20
|बिकाश रंजन भट्टाचार्य
|21
|मौसम नूर
|22
|असम
|रामेश्वर तेली
|09.04.2026
|23
|भुवनेश्वर कलिता
|24
|अजीत कुमार भुइयां
|25
|बिहार
|अमरेंद्र धारी सिंह
|09.04.2026
|26
|प्रेम चंद गुप्ता
|27
|रामनाथ ठाकुर
|28
|उपेंद्र कुशवाहा
|29
|हरिवंश नारायण सिंह
|30
|छत्तीसगढ़
|के.टी.एस. तुलसी
|09.04.2026
|31
|फूलो देवी नेताम
|32
|हरियाणा
|किरण चौधरी
|09.04.2026
|33
|राम चंद्र जांगड़ा
|34
|हिमाचल प्रदेश
|इंदु बाला गोस्वामी
|09.04.2026
|35
|तेलंगाना
|डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी
|09.04.2026
|36
|के.आर. सुरेश रेड्डी
