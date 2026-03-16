Advertisement
trendingNow13143037
Hindi NewsदेशRajya Sabha Election 2026: राज्यसभा चुनाव में वोटों की गिनती जारी, बिहार में सभी पांच सीटों पर NDA की जीत; ओडिशा और हरियाणा के भी खुलेंगे पत्ते

Rajya Sabha Election 2026: राज्यसभा चुनाव में वोटों की गिनती जारी, बिहार में सभी पांच सीटों पर NDA की जीत; ओडिशा और हरियाणा के भी खुलेंगे पत्ते

Rajya Sabha Election 2026:  राज्यसभा की 11 सीटों के लिए सोमवार को वोटिंग हुई. जिसके बाद वोटों की गिनती जारी है. हरियाणा, बिहार और ओडिशा में कुल 11 सीटों के लिए वोटिंग हुई. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Mar 16, 2026, 07:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rajya Sabha Election 2026: राज्यसभा चुनाव में वोटों की गिनती जारी, बिहार में सभी पांच सीटों पर NDA की जीत; ओडिशा और हरियाणा के भी खुलेंगे पत्ते

Rajya Sabha Election Result: हरियाणा, बिहार और ओडिशा की 11 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान सोमवार (16 मार्च)  को शाम 5 बजे समाप्त हो गया है. मतदान के बाद वोटों की गिनती की जा रही है. मतगणना के बीच बिहार में सभी पांच राज्यसभा सीटों के परिणाम सामने आ गए हैं. बिहार की पांचों राज्यसभा सीटों पर एनडीए के प्रत्याशियों की जीत हुई है. बिहार में जिन एनडीए प्रत्याशियों की इस चुनाव में जीत हुई है, उनमें नीतीश कुमार, रामनाथ ठाकुर, नितिन नबीन, उपेंद्र कुशवाहा, शिवेश कुमार शामिल हैं. 

दरअसल, जिन सीटों के लिए मतदान हुए, वहां पर अप्रैल में राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है. माना जा रहा है इन चुनावों के बाद बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को राज्यसभा यानी उच्च सदन में अपने 130 सीटों के बहुमत को मजबूत करने में मदद मिलेगी.  

बिहार में चार MLA ने नहीं किया मतदान 

बिहार राज्यसभा चुनाव में दिलचस्प नजारा देखने को मिला है. यहां पर महागठबंधन को कड़ा झटका लगा है. ऐसा इसलिए क्योंकि इस गठबंधन के चार विधायकों ने वोटिंग से दूरी बना ली. समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, आरजेडी के फैसल रहमान ने मतदान नहीं किया. इसके अलावा कांग्रेस के विधायक मनोहर प्रसाद, सुरेंद्र कुशवाहा और मनोज विश्वास ने भी मतदान से दूरी बना ली है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ओडिशा में मतदान के दौरान बवाल 

उधर, आज ओडिशा में भी चार राज्यसभा सीटों के लिए मतदान हुआ. इस दौरान भारी हंगामा देखने को मिला. यहां पर पोलिंग बूथ पर ही बीजेपी और बीजेडी के विधायकों के बीच हाथापाई हो गई, जिस कारण माहौल गरमा गया. हालांकि, स्थिति को किसी तरीके से नियंत्रित किया गया. ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में मैंने आपमें से ज़्यादातर लोगों से BJP और उसके सहयोगियों के बारे में बात की है कि वे किस तरह की 'हॉर्स ट्रेडिंग' (खरीद-फरोख्त) करेंगे. उन्होंने ऐसे कई लोगों को इकट्ठा कर लिया है जिन्होंने उन्हें वोट दिया था. उनमें से ज़्यादातर लोगों का आपराधिक इतिहास रहा है. 

यह भी पढ़ें: Rajya Sabha Election: पोलिंग के बीच ओडिशा में बवाल, BJP-BJD विधायकों में हाथापाई; हरियाणा में 2 MLA ने वोट नहीं डाला

26 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए 

बता दें कि देश में कुल 11 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर इलेक्शन होने थे, लेकिन 37 सीटों में से 26 उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं. राजनीतिक पार्टियों के बीच सहमति या फिर संख्याबल के कारण कई राज्यों में चुनावी मुकाबला नहीं देखने को मिला. वहीं, बची 11 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग जारी है. जहां जहां आज राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई, उनमें बिहार की पांच, ओडिशा की चार और हरियाणा की दो सीटें शामिल हैं. 

यह भी पढ़ें: West Bengal Elections: ममता बनर्जी को हरा चुके सुवेंदु अधिकारी फिर देंगे 'दीदी' को टक्कर, बंगाल बीजेपी ने जारी की 114 कैंडिडेट्स की पहली सूची

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

Rajya Sabha Elections 2026

Trending news

राज्यसभा चुनाव में वोटों की गिनती जारी, बिहार में सभी पांच सीटों पर NDA की जीत
Rajya Sabha Elections 2026
राज्यसभा चुनाव में वोटों की गिनती जारी, बिहार में सभी पांच सीटों पर NDA की जीत
'हिम्मत हो तो हमला करो...', ममता बनर्जी ने कोलकाता से भरी हुंकार, BJP को दी चुनौती
West Bengal elections 2026
'हिम्मत हो तो हमला करो...', ममता बनर्जी ने कोलकाता से भरी हुंकार, BJP को दी चुनौती
सदन में लौटेंगे सस्पेंड हुए सांसद, सस्पेंशन को लेकर विपक्ष लाएगी प्रस्ताव
India News
सदन में लौटेंगे सस्पेंड हुए सांसद, सस्पेंशन को लेकर विपक्ष लाएगी प्रस्ताव
मार्च में ठंड की वापसी! शिमला से कश्मीर तक बर्फबारी, दिल्ली-UP में कैसा है मौसम?
weather update
मार्च में ठंड की वापसी! शिमला से कश्मीर तक बर्फबारी, दिल्ली-UP में कैसा है मौसम?
ममता को हरा चुके अधिकारी फिर देंगे 'दीदी' को टक्कर, बंगाल में BJP की पहली सूची जारी
West Bengal Election 2026
ममता को हरा चुके अधिकारी फिर देंगे 'दीदी' को टक्कर, बंगाल में BJP की पहली सूची जारी
केरलम: BJP की पहली सूची जारी, 47 उम्मीदवारों में राजीव चंद्रशेखर समेत कई दिग्गज
kerala election 2026
केरलम: BJP की पहली सूची जारी, 47 उम्मीदवारों में राजीव चंद्रशेखर समेत कई दिग्गज
मुस्लिम वोटर्स या महिलाएं... पश्चिम बंगाल में कौन है ममता बनर्जी का सुरक्षा कवच?
West Bengal news
मुस्लिम वोटर्स या महिलाएं... पश्चिम बंगाल में कौन है ममता बनर्जी का सुरक्षा कवच?
Rajya Sabha Election: पोलिंग के बीच ओडिशा में बवाल, BJP-BJD विधायकों में हाथापाई
Rajya Sabha Election 2026
Rajya Sabha Election: पोलिंग के बीच ओडिशा में बवाल, BJP-BJD विधायकों में हाथापाई
PNG कनेक्शन लेने पर मिलेगी छूट, अभी देश में तेल का कितना भंडार? सरकार ने किया साफ
LPG Supply Situation
PNG कनेक्शन लेने पर मिलेगी छूट, अभी देश में तेल का कितना भंडार? सरकार ने किया साफ
कैफे वाला वीडियो असली या नकली? भारत में इजरायल ने नेतन्याहू की खत्म की सारी अटकलें
benjamin netanyahu
कैफे वाला वीडियो असली या नकली? भारत में इजरायल ने नेतन्याहू की खत्म की सारी अटकलें