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Hindi Newsदेशओडिशा में राज्यसभा वोटिंग में हो गया खेला, कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस के इस कदम से बढ़ी सियासी हलचल; साथ आए 2 और MLA

ओडिशा में राज्यसभा वोटिंग में हो गया खेला, कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस के इस कदम से बढ़ी सियासी हलचल; साथ आए 2 और MLA

राज्यसभा की वोटिंग के दौरान ओडिशा में कांग्रेस के तीन विधायकों ने खेला कर दिया. कांग्रेस पार्टी के तीन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी. इसके बाद राज्य में सियासी पारा हाई. इस बीच क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों में सोफिया फिरदौस का नाम चर्चा का विषय बना हुआ है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Mar 16, 2026, 08:58 PM IST
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सोफिया फिरदौस, कांग्रेस विधायक.
सोफिया फिरदौस, कांग्रेस विधायक.

Who is Sofia Firdous: हरियाणा, ओडिशा और बिहार की 11 राज्यसभा सीटों पर सोमवार को मतदान हुए. बिहार के सभी पांच सीटों पर मतदान में एनडीए के प्रत्याशियों की जीत हुई. इस बीच ओडिशा में राज्यसभा चुनाव के दौरान खेला हो गया. यहां पर तीन कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, जिसके बाद सियासी पारा हाई है. जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, उनमें रमेश जेना, दशरथ गोमांगो और सोफिया फिरदौस शामिल हैं. इन तीनों विधायकों ने विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार दत्तेश्वर होता के खिलाफ वोटिंग की. 

इन सब में सबसे अधिक चर्चा कांग्रेस की विधायक सोफिया फिरदौस की है. हाल के दिनों में उन्होंने राज्यसभा चुनाव में बीजेडी के उम्मीदवार को समर्थन देने के पार्टी के फैसले पर सवाल खड़े किए थे. इसके बाद उन्होंने सोमवार को हुए राज्यसभा चुनाव में विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार की जगह बीजेपी के पक्ष में वोटिंग की है. उनके इस फैसले के बाद राज्य में सियासी पारा हाई है.   

सोफिया फिरदौस ने खड़े किए थे सवाल 

कटक- बाराबती विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस ने दो दिन पहले कहा था कि जब यह तय किया गया कि किस उम्मीदवार का समर्थन करना है, उस वक्त हमसे सलाह क्यों नहीं ली गई. इसके अलावा हमसे अनुमति नहीं ली गई. वहीं, उन्होंने अपनी ही पार्टी के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए. उन्होंने पूछा कि यह एक साझा उम्मीदवार कैसे हो सकता है. यह बीजेडी का उम्मीदवार है. ओडिशा में कांग्रेस की यह हालत केवल बीजेडी के कारण ही है. उन्होंने दावा किया कि बीजेडी ने हमेशा से बीजेपी का समर्थन किया है. 

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कांग्रेस ने क्या कहा? 

राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर ओडिशा कांग्रेस के अध्यक्ष भक्त चरण दास ने कहा कि गंजम के सनखेमुंडी से विधायक रमेश जेना, गजपति के मोहना से विधायक दशरथी गोमांगो और कटक से सोफिया फिरदौस ने क्रॉस-वोटिंग की है. हमें उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी; पार्टी ने उनके लिए इतना कुछ किया है. हम उन्हें अयोग्य घोषित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे, जितने भी स्वार्थी लोग हैं, जब वे पार्टी छोड़ देंगे, तो पार्टी और भी मज़बूत होगी. 

सोफिया फिरदौस के बारे में जानिए

जानकारी के अनुसार,  सोफिया फिरदौस का जन्म 23 अगस्त 1991 को हुआ था. वर्तमान में वह कांग्रेस से बाराबती-कटक सीट से विधायक हैं. वह पहली विधायक हैं को महिला ओडिया मुस्लिम समुदाय से आती हैं. वह एक मिलेनियल भी हैं, जो ओडिशा की विधायक हैं. 

पिता की सीट पर बनी एमएलए

रिपोर्ट्स के अनुसार, सोफिया फिरदौस का जन्म ओडिशा के कटक जिले में हुआ था. उनके पिता मोहम्मद मोकीम, बाराबती-कटक सीट से विधायक रह चुके हैं. 2019 से 2024 तक सोफिया के पिता इस सीट से विधायक थे. हालांकि, एक धोखाधड़ी के मामले के कारण ओडिशा उच्च न्यायालय ने उनकी विधानसभा सदस्यता को रद्द कर दिया और साल 2024 में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया. इस कारण कांग्रेस की ओर से उनकी बेटी सोफिया फिरदौस को चुनावी रण में उतारा गया. 

यह भी पढ़ें: केरलम में BJP ने दिग्गजों पर लगाया दांव, पहली सूची में प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर, के सुरेन्द्रन समेत 47 नाम

 

विधायक बनने से पहले उद्यमी थी सोफिया 

गौरतलब है कि राजनीति में कदम रखने से पहले सोफिया एक बड़ी उद्यमी थीं. उन्होंने मेट्रो ग्रुप के निर्देश के रूप में भी काम किया है. सोफिया ने कई बिजनेस और इंडस्ट्री संगठनों में भी अहम पदों पर काम किया. साल 2023 से साल 2025 तक CREDAI के भुवनेश्वर चैप्टर की प्रेसिडेंट के तौर पर किया. 

आठ हजार वोटों से जीती थीं चुनाव

साल 2024 में सोफिया फिरदौस ने पहली बार राजनीति में कदम रखा. उन्होंने अपने पिता की सीट से चुनाव लड़ने वाली सोफिया को कुल 8000 वोटों से जीत मिली थी. सोफिया ने बीजेपी के चंद्र महापात्र को 8001 वोटों से हराया था. 

यह भी पढ़ें: Rajya Sabha Election 2026: राज्यसभा चुनाव में वोटों की गिनती जारी, बिहार में सभी पांच सीटों पर NDA की जीत; ओडिशा और हरियाणा के भी खुलेंगे पत्ते

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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