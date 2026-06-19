Rajya Sabha Election Result: झारखंड में राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव में गुरुवार को बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला. सूबे की दो राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव के नतीजों ने सत्ताधारी 'INDIA' गठबंधन की एकजुटता के दावों को पूरी तरह तार-तार कर दिया है. 81 सदस्यीय विधानसभा में 56 विधायकों का भारी-भरकम बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस अपनी दूसरी सीट बचाने में नाकाम रही.
इस चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रणव झा को करारी हार का सामना करना पड़ा है. वहीं, मात्र 24 विधायकों के अपने संख्या बल वाली भारतीय जनता पार्टी (BJP) के रणनीतिक समर्थन से चुनाव मैदान में उतरे रिलायंस इंडस्ट्रीज के कॉर्पोरेट मामलों के निदेशक और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. इस अप्रत्याशित नतीजे के बाद एनडीए खेमा पूरी तरह जश्न में डूबा है, जबकि महागठबंधन के भीतर कड़वाहट और आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. दूसरी सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के बैद्यनाथ राम ने उम्मीद के मुताबिक सबसे ज्यादा वोट हासिल कर जीत दर्ज की और वे झारखंड से राज्यसभा पहुंचने वाले पहले दलित सांसद बन गए हैं.
झारखंड विधानसभा के सभी 81 विधायकों ने इस चुनाव में बढ़-चढ़कर मतदान किया था. राज्यसभा की एक सीट पक्की करने के लिए पहली वरीयता के 28 वोटों की दरकार थी. अंतिम परिणाम में जेएमएम के बैद्यनाथ राम को 30 वोट मिले, परिमल नथवानी को 28 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के प्रणव झा महज 20 वोटों पर ही सिमट गए. चुनाव में तीन मत अमान्य (इनवैलिड) घोषित किए गए. पार्टी सूत्रों और कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के. राजू के बयानों से यह साफ हो गया है कि गठबंधन के भीतर बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग हुई है. कांग्रेस ने अपने सहयोगियों राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के 4 और भाकपा माले (CPI-ML) के 2 विधायकों पर सीधे तौर पर 'मनी पावर' के प्रभाव में आकर नथवानी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करने का गंभीर आरोप लगाया है. कांग्रेस का कहना है कि उसे सिर्फ अपने 16 और जेएमएम के बचे हुए 4 अतिरिक्त वोट ही मिल पाए.
झारखंड के इस सियासी ड्रामे के इतर, उत्तर-पूर्व के राज्य मिजोरम से भी एक बड़ी खबर आई है. वहां सत्तारूढ़ जोरम पीपुल्स मूवमेंट (ZPM) के प्रवक्ता के. लल्लावमावमा ने मिजो नेशनल फ्रंट की सोतानसांगी हमार को हराकर राज्यसभा चुनाव जीत लिया है. इसी के साथ ZPM ने देश के उच्च सदन में अपना पहला प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया है. इस मतदान में भाजपा के दो और कांग्रेस के एक विधायक ने हिस्सा नहीं लिया. आपको बता दें कि देश के 10 राज्यों की कुल 24 राज्यसभा सीटों को भरने के लिए यह पूरी चुनावी प्रक्रिया चल रही थी, जिनमें से 21 सीटों पर उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुन लिए गए थे. केवल 3 सीटों (झारखंड की दो और मिजोरम की एक) के लिए ही कल वास्तविक मतदान हुआ, जिसने झारखंड की राजनीति में आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले एक नए तनाव को जन्म दे दिया है.