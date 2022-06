Rajya Sabha Elections: महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी AIMIM ने चली चाल, शिवसेना के नेतृत्व वाले MVA को समर्थन देने का किया ऐलान

AIMIM to Support MVA in Rajya Sabha Elections: राज्यसभा की 16 सीटों के लिए आज यानी शुक्रवार को वोट डाले जाएंगे. इसमें महाराष्ट्र की 6 सीटें भी शामिल हैं. यहां पर सात उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं.

शिवसेना ने दो उम्मीदवारों-संजय राउत और संजय पवार को मैदान में उतारा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अनिल बोंडे और धनंजय महादिक को उम्मीदवार बनाया है.एनसीपी से प्रफुल्ल पटेल और कांग्रेस से इमरान प्रतापगढ़ी चुनावी मैदान में हैं. छठी सीट के लिए पवार और महादिक के बीच मुकाबला है. इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने महाविकास आघाड़ी गठबंधन का समर्थन करने का ऐलान किया है.

AIMIM महाराष्ट्र के अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने कहा, 'बीजेपी को हराने के लिए हमारी पार्टी AIMIM ने महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव में महा विकास अघाड़ी (MVA) को वोट देने का फैसला किया है. हमारे 2 एआईएमआईएम महाराष्ट्र विधायकों को कांग्रेस उम्मीदवार इमरान प्रतापगढ़ी को वोट देने के लिए कहा गया है.

To defeat BJP, our party AIMIM has decided to vote for Maha Vikas Aghadi (MVA) in the Rajya Sabha elections in Maharashtra. Our 2 AIMIM Maharashtra MLAs have been asked to vote for the Congress candidate Imran Pratapgarhi: Imtiaz Jaleel, AIMIM Maharashtra president pic.twitter.com/avKeuj88dG

— ANI (@ANI) June 10, 2022