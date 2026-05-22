18 जून को राज्यसभा चुनाव: कांग्रेस अध्यक्ष की सीट भी हो रही खाली, किस राज्य में किसका पलड़ा भारी?

Rajya Sabha Elections 2026: देश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज होने वाली है. ताजा जानकारी के अनुसार, चुनाव आयोग ने 18 जून को 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कराने की घोषणा कर दी है. इसके साथ ही महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक-एक राज्यसभा सीट पर उपचुनाव भी इसी दिन आयोजित किए जाएंगे. इन चुनावों पर राजनीतिक दलों की नजरें टिकी हैं क्योंकि कई वरिष्ठ नेताओं का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है.

खरगे और देवेगौड़ा की सीटों पर भी होगा चुनाव

इस बार जिन प्रमुख सीटों पर चुनाव होना है, उनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा की कर्नाटक से राज्यसभा सीटें भी शामिल हैं. इन दोनों नेताओं का कार्यकाल जून-जुलाई में समाप्त हो रहा है, जिसके बाद ये सीटें रिक्त हो जाएंगी. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन चुनावों के नतीजे कई राज्यों में दलों की मौजूदा ताकत और आगामी राजनीतिक समीकरणों की दिशा तय कर सकते हैं.

किन राज्यों में कितनी सीटों पर होगा चुनाव?

चुनाव आयोग के अनुसार, आंध्र प्रदेश में 4, गुजरात में 5, मध्य प्रदेश में 3, झारखंड में 2 और कर्नाटक में 4 सीटों पर मतदान होगा. इसके अलावा मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में एक-एक सीट के लिए चुनाव कराया जाएगा. इन सभी सीटों पर मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने के बाद नए प्रतिनिधियों का चयन किया जाएगा. निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 1 जून से शुरू होगी और 8 जून तक उम्मीदवार अपने नामांकन दाखिल कर सकेंगे. मतदान 18 जून को संबंधित राज्यों की विधानसभाओं में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा. वोटों की गिनती उसी दिन शाम 5 बजे से शुरू कर दी जाएगी. महाराष्ट्र और तमिलनाडु में होने वाले उपचुनाव भी इसी कार्यक्रम के तहत कराए जाएंगे.

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क्यों खाली हुईं महाराष्ट्र और तमिलनाडु की सीटें?

महाराष्ट्र की सीट सुनेत्रा अजित पवार के इस्तीफे के बाद खाली हुई है. उन्होंने बारामती विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद राज्यसभा सदस्यता छोड़ दी थी. वहीं तमिलनाडु की सीट सी. वी. शनमुगम के इस्तीफे के कारण रिक्त हुई.

जानिए कैसे होता है राज्यसभा चुनाव?

लोकसभा और विधानसभा चुनावों के विपरीत राज्यसभा चुनाव में आम जनता मतदान नहीं करती. इन चुनावों में संबंधित राज्य के विधायक ही मतदाता होते हैं. मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) से नहीं बल्कि बैलेट पेपर के माध्यम से कराया जाता है. चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान के दौरान विधायकों को अपनी पसंद दर्ज करने के लिए निर्धारित मानकों वाला बैंगनी रंग का विशेष स्केच पेन ही इस्तेमाल करना होगा. ऐसे में 18 जून का चुनाव कई राज्यों में राजनीतिक ताकत की नई तस्वीर पेश कर सकता है.