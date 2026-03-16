Rajya Sabha Elections 2026: बिहार, हरियाणा और ओडिशा में NDA और विपक्ष के बीच कड़ा मुकाबला; 37 सीटों के लिए मतदान आज

Rajya Sabha Elections 2026: राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव 16 मार्च यानी आज आयोजित किए जा रहे हैं. मतदान के बाद आज ही शाम 5 बजे मतगणना की जाएगी. इन चुनावों के तहत 10 राज्यों से राज्यसभा के उन सदस्यों के स्थान पर नए प्रतिनिधि चुने जाएंगे, जिनका कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हो रहा है. ये सीटें महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना से खाली हो रही हैं.

26 उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुने गए

बता दें, इन 37 सीटों में से 26 उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं. राजनीतिक दलों के बीच सहमति या संख्या बल के कारण कई राज्यों में मुकाबला नहीं हुआ. अब शेष 11 सीटों के लिए मतदान होना है. इनमें बिहार की पांच, ओडिशा की चार और हरियाणा की दो सीटें शामिल हैं. इन सीटों पर सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है.

निर्विरोध चुने गए उम्मीदवारों में कई बड़े नाम शामिल हैं. जानकारी के अनुसार, शरद पवार, अभिषेक मनु सिंघवी, तिरुचि शिवा और विनोद तावड़े को निर्विरोध चुन लिया गया है. पार्टीवार देखें तो अब तक निर्विरोध चुने गए उम्मीदवारों में भारतीय जनता पार्टी के सात, कांग्रेस के पांच, तृणमूल कांग्रेस के चार और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के तीन उम्मीदवार शामिल हैं. इसके अलावा अन्य क्षेत्रीय पार्टियां जैसे शिवसेना, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम को भी एक-एक सीट मिली है.

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बिहार, हरियाणा और ओडिशा पर टिकी नजरें

इस बार राज्यसभा चुनाव का असली मुकाबला तीन राज्यों बिहार, हरियाणा और ओडिशा में देखने को मिल रहा है. इन राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाला NDA और विपक्षी दलों के बीच सीधी टक्कर है. इन सीटों के परिणाम राज्यसभा में दलों के शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं. इसलिए सभी दल अपने विधायकों को एकजुट रखने और किसी भी तरह की क्रॉस-वोटिंग को रोकने के लिए सक्रिय हैं.

बिहार में नीतीश कुमार पर खास नजर

इन चुनावों का सबसे दिलचस्प पहलू नीतीश कुमार की उम्मीदवारी मानी जा रही है. बिहार के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार ने राज्यसभा में जाने का फैसला किया है और उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई नेताओं की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया.

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नीतीश कुमार ने कहा कि इस बार हो रहे चुनावों में मैं राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता हूं. मैं आपको पूरी ईमानदारी से आश्वस्त करना चाहता हूं कि भविष्य में भी आपके साथ मेरा संबंध बना रहेगा और विकसित बिहार के निर्माण के लिए आपके साथ मिलकर काम करने का मेरा संकल्प अटल रहेगा. बनने वाली नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा.

दल-बदल की आशंका के बीच सतर्क दल

चुनाव से पहले कई राज्यों में दल-बदल और विधायकों की खरीद-फरोख्त की आशंकाओं को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है. इसी कारण कई दलों, खासकर कांग्रेस ने अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए उन्हें अलग-अलग स्थानों और रिसॉर्ट्स में ठहराया है, ताकि मतदान के दौरान कोई अप्रत्याशित स्थिति पैदा न हो.

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सोमवार को होने वाले मतदान के बाद शाम 5 बजे मतगणना की जाएगी और परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे. इन चुनावों के नतीजे न केवल राज्यसभा में दलों की संख्या को प्रभावित करेंगे, बल्कि आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.