Advertisement
trendingNow13113770
Hindi NewsदेशRajya Sabha Election Date: संसद की ताकत का नया टेस्ट 16 मार्च को, राज्यसभा की 37 सीटों पर होंगे चुनाव: आपके राज्य में कितनी सीटें

Rajya Sabha Election Date: संसद की ताकत का नया टेस्ट 16 मार्च को, राज्यसभा की 37 सीटों पर होंगे चुनाव: आपके राज्य में कितनी सीटें

Rajya Sabha Election Schedule: चुनाव आयोग ने 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए 16 मार्च 2026 को चुनाव कराने की घोषणा की है. अधिसूचना 26 फरवरी को जारी होगी, जबकि नामांकन की अंतिम तिथि 5 मार्च है.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Feb 18, 2026, 11:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Rajya Sabha Elections: चुनाव आयोग ने 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है. चुनाव आयोग के अनुसार, इन सीटों पर मतदान 16 मार्च 2026 को कराया जाएगा. संबंधित सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल 2026 में समाप्त हो रहा है, जिसके चलते समय रहते चुनाव प्रक्रिया शुरू की गई है.

16 मार्च को होगा मतदान

आयोग द्वारा जारी प्रेस नोट के मुताबिक, चुनाव प्रक्रिया 26 फरवरी को अधिसूचना जारी होने के साथ प्रारंभ होगी. उम्मीदवारों के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 5 मार्च तय की गई है. 6 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी. यदि कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ना चाहता है, तो वह 9 मार्च तक अपना नाम वापस ले सकता है. मतदान 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और मतगणना उसी दिन शाम 5 बजे से शुरू की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

जानकारी के अनुसार, जिन सीटों पर चुनाव होने है वो सभी महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना से संबंधित हैं. चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी. साथ ही मतपत्रों पर विशेष चिह्न लगाने और अन्य प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा. 

इन सदस्यों का खत्म हो रहा है कार्यकाल

बता दें कि अप्रैल में जिन प्रमुख सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उनमें महाराष्ट्र से प्रियंका चतुर्वेदी, शरद पवार और रामदास अठावले शामिल हैं. ओडिशा से ममता मोहांता, मुजिबुल्ला खान, सुजीत कुमार और निरंजन बिशी का कार्यकाल भी खत्म होगा. तमिलनाडु से एम थंबीदुरई, तिरुचि शिवा और कनिमोझी की सीटें खाली होंगी.

ये भी पढ़ें: दुनिया की वो जनजाति, जिसके लोग 150 साल तक रहते हैं जिंदा! 80 साल की महिलाएं भी दिखती हैं जवान

पश्चिम बंगाल से साकेत गोखले और सुब्रत बख्शी, असम से रामेश्वर तेली, बिहार से अमरेंद्र सिंह धारी, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और राज्यसभा के उपसभापति हरीवंश नारायण सिंह का कार्यकाल भी अप्रैल में समाप्त हो रहा है. इसके अलावा छत्तीसगढ़ से कवि तेजपाल सिंह और फूलो देवी नेताम, हरियाणा से किरण चौधरी, हिमाचल प्रदेश से इंदु बाला गोस्वामी तथा तेलंगाना से अभिषेक मनु सिंघवी और केआर सुरेश रेड्डी का कार्यकाल भी पूरा होगा. राजनीतिक दृष्टि से इन चुनावों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि राज्यसभा में दलों की संख्या संतुलन पर इसका असर पड़ सकता है. सभी राजनीतिक दलों ने संभावित उम्मीदवारों को लेकर तैयारी तेज कर दी है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Rajya Sabha elections

Trending news

'बिना मतलब बोल रहे हैं राहुल गांधी...', किरेन रिजिजू ने साधा नेता विपक्ष पर निशाना
Rahul Gandhi
'बिना मतलब बोल रहे हैं राहुल गांधी...', किरेन रिजिजू ने साधा नेता विपक्ष पर निशाना
संसद की ताकत का नया टेस्ट 16 मार्च को, राज्यसभा की 37 सीटों पर होंगे चुनाव
Rajya Sabha elections
संसद की ताकत का नया टेस्ट 16 मार्च को, राज्यसभा की 37 सीटों पर होंगे चुनाव
पैसे देकर सजा से नहीं बचेंगे अपराधी! सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटा
Supreme Court
पैसे देकर सजा से नहीं बचेंगे अपराधी! सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटा
अब रावी नदी पर इंडिया का फुल कंट्रोल? PAK की ‘वॉटर लाइन’ पर लगेगा ब्रेक?
Shahpur Kandi Dam project
अब रावी नदी पर इंडिया का फुल कंट्रोल? PAK की ‘वॉटर लाइन’ पर लगेगा ब्रेक?
मणिपुर में तनाव... 51 कुकी छात्रों को स्कूल से क्यों निकालना पड़ा, और फिर कहां भेजा?
manipur board exam 2026
मणिपुर में तनाव... 51 कुकी छात्रों को स्कूल से क्यों निकालना पड़ा, और फिर कहां भेजा?
मैडम सोनिया चाहती थीं लेकिन... 2014 में क्यों CM नहीं बन पाए थे हिमंता?
Assam news
मैडम सोनिया चाहती थीं लेकिन... 2014 में क्यों CM नहीं बन पाए थे हिमंता?
हाफ पैंट में पहले लगाई दौड़, फिर देर रात मुंबई स्टेशन क्यों गए फ्रांस के राष्ट्रपति?
hindi mumbai news
हाफ पैंट में पहले लगाई दौड़, फिर देर रात मुंबई स्टेशन क्यों गए फ्रांस के राष्ट्रपति?
नौकरी और शिक्षा से खत्म हुआ मुस्लिमों का आरक्षण, महाराष्ट्र सरकार ने रद्द किया आदेश
muslim quota
नौकरी और शिक्षा से खत्म हुआ मुस्लिमों का आरक्षण, महाराष्ट्र सरकार ने रद्द किया आदेश
18 फरवरी के बाद मौसम ने बदला अपना रंग, इन राज्यों में भारी आंधी-बारिश को लेकर अलर्ट
IMD
18 फरवरी के बाद मौसम ने बदला अपना रंग, इन राज्यों में भारी आंधी-बारिश को लेकर अलर्ट
सिर्फ पायजामा खोलने की कोशिश भी ‘Attempt to Rape’- SC ने बदला कानून का नजरिया
Supreme Court
सिर्फ पायजामा खोलने की कोशिश भी ‘Attempt to Rape’- SC ने बदला कानून का नजरिया