Rajya Sabha Election Date: संसद की ताकत का नया टेस्ट 16 मार्च को, राज्यसभा की 37 सीटों पर होंगे चुनाव: आपके राज्य में कितनी सीटें

Rajya Sabha Election Schedule: चुनाव आयोग ने 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए 16 मार्च 2026 को चुनाव कराने की घोषणा की है. अधिसूचना 26 फरवरी को जारी होगी, जबकि नामांकन की अंतिम तिथि 5 मार्च है.
Rajya Sabha Elections: चुनाव आयोग ने 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है. चुनाव आयोग के अनुसार, इन सीटों पर मतदान 16 मार्च 2026 को कराया जाएगा. संबंधित सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल 2026 में समाप्त हो रहा है, जिसके चलते समय रहते चुनाव प्रक्रिया शुरू की गई है.
16 मार्च को होगा मतदान
आयोग द्वारा जारी प्रेस नोट के मुताबिक, चुनाव प्रक्रिया 26 फरवरी को अधिसूचना जारी होने के साथ प्रारंभ होगी. उम्मीदवारों के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 5 मार्च तय की गई है. 6 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी. यदि कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ना चाहता है, तो वह 9 मार्च तक अपना नाम वापस ले सकता है. मतदान 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और मतगणना उसी दिन शाम 5 बजे से शुरू की जाएगी.
जानकारी के अनुसार, जिन सीटों पर चुनाव होने है वो सभी महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना से संबंधित हैं. चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी. साथ ही मतपत्रों पर विशेष चिह्न लगाने और अन्य प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा.
इन सदस्यों का खत्म हो रहा है कार्यकाल
बता दें कि अप्रैल में जिन प्रमुख सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उनमें महाराष्ट्र से प्रियंका चतुर्वेदी, शरद पवार और रामदास अठावले शामिल हैं. ओडिशा से ममता मोहांता, मुजिबुल्ला खान, सुजीत कुमार और निरंजन बिशी का कार्यकाल भी खत्म होगा. तमिलनाडु से एम थंबीदुरई, तिरुचि शिवा और कनिमोझी की सीटें खाली होंगी.
पश्चिम बंगाल से साकेत गोखले और सुब्रत बख्शी, असम से रामेश्वर तेली, बिहार से अमरेंद्र सिंह धारी, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और राज्यसभा के उपसभापति हरीवंश नारायण सिंह का कार्यकाल भी अप्रैल में समाप्त हो रहा है. इसके अलावा छत्तीसगढ़ से कवि तेजपाल सिंह और फूलो देवी नेताम, हरियाणा से किरण चौधरी, हिमाचल प्रदेश से इंदु बाला गोस्वामी तथा तेलंगाना से अभिषेक मनु सिंघवी और केआर सुरेश रेड्डी का कार्यकाल भी पूरा होगा. राजनीतिक दृष्टि से इन चुनावों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि राज्यसभा में दलों की संख्या संतुलन पर इसका असर पड़ सकता है. सभी राजनीतिक दलों ने संभावित उम्मीदवारों को लेकर तैयारी तेज कर दी है.
