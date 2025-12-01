खड़गे के भाषण में आया जगदीप धनखड़ का नाम, बिफरे जेपी नड्डा ने दी डॉक्टर के पास जाने के सलाह

Mallikarjun Kharge vs JP Nadda: संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी नड्डा के बीच तीखी बहस देखने को मिली. जहां, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूर्व उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे का जिक्र किया. इस पर जेपी नड्डा ने खड़गे को डॉक्टर के पास जाने की सलाह देते हुए सदन के एजेंडे पर ध्यान केंद्रित रखने की बात कही. दरअसल, मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के सभापति सी.पी राधाकृष्णन के स्वागत भाषण के दौरान पूर्व सभापति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को अप्रत्याशित कहा था.

तीखी बहस

राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे की तरफ से पूर्व उप-राष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे का जिक्र करना बड़ी तीखी बहस का कारण बन गया. दरअसल, खड़गे ने सभापति सी.पी राधाकृष्णन के स्वागत भाषण के दौरान जगदीप धनखड़ को लेकर कहा कि पूर्व सभापति पूरे सदन के संरक्षक होने के नाते विपक्ष के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं. खड़गे ने आगे कहा कि मुझे इस बात का दुख है कि सदन को उन्हें विदाई देने का अवसर नहीं मिला. खड़गे ने पूरे विपक्ष की ओर से पूर्व राष्ट्रपति धनखड़ के स्वस्थ जीवन की कामना भी की.

खड़गे पर नड्डा का निशाना

विपक्ष के नेता का ये बयान सदन के नेता जेपी नड्डा को पसंद नहीं आया और उन्होंने इस पर तीखी टिप्पणी कर दी. नड्डा ने कहा कि सभापति के अभिनंदन समारोह की गरिमा बनाए रखनी चाहिए और इसी पर चर्चा करें तो अच्छा होगा. खड़गे पर निशाना साधते हुए नड्डा ने कहा कि विपक्षी नेता की तरफ से आज उठाए गए विदाई समारोह और अन्य मुद्दों पर चर्चा करने लगेंगे तो यह बिल्कुल ठीक नहीं है. नड्डा यहीं न रुके और उन्होंने बिहार, हरियाणा और महाराष्ट्र की चुनावी हार का जिक्र करते हुए कहा कि आपको तकलीफ हुई है. लेकिन आपको अपनी पीड़ा और दर्द किसी डॉक्टर के सामने जाहिर करना चाहिए.

#WATCH | Delhi: Responding to Rajya Sabha LoP Mallikarjun Kharge, Leader of House in Rajya Sabha JP Nadda says, "We must maintain the dignity of the felicitation program, and it would be good if we discuss it accordingly. If we start discussing the issue that our Leader of the… https://t.co/7BvKsAy5xb pic.twitter.com/I0SY8rtAOT — ANI (@ANI) December 1, 2025

