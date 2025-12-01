Advertisement
trendingNow13025056
Hindi Newsदेश

खड़गे के भाषण में आया जगदीप धनखड़ का नाम, बिफरे जेपी नड्डा ने दी डॉक्टर के पास जाने के सलाह

Rajya Sabha Winter session: शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन राज्यसभा में तीखी नोंकझोक देखने को मिली. विपक्ष के नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे की तरफ से पूर्व उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को अप्रत्याशित बताने पर जेपी नड्डा ने उन पर निशाना साधा. 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Dec 01, 2025, 03:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खड़गे के भाषण में आया जगदीप धनखड़ का नाम, बिफरे जेपी नड्डा ने दी डॉक्टर के पास जाने के सलाह

Mallikarjun Kharge vs JP Nadda: संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी नड्डा के बीच तीखी बहस देखने को मिली. जहां, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूर्व उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे का जिक्र किया. इस पर जेपी नड्डा ने खड़गे को डॉक्टर के पास जाने की सलाह देते हुए सदन के एजेंडे पर ध्यान केंद्रित रखने की बात कही. दरअसल, मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के सभापति सी.पी राधाकृष्णन के स्वागत भाषण के दौरान पूर्व सभापति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को अप्रत्याशित कहा था.

तीखी बहस
राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे की तरफ से पूर्व उप-राष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे का जिक्र करना बड़ी तीखी बहस का कारण बन गया. दरअसल, खड़गे ने सभापति सी.पी राधाकृष्णन के स्वागत भाषण के दौरान जगदीप धनखड़ को लेकर कहा कि पूर्व सभापति पूरे सदन के संरक्षक होने के नाते विपक्ष के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं. खड़गे ने आगे कहा कि मुझे इस बात का दुख है कि सदन को उन्हें विदाई देने का अवसर नहीं मिला. खड़गे ने पूरे विपक्ष की ओर से पूर्व राष्ट्रपति धनखड़ के स्वस्थ जीवन की कामना भी की. 

खड़गे पर नड्डा का निशाना 
विपक्ष के नेता का ये बयान सदन के नेता जेपी नड्डा को पसंद नहीं आया और उन्होंने इस पर तीखी टिप्पणी कर दी. नड्डा ने कहा कि सभापति के अभिनंदन समारोह की गरिमा बनाए रखनी चाहिए और इसी पर चर्चा करें तो अच्छा होगा. खड़गे पर निशाना साधते हुए नड्डा ने कहा कि विपक्षी नेता की तरफ से आज उठाए गए विदाई समारोह और अन्य मुद्दों पर चर्चा करने लगेंगे तो यह बिल्कुल ठीक नहीं है. नड्डा यहीं न रुके और उन्होंने बिहार, हरियाणा और महाराष्ट्र की चुनावी हार का जिक्र करते हुए कहा कि आपको तकलीफ हुई है. लेकिन आपको अपनी पीड़ा और दर्द किसी डॉक्टर के सामने जाहिर करना चाहिए. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

यह भी पढ़ें: संसद में आते नहीं, बाहर खड़े होकर बड़े-बड़े बयान देते हैं... कांग्रेस का PM पर पलटवार, कहा- ड्रामा आप कर रहे हैं

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

Rajya Sabha news

Trending news

पराली जलाना न सियासी मुद्दा, न अहंकार का सवाल... दमघोंटू हवा पर SC की सख्त हिदायत
Pollution
पराली जलाना न सियासी मुद्दा, न अहंकार का सवाल... दमघोंटू हवा पर SC की सख्त हिदायत
खड़गे के भाषण में आया जगदीप धनखड़ का नाम, नड्डा ने दी डॉक्टर के पास जाने की सलाह
Rajya Sabha news
खड़गे के भाषण में आया जगदीप धनखड़ का नाम, नड्डा ने दी डॉक्टर के पास जाने की सलाह
नेशनल हेराल्ड केस के लिए ED और BJP को मिलना चाहिए नोबेल, सिंघवी का भाजपा पर तंज
National Herald case
नेशनल हेराल्ड केस के लिए ED और BJP को मिलना चाहिए नोबेल, सिंघवी का भाजपा पर तंज
घुसपैठ की कोशिशें नाकाम, 8 आतंकी ढेर; BSF की चौकसी से पाक के मंसूबों पर फिरा पानी
operation sindoor
घुसपैठ की कोशिशें नाकाम, 8 आतंकी ढेर; BSF की चौकसी से पाक के मंसूबों पर फिरा पानी
संसद परिसर में कुत्ता लेकर पहुंच गई कांग्रेस सांसद, मच गया बवाल, देखिए VIDEO
Renuka Chowdhury
संसद परिसर में कुत्ता लेकर पहुंच गई कांग्रेस सांसद, मच गया बवाल, देखिए VIDEO
कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़ ऑटो चलाने लगा शख्स, इंटरनेट पर बताई वजह; छुआ लोगों का दिल
Viral News
कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़ ऑटो चलाने लगा शख्स, इंटरनेट पर बताई वजह; छुआ लोगों का दिल
भारत बना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग लीडर, ट्रेंड से अधिक रेट पर बढ़े नए ऑडर्स
india
भारत बना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग लीडर, ट्रेंड से अधिक रेट पर बढ़े नए ऑडर्स
मीटिंग के बहाने बुलाकर बंदूक की नोक पर 51 साल की महिला के उतरवाए कपड़े
mumbai businesswoman
मीटिंग के बहाने बुलाकर बंदूक की नोक पर 51 साल की महिला के उतरवाए कपड़े
विपक्ष SIR पर बहस की कर रहा मांग ना कि ड्रामा... कांग्रेस के बाद TMC ने मोदी को घेरा
Winter Session
विपक्ष SIR पर बहस की कर रहा मांग ना कि ड्रामा... कांग्रेस के बाद TMC ने मोदी को घेरा
वो दिसंबर याद है! जब भारत की एक पुकार पर अमेरिका से युद्ध लड़ने आ गया रूस
India Russia News
वो दिसंबर याद है! जब भारत की एक पुकार पर अमेरिका से युद्ध लड़ने आ गया रूस