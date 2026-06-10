/इधर राहुल से मिले अभिषेक बनर्जी, उधर सुष्मिता देव का इस्तीफा, TMC को बंगाल में झटके पर झटका

इससे पहले राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय ने भी इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने अपने बयान में कहा, पश्चिम बंगाल की नई चुनी हुई राज्य सरकार ने अपने चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए पहले ही काम शुरू कर दिया है. राज्य के सर्वांगीण विकास और प्रगति के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं. मैं हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में राज्य की जनता के इस भारी जनादेश को स्वीकार करता हूं और राज्यसभा के साथ-साथ तृणमूल कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा देता हूं.