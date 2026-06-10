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इधर राहुल से मिले अभिषेक बनर्जी, उधर सुष्मिता देव का इस्तीफा, TMC को बंगाल में झटके पर झटका

Sushmita Dev: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) को एक और बड़ा झटका लगा है. सुष्मिता देव ने राज्यसभा सांसद पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 10, 2026, 11:47 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 12:59 PM IST
इधर राहुल से मिले अभिषेक बनर्जी, उधर सुष्मिता देव का इस्तीफा, TMC को बंगाल में झटके पर झटका

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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