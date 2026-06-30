/राज्यसभा में NDA की ताकत हुई 141! दो-तिहाई के जादुई आंकड़े से महज 11 कदम दूर मोदी सरकार, विपक्ष की बढ़ी चिंता

Rajya Sabha: देश की राजनीति और संसद के उच्च सदन से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. बता दें कि सोमवार को नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों (RS MPs) के शपथ ग्रहण के साथ ही संसद के उच्च सदन का समीकरण पूरी तरह बदल गया है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) का पलड़ा अब राज्यसभा में पहले से कहीं ज्यादा भारी और मजबूत हो गया है. इस नए फेरबदल के बाद मोदी सरकार के पास राज्यसभा में दो-तिहाई बहुमत हासिल करने का एक मौका बन गया है.
अगर सरकार आगामी सत्रों में लोकसभा की सीटें बढ़ाने और अगले आम चुनाव से महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने से जुड़े बड़े संवैधानिक संशोधन विधेयकों को पास कराने की कोशिश करती है, तो यह बदला हुआ गणित गेमचेंजर साबित होगा.
वर्तमान में 242 सदस्यों वाली राज्यसभा में एनडीए के अपने सांसदों की संख्या बढ़कर 141 हो गई है. इसके अलावा, सरकार 10 नामांकित और निर्दलीय सांसदों के समर्थन पर भी पूरा भरोसा कर सकती है. इसे मिलाकर एनडीए की पक्की संख्या 151 तक पहुंच जाती है, जो कि सदन में साधारण बहुमत के जरूरी आंकड़े से काफी आगे है. हालांकि, दो-तिहाई बहुमत के लिए जरूरी आंकड़े से एनडीए अभी भी 11 सीट पीछे है.
संसद के इस नए समीकरण में दो क्षेत्रीय दल- ओडिशा की बीजू जनता दल (BJD- 5 सांसद) और आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP- 4 सांसद) किंगमेकर की भूमिका में हैं. ये दोनों दल न तो एनडीए का हिस्सा हैं और न ही विपक्षी 'INDIA' ब्लॉक से जुड़े हैं. लेकिन इतिहास गवाह है कि इन दोनों पार्टियों ने अतीत में भी सरकार के कई बड़े और मुख्य लेजिस्लेटिव एजेंडे का खुलकर सपोर्ट किया है. यदि इन 9 सांसदों का समर्थन सरकार को मिलता है, तो राज्यसभा में एनडीए का आंकड़ा 160 तक पहुंच जाएगा.
पश्चिम बंगाल की 3 सीटें: आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की तीन खाली राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं. राज्य विधानसभा में भाजपा की मजबूत संख्या को देखते हुए इन तीनों सीटों पर भाजपा का कब्जा लगभग तय माना जा रहा है. इससे एनडीए का आंकड़ा 163 हो जाएगा.
टीएमसी में बड़ी टूट का दावा: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बागी गुटों का दावा है कि आने वाले दिनों में पार्टी के कुछ और राज्यसभा सांसद इस्तीफा दे सकते हैं. अगर ऐसा होता है, तो 245 सदस्यों वाली पूरी राज्यसभा में दो-तिहाई बहुमत के लिए जरूरी 164 का जादुई आंकड़ा पाना एनडीए के लिए बेहद आसान हो जाएगा.
भले ही राज्यसभा में सरकार का रास्ता साफ दिख रहा हो, लेकिन असली और बड़ी चुनौती अभी भी लोकसभा में है. हालांकि, विपक्षी खेमे में मची भगदड़ ने एनडीए की उम्मीदों को पंख लगा दिए हैं. 28 सांसदों के साथ संसद का चौथा सबसे बड़ा दल रहने वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर बड़ी बगावत हो चुकी है, वहीं तमिलनाडु में द्रमुक (DMK) के कांग्रेस से अलग होने की खबरों ने विपक्षी 'INDIA' गठबंधन को कमजोर किया है.
अगर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला टीएमसी के 20 बागी सांसदों के 'नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया' (NCPI) के साथ विलय और शिवसेना UBT के 6 बागी सांसदों के एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना में विलय को हरी झंडी दे देते हैं, तो लोकसभा में एनडीए की ताकत अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाएगी. हालांकि, इसके बावजूद 540 सदस्यीय लोकसभा में संविधान संशोधन के लिए जरूरी 360 के आंकड़े तक पहुंचना एनडीए के लिए एक कठिन डगर होगी.