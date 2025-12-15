'टीएन शेषन होते तो बिहार चुनाव होता रद्द...' राज्यसभा में केंद्र पर बिफरे सपा सांसद रामगोपाल यादव

SP MP Ram Gopal Yadav:उन्होंने इस प्रक्रिया को गलत बताते हुए कहा कि मुख्य न्यायाधीश को हटाकर उनके बदले एक कैबिनेट मिनिस्टर को शामिल करना सही नहीं है. इससे जनता के बीच एक संदेश गया है, जिससे लोगों को ये इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता को खत्म करने का एक प्रयास लगा है. सपा के राज्यसभा सांसद ने पुरानी व्यवस्था फिर से लागू करने की मांग उठाई है. जिसमें चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष शामिल होते थे. राम गोपाल यादव ने यह भी कहा कि चुनाव से जुड़े हुए अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति धार्मिक या जाति के आधार पर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. उन्होंने इन सभी चीजों से अलग हटकर ये नियुक्तियां निष्पक्ष और पारदर्शी तौर पर करने की मांग भी की है.

बिहार चुनाव पर बोले

उत्तर प्रदेश में कुछ उपचुनाव का जिक्र करते हुए राम गोपाल ने कहा कि इन चुनावों के दौरान जो यादव और मुसलमान बीएलओ थे, उनको एक-एक करके हटा दिया गया था. इस बात की जानकारी चुनाव आयोग को देने की बात भी उन्होंने कही. राम गोपाल ने आगे कहा कि लिस्ट में पहले लोगों का नाम था लेकिन बाद में ये नाम हटा दिए गए और केवल कुंदरकी में गलती से एक मुस्लिम बीएलओ रह गया. पीपुल्स रिप्रजेंटेशन एक्ट का हवाला देते हुए राम गोपाल ने मतदाता को बूथ तक लाने या रिश्वत देने को एक अपराध बताया, जिसके सिद्ध हो जाने पर चुनाव रद्द हो सकता है. बिहार चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमने देखा कि ट्रेन में किस तरह से लोग आ रहे थे और बिहार में चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से पैसे बांटे गए अगर उस वक्त चुनाव टीएन शेषन होते तो बिहार चुनाव स्थगित हो जाता या फिर रद्द हो जाता. राम गोपाल ने इसे करप्ट प्रैक्टिस व रिश्वत बताया कहा है.

ईवीएम पर निशाना

हालांकि, राम गोपाल ने यह भी कहा कि सत्ता में 100 साल बने रहिए लेकिन जनता की नजर में सही बने रहना भी जरूरी है. बैलेट पेपर के वक्त होने वाली पोलिंग का जिक्र करते हुए राम गोपाल ने कहा कि उस वक्त राजनीतिक दलों को उस गाड़ी का नंबर दिया जाता था जिसमें मतदान पेटियों को ले जाया जाता था. जिसके बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता मोटरसाइकिल से इन गाड़ियों के पीछे स्ट्रांग रूम तक जाते थे. इतना ही नहीं स्ट्रांग रूम में ईवीएम या फिर बैलेट पेपर की पेटियां रखने के वक्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि वहां मौजूद होते थे. जिसके बाद स्ट्रांग रूम सील किया जाता था, लेकिन अब ये प्रक्रिया प्रैक्टिस में नहीं रही है.

केंद्र पर निशाना

उन्होंने खाली ईवीएम को स्ट्रांग रूम में नहीं रखे जाने की बात कही है, जिसके लिए उन्होंने चुनाव आयोग के निर्देश का हवाला दिया है. लेकिन बावजूद इसके खाली ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखी जाती हैं. उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार भले ही आपकी है, लेकिन इस देश की लगभग 60 प्रतिशत जनता आपके पक्ष में नहीं हैं और ये सब लोग ईवीएम के खिलाफ हैं. इसके बाद उन्होंने जनमत की इच्छा का मान रखते हुए ईवीएम की बजाए बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग रखी है. राम गोपाल ने राज्यसभा के दौरान यहां तक कहा कि ईवीएम जैसी मशीन पूरी दुनिया में एक-दो पिछड़े देशों को छोड़कर कहीं इस्तेमाल नहीं की जाती है. इसलिए भारत में भी ईवीएम की बजाए बैलेट से चुनाव कराना चाहिए.

इनपुट--आईएएनएस

