कृषि कानूनों की वापसी पर राकेश टिकैत का ऐलान, किसान आंदोलन को लेकर कही ये बड़ी बात

नई दिल्ली: आज (शुक्रवार को) गुरु नानक जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री Narendra Modi ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया. पीएम मोदी ने कहा कि हम अपनी बात किसानों को समझा नहीं पाए. इसपर भारतीय किसान यूनियन (BKU) के राष्ट्रीय प्रवक्ता Rakesh Tikait ने रिएक्शन दिया है.

राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) ने ट्वीट किया, 'आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा, हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा. सरकार MSP के साथ-साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करें.'

इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 'देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया. अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो! जय हिंद, जय हिंद का किसान!'

वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, 'आज प्रकाश दिवस के दिन कितनी बड़ी खुशखबरी मिली. तीनों कानून रद्द. 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए. उनकी शहादत अमर रहेगी. आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि किस तरह इस देश के किसानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर किसानी और किसानों को बचाया था. मेरे देश के किसानों को मेरा नमन.'

वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा कि हर एक किसान को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई, जिन्होंने संघर्ष किया और बीजेपी की क्रूरता के आगे नहीं झुके. ये आपकी जीत है! इस लड़ाई में अपने प्रियजनों को खोने वाले सभी लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है.

My heartfelt congratulations to every single farmer who fought relentlessly and were not fazed by the cruelty with which @BJP4India treated you. This is YOUR VICTORY!

My deepest condolences to everyone who lost their loved ones in this fight.#FarmLaws

