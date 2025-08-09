Raksha Bandhan Mausam Update: आज रक्षाबंधन पर टूटेगा मॉनसून 'ब्रेक' या रहेगा सूखा? सामने आया बड़ा मौसम अपडेट

Raksha Bandhan 2025 Mausam Update in Hindi: अगस्त की शुरुआत में अच्छी रफ्तार पकड़ने के बाद देश के कई हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मानसून कमजोर पड़ गया है और ‘ब्रेक-इन-मॉनसून’ जैसी स्थिति बनी हुई है. इस तरह की स्थिति अगस्त में आमतौर पर बन जाती है. देशभर में बारिश लगातार 8वें दिन सामान्य से कम रही है. इसके साथ ही 1 जून से 7 अगस्त तक औसत बारिश 115% से घटकर 102% रह गई है. अगले 4 दिनों में बारिश के स्तर में और कमी आ सकती है.

पश्चिम और मध्य भारत में पड़ रहा सूखा

प्राइवेट मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक, पश्चिमी और मध्य भारत के ज्यादातर हिस्सों में मौसम लगभग शुष्क बना हुआ है. गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश में बारिश नहीं हुई है. दक्षिण भारत में कर्नाटक के दक्षिणी हिस्सों, रायलसीमा, केरल और तमिलनाडु के आंतरिक भागों में हल्की बारिश हुई. वहीं, पूर्वोत्तर भारत जो आमतौर पर सबसे ज्यादा बारिश वाला इलाका है, वहां भी बारिश की कमी देखी जा रही है. इसके अलावा पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, तटीय तमिलनाडु, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज हुई है.

नया सिस्टम देगा बारिश को रफ्तार!

अगस्त में मानसून का ‘ब्रेक’ आना आम बात है, जो आमतौर पर 10 दिन तक चलता है. यह कभी छोटा तो कभी लंबा भी हो सकता है, जो समुद्री परिस्थितियों पर निर्भर करता है. इस स्थिति को खत्म करने के लिए बंगाल की खाड़ी में नई मौसम प्रणाली बनना जरूरी है. 13 अगस्त के आसपास एक नया सिस्टम बनने की संभावना है, जो मानसून को फिर से सक्रिय करेगा.

देश में पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो तेलंगाना में मध्यम से भारी वर्षा हुई. दक्षिण छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगीय पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, पूर्व असम और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई. जम्मू-कश्मीर, मराठवाड़ा और कोंकण व गोवा में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई.

आज कैसा रहने वाला है मौसम?

एजेंसी ने आज के मौसम का भी अनुमान जाहिर किया है. स्काईमेट के मुताबिक, अगले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वी असम, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, उत्तराखंड, कर्नाटक, लक्षद्वीप, तेलंगाना और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है.

इसी तरह पूर्वोत्तर भारत, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण व गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दिल्ली के कुछ हिस्सों, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है. दक्षिण गुजरात, पूर्वी राजस्थान और लद्दाख में हल्की बारिश की संभावना है.