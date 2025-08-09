Raksha Bandhan Mausam Update: आज रक्षाबंधन पर टूटेगा मॉनसून 'ब्रेक' या रहेगा सूखा? सामने आया बड़ा मौसम अपडेट
Advertisement
trendingNow12873116
Hindi Newsदेश

Raksha Bandhan Mausam Update: आज रक्षाबंधन पर टूटेगा मॉनसून 'ब्रेक' या रहेगा सूखा? सामने आया बड़ा मौसम अपडेट

9 August 2025 Weather Update: आज रक्षाबंधन है. क्या आज त्योहार के मौके पर बादलों का सूखा दूर होगा और बरसात होगी या फिर मॉनसून की चुप्पी जारी रहेगी. आइए आज का मौसम अपडेट जान लेते हैं.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 09, 2025, 04:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Raksha Bandhan Mausam Update: आज रक्षाबंधन पर टूटेगा मॉनसून 'ब्रेक' या रहेगा सूखा? सामने आया बड़ा मौसम अपडेट

Raksha Bandhan 2025 Mausam Update in Hindi: अगस्त की शुरुआत में अच्छी रफ्तार पकड़ने के बाद देश के कई हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मानसून कमजोर पड़ गया है और ‘ब्रेक-इन-मॉनसून’ जैसी स्थिति बनी हुई है. इस तरह की स्थिति अगस्त में आमतौर पर बन जाती है. देशभर में बारिश लगातार 8वें दिन सामान्य से कम रही है. इसके साथ ही 1 जून से 7 अगस्त तक औसत बारिश 115% से घटकर 102% रह गई है. अगले 4 दिनों में बारिश के स्तर में और कमी आ सकती है.

पश्चिम और मध्य भारत में पड़ रहा सूखा

प्राइवेट मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक, पश्चिमी और मध्य भारत के ज्यादातर हिस्सों में मौसम लगभग शुष्क बना हुआ है. गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश में बारिश नहीं हुई है. दक्षिण भारत में कर्नाटक के दक्षिणी हिस्सों, रायलसीमा, केरल और तमिलनाडु के आंतरिक भागों में हल्की बारिश हुई. वहीं, पूर्वोत्तर भारत जो आमतौर पर सबसे ज्यादा बारिश वाला इलाका है, वहां भी बारिश की कमी देखी जा रही है. इसके अलावा पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, तटीय तमिलनाडु, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज हुई है.

नया सिस्टम देगा बारिश को रफ्तार!

अगस्त में मानसून का ‘ब्रेक’ आना आम बात है, जो आमतौर पर 10 दिन तक चलता है. यह कभी छोटा तो कभी लंबा भी हो सकता है, जो समुद्री परिस्थितियों पर निर्भर करता है. इस स्थिति को खत्म करने के लिए बंगाल की खाड़ी में नई मौसम प्रणाली बनना जरूरी है. 13 अगस्त के आसपास एक नया सिस्टम बनने की संभावना है, जो मानसून को फिर से सक्रिय करेगा.

देश में पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो तेलंगाना में मध्यम से भारी वर्षा हुई. दक्षिण छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगीय पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, पूर्व असम और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई. जम्मू-कश्मीर, मराठवाड़ा और कोंकण व गोवा में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई.

आज कैसा रहने वाला है मौसम?

एजेंसी ने आज के मौसम का भी अनुमान जाहिर किया है. स्काईमेट के मुताबिक, अगले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वी असम, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, उत्तराखंड, कर्नाटक, लक्षद्वीप, तेलंगाना और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है.

इसी तरह पूर्वोत्तर भारत, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण व गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दिल्ली के कुछ हिस्सों, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है. दक्षिण गुजरात, पूर्वी राजस्थान और लद्दाख में हल्की बारिश की संभावना है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
देविंदर कुमार

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं. धर...और पढ़ें

TAGS

today weather update

Trending news

क्या आज रक्षाबंधन पर टूटेगा मॉनसून का 'ब्रेक' या रहेगा सूखा? जान लें बड़ा मौसम अपडेट
today weather update
क्या आज रक्षाबंधन पर टूटेगा मॉनसून का 'ब्रेक' या रहेगा सूखा? जान लें बड़ा मौसम अपडेट
आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
DNA
आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
DNA Analysis
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
DNA Analysis
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
तमिलनाडु ने 'केंद्र' से किया किनारा, सामने रखी नई एजुकेशन पॉलिसी, दो भाषाओं पर फोकस
Tamil Nadu
तमिलनाडु ने 'केंद्र' से किया किनारा, सामने रखी नई एजुकेशन पॉलिसी, दो भाषाओं पर फोकस
चेतक और चीता की वायुसेना से विदाई! 200 हल्के हेलीकॉप्टरों से बढ़ेगी IAF की ताकत
Indian Army
चेतक और चीता की वायुसेना से विदाई! 200 हल्के हेलीकॉप्टरों से बढ़ेगी IAF की ताकत
चोर ने चुराई वर्दी, पहनकर पत्नी को किया वीडियो कॉल, कांस्टेबल हुआ सस्पेंड
Bangalore news
चोर ने चुराई वर्दी, पहनकर पत्नी को किया वीडियो कॉल, कांस्टेबल हुआ सस्पेंड
AI इंजीनियर्स की जबरदस्त डिमांड! कौन 'छाप' रहा ज्यादा नोट, क्या होनी चाहिए स्किल्स?
AI Jobs
AI इंजीनियर्स की जबरदस्त डिमांड! कौन 'छाप' रहा ज्यादा नोट, क्या होनी चाहिए स्किल्स?
पंजाब में इंडस्ट्री को लगेंगे नए पंख, AAP सरकार ने उद्योग जगत को दी ताकत, जानिए कैसे
Punjab
पंजाब में इंडस्ट्री को लगेंगे नए पंख, AAP सरकार ने उद्योग जगत को दी ताकत, जानिए कैसे
बेंगलुरू वाले 15 साल पहले फ्लैश बैक में चले गए, ट्रैफिक मुक्त हुआ शहर! दुर्लभ नजारा
Bengaluru
बेंगलुरू वाले 15 साल पहले फ्लैश बैक में चले गए, ट्रैफिक मुक्त हुआ शहर! दुर्लभ नजारा
;