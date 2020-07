भाजपा महासचिव राम माधव बोले, 'मोदी के साहसिक कदम, स्पष्ट आह्वान से चीन पर बढ़ेगा दबाव'

नई दिल्ली: भाजपा महासचिव राम माधव (Ram Madhav) ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modia) ने लेह का दौरा कर जो साहसिक कदम उठाया और वहां से जो स्पष्ट आह्वान किया, उससे चीन पर दबाव बढ़ेगा.

उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रधानमंत्री का उन गैरजिम्मेदार घरेलू आलोचकों को जवाब भी है जो सेना के मनोबल को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे.

राम माधव ने ट्वीट कर कहा, 'प्रधानमंत्री का साहसिक कदम और उनका स्पष्ट आह्नान बीजिंग पर दवाब बढ़ाने को विवश करेगा जो पहले से ही कई अन्य देशों के हमलों और आंतरिक सत्ता संघर्ष से घिरा हुआ है.'

As HPM was cautioning about the end of the expansionist era in d world, Chinese are picking up a quarrel with Russia over d port city of Vladivostok, claiming it was illegally annexed by Russia in 1860 and it was originally a Chinese city of Haishenwai. https://t.co/ZRSf4dirJn

