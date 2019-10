राम माधव बोले, 200 अलगाववादी नेता होटल में नजरबंद, हर कश्मीरी राष्ट्र-विरोधी नहीं

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव (Ram Madhav) ने शुक्रवार को कहा कि अब जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया है. यह देश के किसी भी अन्य राज्य की तरह है. दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं. लद्दाखी बहुत खुश हैं, वे बहुत आनंदित हैं क्योंकि यह उनके लिए लंबे समय से लंबित मांग थी. बीजेपी नेता ने माना कि कश्मीर घाटी में कुछ मुद्दे हैं. उनका ध्यान रखा जाएगा, उन्हें पूरी संवेदनशीलता के साथ निपटाया जाएगा.

बीजेपी नेता ने राष्ट्रीय एकता अभियान को संबोधित करते हुए कहा, ''हर कश्मीरी राष्ट्र-विरोधी नहीं है और हर कश्मीरी अलगाववादी नहीं है. वे आपके और मेरे जैसे हैं. हमने ऐसा किया (अनुच्छेद 370 का हटाया) क्योंकि हम जम्मू और कश्मीर के लोगों को विकास के अधिकार, राजनीतिक अधिकार और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देना चाहते थे.''

एक भी हताहत नहीं हुआ

माधव ने कहा कि पिछले दो महीनों में सुरक्षा बलों की वजह से राज्य में एक भी हताहत नहीं हुआ है. इस अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले की प्रभावशीलता के बारे में कश्मीर के लोगों को समझाने का प्रयास जल्द ही किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पहले से ही कश्मीर के लोगों के एक बड़े हिस्से ने इसकी सराहना करना शुरू कर दिया है.

