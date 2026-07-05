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'हिंदू कभी माफ नहीं करेगा...', राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर फूटा उद्धव ठाकरे का गुस्सा; आज से शुरू हुआ 'राम रक्षा' आंदोलन

उद्धव ठाकरे ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अगर कोई हमारे हिंदुत्व का फायदा उठाकर मंदिर में लूट रहा है, तो हिंदू आपको माफ नहीं करेंगे.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 05, 2026, 06:56 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 06:56 PM IST
'हिंदू कभी माफ नहीं करेगा...', राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर फूटा उद्धव ठाकरे का गुस्सा; आज से शुरू हुआ 'राम रक्षा' आंदोलन
Image Credit: फाइल फोटो

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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