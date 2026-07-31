राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला उठाने के लिए पप्पू यादव बने 'कालनेमि', BJP ने बताया सनातन का अपमान; किसने क्या कहा?

संसद में मॉनसून सत्र में सांसद पप्पू यादव साधू ने शुक्रवार को रामलला के दान की चोरी का मामला उठाया. इसके लिए पप्पू यादव आज साधू का बाना बनाकर संसद गए. उनके पास दानपात्र के रूप में एक कनस्तर और भगवान राम की कुछ तस्वीरें थीं. उनके पीछे विपक्ष के सांसद बैनर लिए खड़े थे. कई मिनट तक चले इस सियासी ड्रामे को बीजेपी ने सनानत का अपमान बताया है.
कुल मिलाकर संसद परिसर में पप्पू यादव के गेरुआ वस्त्र धारण करने पर विवाद खड़ा हो गया, बीजेपी ने इसे करोड़ों हिंदुओं की आस्था का अपमान बताते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर इस निंदनीय हरकत में शामिल होने का आरोप लगाया. हालांकि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की पार्टी के सांसदों जिन्होंने इस स्वांग में जमकर हिस्सा लिया था उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए सवाल दागा कि दान चोरी के मामले में मुख्य आरोपी के खिलाफ क्या बड़ी कार्रवाई की गई है.
संसद नौटंकी करने की जगह नहीं है. जैसा बरताव उन्होंने किया. विपक्षी सांसद गरिमा के अनुरूप व्यवहार करें: किरेन रिजेजू
कांग्रेस और SP ने आस्था का अपमान करने के लिए पप्पू यादव को साधु के भेष में तैयार करके उन्हें चंदा चोर कहा: गिरिराज सिंह
भगवा पहनने से एतराज नहीं, लेकिन साधू वेश में कहना संत पैसे चुराते हैं, ये अपमान है. गलत बर्ताव नहीं हो: सांसद दिनेश शर्मा
ये संतों, ऋषियों, हिंदू धर्म और सभी हिंदुओं का अपमान है. पप्पू याद रखें संत समाज उन्हें कभी माफ नहीं करेगा: सांसद बृज लाल
'कालनेमि' बनकर विपक्ष ने संतों, भगवा और सनातन का अपमान किया. जनता अगले चुनाव में सबक सिखाएगी: साक्षी महाराज
सरकार चोरी की घटना पर कार्रवाई कर रही है. राहुल गांधी ने फोटो खिंचवाने के लिए तालाब में छलांग लगाई, लेकिन कामयाब नहीं हुए, वे जो भी नाटक कर रहे हैं, हम उसका स्वागत करते हैं. हम सुवेंदु अधिकारी से अनुरोध करेंगे कि वे उनके लिए एक दिन के लिए ड्रामा अकादमी खोलें, जहां वे दोनों आकर अपने नाटक कर सकें: सामिक भट्टाचार्य
BJP-RSS ने राम मंदिर में फंड का गबन किया. मंदिर निर्माण के लिए 40 फीसदी कमीशन लिया; अब क्या बचा है: अजय राय
हमने किसी का अपमान नहीं किया, न हमारा ऐसा कोई इरादा था. सरकार बताए उसने दान चोरी के मामले में क्या कार्रवाई की: धर्मेंद्र यादव
जिस तरह चढ़ावे की चोरी में मुख्य आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए प्रदर्शन किया: पुष्पेंद्र सरोज