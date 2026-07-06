राम मंदिर दान चोरी मामला: ट्रस्ट की बैठक में कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी का बड़ा बयान, कहा- 'बहुत बड़ी गलती हुई'

Govind Giri Statement:अयोध्या के रामलला मंदिर में दान की चोरी मामले को लेकर सोमवार को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक हुई. इस बैठक में सभी सदस्य पहुंचे. साधु संतों की नाराजगी के बीच अबतक अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने आज रामभक्तों की आस्था का जिक्र करते हुए बड़ा बयान दिया है. गोविंद गिरी ने कहा, 'राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची. चंदा चोरी से आस्था पर सवाल खड़े हुए. इस कांड की वजह से मन आहत है. बहुत बड़ी गलती हुई है.'
सूत्रों के हवाले से आ रही खबर के मुताबिक ट्रस्ट की बैठक में साधु-संतों की मौजूदगी के बीच गोविंद गिरी ने कहा, कुछ खामियां थीं, वक्त पर ध्यान नहीं दिया, बहुत बड़ी गलती हुई. दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी.'
आपको बताते चलें कि रविवार को कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने सोमवार को एक लंबा-चौड़ा लिखित बयान जारी करके अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने की कोशिश की थी, लेकिन ट्रस्ट की बैठक में उन्होंने सार्वजनिक रूप से सबके सामने अपनी जिम्मेदारी को लेकर हुई गलती कबूल की.
ट्रस्ट की बैठक में सदस्यों ने कहा कि चढ़ावे की चोरी की खबर से रामभक्त आहत हैं. मीटिंग में ट्रस्ट में बदलाव की बात कही गई है. ट्रस्ट में बदलाव करके रामभक्तों और सनातनियों का भरोसा हासिल करने की बात कही गई.
माना जा रहा है जिस तरह से चढ़ावा चोरी का प्रकरण सामने आया है, उसे देखते हुए कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं. ट्रस्ट में नए पदाधिकारियों के भी शामिल करने की बात कही जा रही है. पिछले महीने की पांच जून को पहली बार चोरी का प्रकरण सामने आने के बाद चढ़ावा चोरी के इस संगीन मामले की जांच के लिए 13 जून को एसआईटी का गठन हुआ था. प्रारंभिक जांच के बाद अब तक आठ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.
इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, 'भारत की आत्मा सनातन में बसती है. श्रीराम भारत की आस्था का मूल स्रोत हैं. भगवान राम का मतलब ही राष्ट्र है. मंदिर अशोक सिंहल के संकल्प से बना. राम द्रोहियों को कोई बचा नहीं सकता. उनको सजा मिलकर रहेगी.'