DNA News: रामचरितमानस के अरण्यकांड में एक चौपाई है- 'मम दरसन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज सरूपा.'प्रभु श्रीराम स्वयं कहते हैं कि उनके दर्शन का फल अद्वितीय है. जो जीव उनके साक्षात दर्शन करता है वह माया मोह और सांसारिक बंधनों से ऊपर उठकर अपने शुद्ध और वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करता है.
इसी उद्देश्य के साथ श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ. रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई. हर दिन एक लाख से अधिक श्रद्धालु अयोध्या पहुंचकर प्रभु के दर्शन करते हैं. करोड़ों रामभक्त अपनी श्रद्धा, सामर्थ्य और विश्वास के हिसाब से दान अर्पित करते हैं. यह दान केवल धन नहीं होता बल्कि भक्तों की आस्था, समर्पण और प्रभु श्रीराम के प्रति प्रेम का प्रतीक होता है. लेकिन अब उसी दान में अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं. इस संबंध में शिकायतें भी दर्ज हुई हैं. अब इन आरोपों की जांच भी हो रही है.
अगर ये आरोप सिद्ध होते हैं तो यह कानूनन अपराध होगा. लेकिन राम मंदिर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगना ही अपने आप में अत्यंत गंभीर विषय है. क्योंकि अयोध्या का यह राम मंदिर यूं ही नहीं बना है. यह हमारे पुरखों की प्रतिज्ञा असंख्य रामभक्तों के त्याग और सदियों की प्रतीक्षा का परिणाम है. इस मंदिर के निर्माण के लिए रामभक्तों ने गोलियां खाईं संघर्ष किया बलिदान दिए. कई पीढ़ियों ने अपने अपने स्तर पर इस संकल्प को जीवित रखा. हमारे और आपके जैसे करोड़ों रामभक्तों ने अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार इसमें योगदान दिया.
अनगिनत बाधाओं और चुनौतियों को पार करने के बाद यह मंदिर अस्तित्व में आया है. इसलिए दुर्भाग्य की बात यह है कि आज उसी आस्था के केंद्र में श्रद्धालुओं के विश्वास के साथ छल किए जाने के आरोप लग रहे हैं. इसीलिए अब हम उन आरोपों का विश्लेषण करेंगे जो केवल वित्तीय अनियमितता तक सीमित नहीं हैं बल्कि करोड़ों रामभक्तों की आस्था और विश्वास से भी जुड़े हुए हैं.
तुलसीदास जी लिखते हैं कि परहित सरिस धरम नहिं भाई पर पीड़ा सम नहिं अधमाई. मतलब दूसरों की भलाई करने के समान कोई दूसरा बड़ा धर्म नहीं है और दूसरों को कष्ट या पीड़ा पहुंचाने के समान कोई दूसरा बड़ा अधर्म नहीं है. जिन सनातनियों की भावनाएं राम मंदिर से जुड़ी हैं उनकी आस्था को ठेस पहुंचाना इसी अधर्म की श्रेणी में माना जा सकता है.
क्योंकि आरोप बहुत ही गंभीर हैं. आरोप ये है कि अयोध्या के जिस राम मंदिर में श्रद्धालु औसतन बयालीस लाख रुपये हर दिन दान करके भगवान को प्रणाम करते हैं उस मंदिर में नकदी के हिसाब किताब में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं. बहुत ध्यान से सुनिएगा. आरोप है कि रामभक्त जो पैसे दान करते हैं उसको इकट्ठा करने उसकी गिनती करने जमा करने और उसके रिकॉर्ड में हेरफेर की गई है. मतलब रामभक्तों के दान के पैसे चुराने के आरोप लगे हैं.
आरोप है कि श्रद्धालुओं ने जो करोड़ों रुपये दान किए वे रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहे हैं.
राजनीतिक दलों द्वारा लगाए गए आरोपों के मुताबिक सात करोड़ रुपये तक का घपला हुआ है.
लगभग दो किलो सोने की गदा गायब होने का मुद्दा भी उठाया गया है.
अगर ये आरोप सत्य सिद्ध होते हैं तो यह सिर्फ वित्तीय गड़बड़ी या प्रशासनिक विफलता का मामला नहीं रह जाता. यह करोड़ों रामभक्तों की आस्था और विश्वास पर चोट है. यह केवल भगवान के नाम पर जुटाए गए धन में भ्रष्टाचार का मामला नहीं है. यदि आरोप सच साबित होते हैं तो यह अधर्म है. यदि किसी ने रामभक्तों की श्रद्धा को साधन बनाकर निजी स्वार्थ साधा है तो यह केवल नैतिक पतन नहीं बल्कि आस्था के विरुद्ध किया गया महापाप है.