Ram Mandir donation controversy: यूपी में श्रीराम मंदिर से दान के पैसे चोरी होने रामलला को चढ़ाए गए गहनों के गायब होने की खबर ने करोड़ों रामभक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई. रामभक्त ऐसे रामद्रोहियों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग कर रहे हैं. विवाद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे. योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन किए, उनकी आरती उतरी और रामलला को दंडवत प्रणाम किया. इसके बाद उन्होंने अपनी जेब से एक सफेद लिफाफा निकालकर राममंदिर के दानपात्र में डाला. अब हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सफेद लिफाफे वाले दान का विश्लेषण करते हैं.
इस विश्लेषण में सबसे पहले हमने आपके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सफेद लिफाफे वाले संदेश को डिकोड किया है. आपको अब ये भी जानना चाहिए कि दान चुराने वाले रामद्रोहियों के खिलाफ जांच कहां तक पहुंची. राजनीति की दुनिया के दिग्गज अक्सर ऐसे स्थानों से दूरी बनाते हैं. जहां से कोई बड़ा विवाद जुड़ा होता है.
श्रीराम मंदिर में दान चोरी का मामला इस वक्त विपक्षी पार्टियां जोर शोर से उठा रही हैं. लेकिन ऐसे वक्त में सीएम योगी अयोध्या से दूरी बनाने के बजाय रामनगरी पहुंचे. अयोध्या में रामायण वैक्स म्यूजियम के उद्घाटन समेत कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन कार्यक्रमों के बाद भी वापिस जा सकते थे. लेकिन वो रामलला के दर्शन करने भी पहुंचे. रामलला की पूजा अर्चना की और यहीं पर उनकी जेब से निकला वो सफेद लिफाफा जिसके अंदर सिर्फ श्रीराम मंदिर में अर्पित किया गया दान नहीं था. बल्कि बहुत बड़ा संदेश भी छिपा था.
रामलला की पूजा करने के बाद मुख्यमंत्री को पुजारी ने प्रसाद दिया. ये प्रसाद उन्होंने अपने सुरक्षाकर्मी को दे दिया. इसके बाद योगी आदित्यनाथ पीछे की तरफ मुड़े अपने कुर्ते की जेब से एक सफेद रंग का लिफाफा निकाला और सीधे दानपात्र की ओर चले गए और रामलला के दरबार में मौजूद दानपात्र में चढ़ावा चढ़ाया.
मंदिर में पूजन के बाद दानपात्र में चढ़ावा चढ़ाना कोई नई बात नहीं है पर अक्सर नेताओं की ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आतीं. लेकिन इस बार मुख्यमंत्री योगी की मंदिर के दानपात्र में दान डालने वाली तस्वीरें जारी की गई. दानपात्र के एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे तो दूसरी तरफ दर्शन करने आए रामभक्त भी खड़े नजर आए. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले दानपात्र में चढ़ावा चढ़ाया फिर हाथ जोड़कर रामभक्तों का अभिवादन किया.
अब आपको समझना चाहिए कि जिस वक्त मंदिर में दान चोरी विवाद की जांच चल रही है. उस वक्त रामलला के दर्शन करके सीएम योगी ने क्या संदेश दिया है.
दान चोरी विवाद के बीच अयोध्या में रामलला के दर्शन करके योगी ने संदेश दिया विपक्ष जो विवाद खड़ा कर रहा है. वो उससे डरते नहीं है.
सीएम योगी ने दानपात्र में सफेद रंग के लिफाफे में रखकर दान दिया. सफेद रंग शुद्धता, सच्चाई और पारदर्शिता का प्रतीक है. सफेद लिफाफे में दान डालकर योगी ने भरोसा दिलाया. दान चोरी की जांच पारदर्शिता से की जाएगी.
योगी ने दानपात्र में खुद चढ़ावा चढ़ाया. इसके जरिए संदेश दिया गया. चोरी या गड़बड़ी का आरोप मंदिर या भक्तों पर नहीं बल्कि कुछ कर्मचारियों पर है. उन्हें मंदिर की पवित्रता और आस्था पर पूरा भरोसा है.
योगी ने दानपात्र में दान रामभक्तों के सामने डाला. इसका वीडियो भी जारी हुआ. इसके जरिए योगी ने भक्तों को विश्वास दिलाया. इस विवाद का आस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा. रामभक्त मंदिर आएंगे और श्रद्धा का दान समर्पित करते रहेंगे.
मंदिर में दर्शन पूजन और आरती करके सीएम योगी ने संदेश दिया. श्रद्धालुओं के लिए दान चोरी जैसे विवाद छोटे हैं. रामलला की भक्ति सबसे बड़ी है.
#DNAमित्रों | 'दान चोरों' के खिलाफ योगी की 'राम-प्रतिज्ञा'...SIT जांच के बीच आज योगी राम मंदिर क्यों गए?
राम मंदिर में योगी के सफेद लिफाफे का विश्लेषण#DNA #DNAWithRahulSinha #Ayodhya #CMYogi #RamMandir @rahulsinhatv pic.twitter.com/aDtzltNf2U
— Zee News (@ZeeNews) June 19, 2026
सीएम योगी ने अयोध्या से सिर्फ तस्वीरों के जरिए दान चोरी विवाद को लेकर संकेत नहीं दिए. बल्कि सीधे रामभक्तों को बताया कि आगे क्या होने वाला है. जिन्होंने रामलला के दरबार में गड़बड़ी की उनका क्या अंजाम होगा. आपको अयोध्या से कही गईं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी बातों को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ-साफ कहा अपराधी जितना बड़ा हो, जितना रसूखदार हो वो बचेगा नहीं और 15 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. योगी का संदेश साफ है कि अव्यवस्था और सनातन विरोधी एजेंडा आस्था को नहीं हरा सकते.
अयोध्या में दान चोरी की जांच के लिए जो एसआईटी बनाई गई है. उसको 15 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है. आपको जानना चाहिए. दान चोरी की जांच कर रही एसआईटी की जांच में आज क्या क्या हुआ.
SIT ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से दूसरे दौर की पूछताछ की.
ट्रस्ट के प्रशासक गोपाल राव से भी लंबी पूछताछ की गई.
इसके अलावा ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों से भी सवाल-जवाब का सिलसिला जारी रहा.
पूछताछ के दौरान दान की राशि की गिनती, उसे जमा करने और बैंक खातों में ट्रांसफर करने की पूरी प्रक्रिया पर विशेष फोकस रखा गया.
SIT ने CCTV निगरानी व्यवस्था और कथित रूप से गायब फुटेज को लेकर भी कई सवाल पूछे.
कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी निगरानी व्यवस्था और किसी भी अनियमितता के लिए जवाबदेही तय करने के मुद्दे पर भी जानकारी ली गई.
ट्रस्ट की आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट और वित्तीय प्रबंधन से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की गई.
SIT ने दानपात्रों, दान गिनती कक्ष और सुरक्षा व्यवस्था का एक बार फिर से निरीक्षण किया.
इसके अलावा कुछ कर्मचारियों के बैंक लेन-देन और उनकी संपत्तियों का भी क्रॉस वेरिफिकेशन किया गया.
SIT जांच के बारे में हम इससे पहले भी डीएनए में आपको जानकारी देते रहे हैं. इस जांच में अब तक 2 करोड़ रुपये से ज्यादा नकदी बरामद की गई है, जिसमें कुछ कर्मचारियों के घर से मिली रकम शामिल है. एक कर्मचारी के घर गोबर के ढेर में 10 से12 लाख रुपये छिपाए हुए मिले. मंदिर के 5-6 कर्मचारी मुख्य रूप से इस मामले में फंसते दिख रहे हैं, जिनमें लवकुश और अनुकल्प जैसे नाम शामिल हैं.
इन कर्मचारियों की संपत्ति अचानक बढ़ी है. जिसकी जांच हो रही है. जांच में कुछ CCTV फुटेज गायब पाए गए हैं. दान गिनती में अनियमितताएं और कुछ अनरजिस्टर्ड दानपात्र भी मिले हैं. अब तक 74 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है. जिसमें ट्रस्ट अधिकारी, कर्मचारी और सेवादार शामिल हैं. इस बीच में अयोध्या में लोगों की नाराजगी बढ़ रही है.
अयोध्या के वासी इस पूरे अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं. अयोध्या के लोग चाहते हैं कि रामद्रोहियों पर बुलडोजर एक्शन हो. उधर योगी भी कह चुके हैं अपराधी बचेंगे नहीं. एक्शन के लिए सिर्फ जांच की रिपोर्ट आने का इंतजार है.