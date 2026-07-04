राम मंदिर दान चोरी मामला: 'रामकोष' के रखवाले गोविंद गिरी की चुप्पी पर उठे सवाल, जांच के दायरे से अब तक बाहर क्यों?

Ram Mandir donation case: एक अधर्म रामनगरी अयोध्या में हुआ था. राम मंदिर से दान चोरी करने वाले 8 अधर्मियों की गिरफ्तार हो चुकी है. उनके साथियों की तलाश जारी है. इस अधर्म की अनदेखी करनेवालों से पूछताछ हो रही है.
SIT हर उस व्यक्ति से पूछताछ कर रही है जो देवधन की चोरी से किसी तरह संबंधित हो सकता है. आरोपियों के परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारी, मंदिर की व्यवस्था से जुड़े लोग सब SIT की जांच के दायरे में हैं. इन सबके बीच अब एक नए चेहरे को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं.
कोषाध्यक्ष जांच के दायरे से बाहर क्यों? ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल बन चुका है. चंपत राय और डॉ अनिल मिश्रा, राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े दो वरिष्ठ पदाधिकारी, SIT दोनों से पूछताछ कर चुकी है. दोनों ट्रस्ट से इस्तीफा दे चुके हैं. दोनों मंदिर के दैनिक कामकाज और प्रबंधन से जुड़े थे. इसलिए इनपर सवाल उठ रहे हैं.
अब सवालों की लिस्ट में राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि महाराज भी हैं. स्वामी गोविंद गिरी महाराज पर राम मंदिर ट्रस्ट के कोष के प्रबंधन की सीधी जिम्मेदारी थी. यानी राम मंदिर को दान में मिले धन और बहुमूल्य आभूषण को मैनेज करने, दान की प्रक्रिया को भ्रष्टाचार मुक्त बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी स्वामी गोविंद गिरी महाराज पर थी. इसलिए राम मंदिर आंदोलन से जुड़े पुराने कार्यकर्ता गोविंद गिरी महाराज पर भी सवाल उठा रहे हैं. वो कह रहे हैं कि राम मंदिर में दान चोरी का जो अधर्म हुआ उसके लिए गोविंद गिरी महाराज भी दोषी हैं.
आरोप बहुत गंभीर हैं. गंभीर इसलिए है क्योंकि आरोप लगानेवाले संतोष दुबे राम मंदिर आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे हैं. विवादित ढांचा विध्वंस केस में वो मुख्य आरोपी थे. राम मंदिर आंदोलन के दौरान उन्हें गोली लगी थी. ऐसा व्यक्ति जब आरोप लगाए तो उसे गंभीरता से लेना चाहिए.
इन आरोपों की गंभीरता को समझने से पहले हमें स्वामी गोविंद गिरी महाराज और राम मंदिर ट्रस्ट में उनके दायित्व को समझना होगा.
महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के निवासी स्वामी गोविंद गिरी महाराज को फरवरी 2020 में राम मंदिर ट्रस्ट की पहली बैठक में ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष बनाया गया था.
वो 6 साल 4 महीने से ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष के तौर पर आर्थिक मामलों की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. मंदिर के अर्थतंत्र से जुड़ी हर जानकारी उनके पास रहती है.
रामलला प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान समेत ट्रस्ट के दूसरे धार्मिक उत्सवों में स्वामी गोविंद गिरी महाराज की अहम भूमिका रही है. वो ट्रस्ट के अन्य पदाधिकारियों के साथ प्रमुख वित्तीय निर्णयों में शामिल रहे हैं.
अब ये भी समझना जरूरी है कि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष के तौर पर स्वामी गोविंद देव गिरि महाराज की सीधी जिम्मेदारी क्या थी. और क्यों उन्हें दान चोरी के अधर्म में आरोपित किया जा रहा है.
कोषाध्यक्ष के तौर पर स्वामी गोविंद गिरी महाराज को राम मंदिर को दान में मिलनेवाले धन का प्रबंधन देखना था. दान का धन सुरक्षित रहे इसकी निगरानी करनी थी.
नकद दान, दानपेटी, काउंटर पर मिलने वाला दान, डिजिटल रसीद और बैंक में दान के धन को जमा कराने में कोई हेरफेर नहीं हो इसकी जिम्मेदारी भी स्वामी गोविंद गिरी महाराज की थी.
दान में मिले आभूषण, सोना, चांदी, विदेशी मुद्रा और बहुमूल्य वस्तुओं का रिकॉर्ड रखा जाए और उन्हें सुरक्षित रखा जाए ये जिम्मेदारी भी स्वामी गोविंद गिरी महाराज की थी.
बतौर कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद गिरी महाराज को ये भी देखना था कि दान की गिनती की व्यवस्था फूलप्रूफ हो. काउंटिंग सेंटर में CCTV, सरप्राइज ऑडिट जैसी व्यवस्था हो इसकी जिम्मेदारी भी इन्हीं की थी.
रोजाना लाखों के कैश FLOW को देखते हुए ये सुनिश्चित करना की कलेक्शन से डिपोजिट तक हर कदम पर जरूरी सावधानी बरती जाए ये भी स्वामी गोविंद गिरी महाराज की जिम्मेदारी थी.
सरल शब्दों में कहें तो राम मंदिर ट्रस्ट दान में मिली पाई-पाई का हिसाब रखने, उसे सुरक्षित रखने और दान व्यवस्था को धांधली मुक्त रखने की जिम्मेदारी सीधे-सीधे गोविंद गिरी महाराज पर थी. क्योंकि रामकोष की चाभी उनके पास है. समझिए, वो रामलला के दानकोष के अध्यक्ष हैं. लेकिन गोविंद गिरी रामधन की चोरी रोकने में नाकाम रहे. इसलिए अब अयोध्या के वकील कह रहे हैं कि वो स्वामी गोविंद गिरी महाराज के खिलाफ भी FIR दर्ज कराएंगे.
SIT ने अब तक गोविंद गिरी महाराज से पूछताछ नहीं की. संभव है आनेवाले दिनों में उनसे भी पूछताछ हो. स्वामी जी का कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र में है. वो ज्यादातर वहीं रहते हैं. उनके नेतृत्व में देश भर में 50 आश्रम और वेद पाठशालाएं चलती हैं. उनका मुख्य वैदिक विश्वविद्यालय वेदश्री तपोवन पुणे के आलंदी में हैं. यानी वो राम मंदिर ट्रस्ट के अलावा अपने संगठन का काम भी देखते है.
समझिए दान चोरी केस में चंपत राय पर इसलिए सवाल उठे क्योंकि वो मंदिर का प्रशासनिक कामकाज देखते थे. अब स्वामी गोविंद गिरी महाराज पर इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि वो राम मंदिर ट्रस्ट के आर्थिक मामलों के प्रमुख है. दान की चोरी आर्थिक मामला है.
#DNAमित्रों | चंपत घिर गए.. 'कोषाध्यक्ष' कैसे छिपे रहे? संतों को चंपत पर विश्वास.. गोविंद गिरी पर सवाल#DNA #DNAWithRahulSinha #RamMandir #Ayodhya #DaanChori@rahulsinhatv pic.twitter.com/rAiVbaWvpM
— Zee News (@ZeeNews) July 4, 2026
सवाल उठानेवाले कह रहे हैं अगर प्रशासनिक लापरवाही के लिए चंपत राय दोषी हैं तो कोषाध्यक्ष के तौर पर आर्थिक लापरवाही के लिए गोविंद गिरी महाराज की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उन्हें भी जांच के दायरे में शामिल करना चाहिए.
चंपत राय और अनिल मिश्रा के बाद गोविंद गिरी महाराज ट्रस्ट से जुड़े तीसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिनपर सवाल उठ रहे हैं. इन सवालों पर ट्रस्ट की बैठक में चर्चा होगी. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ये बैठक 6 जुलाई को दोपहर तीन बजे शुरू होगी.
बैठक के एजेंडे में सबसे पहला मुद्दा चंपत राय और अनिल मिश्र के त्यागपत्र पर विचार का होगा. साथ ही राम मंदिर को मिले दान के संबंध में SIT की अंतरिम रिपोर्ट भी ट्रस्ट के सामने रखी जाएगी.
दोनों इस्तीफे के बावजूद ट्रस्ट की बैठक में शामिल होने और मतदान के पात्र हैं. ट्रस्ट में कुल 15 सदस्य हैं, जिनमें 4 पदेन सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं है. एक सदस्य का निधन हो चुका है. ऐसे में 10 सदस्य मतदान कर सकते हैं. किसी भी बड़े फैसले के लिए 6 सदस्यों की सहमति जरूरी है. चपंत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया है लेकिन वो ट्रस्ट की बैठक में शामिल होने और मतदान के पात्र हैं.
बैठक में ट्रस्ट की वर्तमान संरचना में बदलाव की संभावना पर भी चर्चा हो सकती है
राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास बीमार हैं. अस्पताल में भर्ती है. बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा इसे लेकर अभी असमंजस है. ट्रस्ट में स्वामी गोविंद गिरी महाराज की भूमिका कितनी अहम है. उसकी पुष्टि ट्रस्ट की बैठक के लिए जारी सूचना पत्र से होती है. इस पत्र पर स्वामी गोविंद देव गिरी का ही हस्ताक्षर है.
सोचिए ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक को बुलाने वाले स्वामी गोविंद गिरी ही अब सवालों में हैं. ट्रस्ट की बैठक से पहले चंपत राय के समर्थन में साधु-संत एकजुट हो रहे हैं. सुनिए साधु-संत चंपत राय पर क्या कह रहे हैं
राम मंदिर ट्रस्ट से चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर कानूनी पेच भी है. ट्रस्ट की डीड के मुताबिक सदस्यों को इस्तीफा देने के लिए एक महीने का नोटिस देना होता है. बिना नोटिस त्यागपत्र देने का प्रावधान नहीं है. ऐसे में 6 जुलाई की प्रस्तावित बैठक में
चंपतराय और डॉ अनिल मिश्रा को पद छोड़ने का नोटिस दिया जा सकता है.
ट्रस्टी चाहें तो दो तिहाई बहुमत से इन्हें पद से हटा सकते हैं.
नियम के मुताबिक दोनों इस्तीफा देने के बाद आजीवन ट्रस्ट के सदस्य रह सकते हैं.
लेकिन सूत्रों का दावा है कि स्वास्थ्य कारणों से वो ट्रस्ट की सदस्यता छोड़ सकते हैं.
महाभारत के शांति पर्व में भीष्म पितामह धर्म की शिक्षा देते हुए कहते हैं कि चंपत राय पर इसी महापाप के आरोपियों को बचाने का आरोप लगा है. फिर क्यों साधु-संत चंपत राय के पक्ष में एकजुट हो रहे हैं. इसे समझना जरूरी है.
राम मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं. सनातनधर्मियों के लंबे आंदोलन का प्रतीक है. चंपत राय राम मंदिर आंदोलन से लंबे समय से जुड़े रहे हैं. आंदोलन से जुड़े रहे चंपत राय पर कार्रवाई को संत व्यक्ति पर हमला नहीं, आंदोलन की विश्वसनीयता पर हमला मान रहे हैं.
साधु-संत दान चोरी के आरोपियों पर कार्रवाई चाहते हैं. लेकिन वो नहीं चाहते की ये विवाद हिंदू समाज और राम मंदिर की आस्था के खिलाफ राजनीतिक हथियार बने. चंपत राय के खिलाफ अब तक SIT को कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है. इसलिए साधु संत उनके समर्थन में एकजुट हो रहे है.
चंपत राय को निशाना बनाना सिर्फ एक व्यक्ति पर निशाना नहीं है. ये राम मंदिर के विश्वसनीय गवर्नेंस मॉडल पर भी सवाल है. संत चाहते हैं कि चंपत राय को बेशक मंदिर के प्रबंधन से दूर किया जाए लेकिन उन्हें ट्रस्ट में बनाए रखा जाए. ताकी मंदिर के गवर्नेस मॉडल पर सवाल नहीं उठे.
संत समाज नहीं चाहते कि शताब्दियों के संघर्ष और सनातनियों के बलिदान का प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम का मंदिर किसी विवाद में आए. जिस मंदिर से प्रभु श्रीराम का नाम जुड़ा है उसपर कोई लांछन लगे. इसलिए सनातनियों की आस्था को अक्षुण्ण रखने के साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की मांग हो रही है.
पद्म पुराण में कहा गया है कि देवता की संपत्ति को विष के समान समझकर उससे दूर रहना चाहिए. यानी देवता की संपत्ति का अनुचित उपयोग अत्यंत विनाशकारी होता है.
लेकिन धन के लोभी अधर्मियों ने उसी देवकोष में सेंधमारी की. अब आपको दान चोरी पर आज की जांच का अपडेट बताते हैं. आरोपियों ने सिर्फ धन नहीं चुराया था. आभूषण भी चुराए थे. जांच टीम को आशंका है कि आरोपियों ने चुराए गए आभूषण को गला कर सोने का बिस्कुट बनवा लिया.
क्योंकि अब तक हुई छापेमारी में नगदी को मिली है लेकिन आभूषण नहीं मिले हैं.
दान चोरी की जांच कर रही SIT को जानकारी मिली है ट्रस्ट की हर तीसरे महीने होनेवाली बैठक में आय-व्यय का ब्योरा पेश किया जाता था. लेकिन सोने-चांदी और बहुमूल्य दान की ब्योरा बैठक में नहीं पेश किया जाता था
ट्रस्ट ने सरकारी टकसाल को करीब 977 किलो चांदी गलाने के लिए दी थी. दान में ट्रस्ट को 13 क्विंटल यानी 1300 किलो चांदी मिली थी. SIT जानकारी जुटा रही है कि बाकी की चांदी कहां हैं.
चंपत राय ने बताया था कि 20 किलो सोना भी दान में मिला था. सोने की जानकारी भी SIT जुटा रही है.
इन जांच के बीच दान चोरी के आरोपी लवकुश मिश्रा के मकान पर 7 जुलाई को बुलडोजर चल सकता है. अयोध्या विकास प्राधिकरण ने सोहावल तहसील में बन रहे मकान को लेकर नोटिस दिया है.
पुलिस ने आरोपी अविनाश शुक्ला की ब्रेजा कार भी बरामद कर ली है. कार में रखे गए अहम दस्तावेज भी पुलिस को मिले हैं. पूछताछ में अविनाश शुक्ला ने कई अहम जानकारी दी है.
सूत्रों के मुताबिक अविनाश ने बताया है कि दान चोरी का पैसा पहले टिन्नू यादव के हॉस्टल के फर्स्ट फ्लोर पर छिपाया जाता था.
तब हॉस्टल के फर्स्ट फ्लोर पर किसी को जाने की अनुमति नहीं थी.
लेकिन जब यहां गर्ल्स हॉस्टल बन गया उसके बाद पैसा को छिपाने की जिम्मेदारी अविनाश शुक्ला को दी गई.
दान चोरी का खुलासा होने से पहले राम मंदिर ट्रस्ट के बैंक खातों में प्रतिदिन 16 से 18 लाख रुपए जमा हो रहे थे. अब ये राशि 24 से 26 लाख रुपए हो रही है. इसी आधार पर आशंका जताई जा रही है कि पहले रोज 6 से 8 लाख की रकम चोरी होती थी. SIT ने इसे भी जांच का हिस्सा बनाया है.