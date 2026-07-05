/राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला, सवालों में घिरने के बाद कोषाध्यक्ष गोविंग गिरी ने झाड़ा पल्ला, पहली प्रतिक्रिया में क्या कहा?

Ram mandir donation scam: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ज़ी न्यूज़ की खबर का बड़ा असर हुआ है. दान की चोरी के मामले में रामकोष के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी की चुप्पी और उनके पद की जिम्मेदारी को लेकर ज़ी न्यूज़ ने कई सवाल उठाए थे. जिसके बाद रविवार को गोविंद गिरी ने आखिरकार चुप्पी तोड़ते हुए सफाई पेश की है.
गोविंद गिरी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में चोरी मामले में अपनी भूमिका से पल्ला झाड़ा है. एक बयान जारी करके क्या कहा, राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने आइए बताते हैं.
आपको बताते चलें कि राम लला का पैसा गायब करने वालों को लेकर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी की भूमिका को लेकर साधु संतो से लेकर आम जनमानस तक का आक्रोश बढ़ता जा रहा है.
राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी पर अयोध्या के साधु संतों ने भी निशाना साधा है. इस पूरे मामले में अयोध्या स्थित विश्व प्रसिद्ध हनुमान गढ़ी के महंत से लेकर पुजारी डॉक्टर दिवेशाचार्य महराज समेत, महंत शशिकांत दास महाराज और महंत गुंजन दास महाराज ने भी गोविंद गिरी की भूमिका पर सवाल उठाए हैं.
सीताराम दास महंत (अयोध्या) और डॉ.चंद्रांशु महराज महंत (अयोध्या) ने भी गोविंद गिरी की जिम्मेदारी और चोरी मामले में जवाबदेही को लेकर उन्हें अपने कई सवालों के कटघरे में खड़ा किया है.
अयोध्या के साधु-संतों ने दान चोरी मामले को लेकर रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. अपने संबोधन में सभी संतों ने एक सुर में अयोध्या की छवि धूमिल करने के लिए राजनीतिक पार्टियों की बयानबाजी की निंदा करते हुए कहा, 'एक गंभीर मामले में अपनी राजनीतिक रोटिया सेक रहे कुछ नेता लोग भगवान राम को काल्पनिक बताते थे. अब जब भव्य राम मन्दिर बनकर तैयार हुआ तो वही राजनीतिक पार्टिया बता रही हैं कि राम मंदिर में चोरी व डकैती हुई है. चंपत राय के समर्थन में नजर आए संतों ने कहा, 'वो (चंपत राय) 5 दशकों से रामलला की सेवा कर रहे हैं. उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी राम मंदिर व सनातन की सेवा में अर्पित कर दी. आज तक कभी उनके ऊपर ऐसा आरोप नही लगा है.'
संत समाज ने ये भी कहा कि जब तक आरोप सिद्ध न हो जाये तब तक किसी के बारे नैरेटिव फैलाना गलत है. राम मंदिर दान चोरी हुई तो उसके जिम्मेदार कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी की होनी चाहिए. क्योकि यह सारी जिम्मेदारी गोविंद देव गिरी की है. इस लिए गोविंद देव गिरी को सामने आकर अपना पक्ष रखना चाहिए, लेकिन उनका अता पता नहीं नजर आ रहा है. इस मामले में पूरी जिम्मेदारी गोविंद देव गिरी की बनती है.
राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज ने चढ़ावा चोरी मामले में स्पष्टीकरण जारी किया है. अपनी पहली प्रतिक्रिया के जरिए सफाई देते हुए गिरी ने कहा, 'ज्यादातर जिम्मेदारियां उनकी नहीं थीं, वे कथा के सिलसिले में बाहर रहते थे और अयोध्या महीने-डेढ़ महीने में ही आते थे.'
Zee News संवाददाता ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष की लोकेशन तलाशते हुए उनके नजदीक पहुंचने में कामयाब हुए. लेकिन उनसे सीधा संपर्क नहीं हो पाया है. ज़ी न्यूज़ को मिली जानकारी के मुताबिक, 'गोविंद गिरी महाराज इस समय आलंदी स्थित वेदश्री तपोवन आश्रम में मौजूद हैं. धार्मिक अनुष्ठान के बाद उनकी विभिन्न संस्थाओं के ट्रस्टियों के साथ एक अहम बैठक की खबर आई. आश्रम के सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि रविवार को महाराज से मिलने के लिए किसी को भी अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया है. करीब 12 एकड़ में फैले इस विशाल आश्रम में बैठक संपन्न होने के बाद आचार्य गोविंद गिरी महाराज के दिल्ली रवाना होने की भी जानकारी सामने आ रही है.
गोविंद गिरी महाराज का पुणे की मॉडर्न कॉलोनी में विशाल बंगला है. वो जब भी आलंदी या पुणे आते हैं, तो यहीं ठहरते हैं. कई बीघा जमीन पर बने इस बंगले की कीमत इसकी प्राइम लोकेशन के चलते करोड़ों में है. इसके प्रवेश द्वार पर 'आचार्य स्वामी गोविंदा गिरी महाराज' नाम की पट्टिका भी लगी हुई है. फिलहाल बंगले में केवल कर्मचारी मौजूद हैं.