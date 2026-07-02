/DNA: राम मंदिर में दान चोरी का मामला, क्या CBI करेगी जांच? ZEE NEWS के कैमरे पर चश्मदीद का बड़ा खुलासा

Ram Mandir donation theft: एक तरफ जब राम मंदिर में दान की चोरी मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की बात चल रही है, तब ज़ी न्यूज़ के कैमरे पर एक चश्मदीद ने कई अहम राज़ खोले हैं. इस चश्मदीद का दावा है कि वो उन दान चोरों को इसलिए जानता है, क्योंकि वह उनके साथ राम मंदिर में काम कर चुका है. दरअसल ये चश्मदीद खुद राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती करता था. दान चोरी कैसे होती थी, दान चोर क्या करते थे, इन्हें कहां से और कैसे सपोर्ट मिलता था. इन सभी सवालों का जवाब उसने ZEE NEWS पर विस्तार से दिया है.
दान गिनने में कितनी बड़ी लापरवाही हो रही थी? किसके इशारे पर चेकिंग नहीं हो रही थी? कौन कौन इसमें शामिल थे? इसी का पता लगान के लिए गुरुवार को एक बार फिर एसआईटी की टीम अयोध्या पहुंची. एक बार फिर उन लोगों से पूछताछ की गई, जिन पर देवधन की चोरी में किसी भी तरह से शामिल होने का आरोप है. सूत्रों के मुताबिक, चढ़ावा चोरी की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपने की तैयारी है. ऐसा इसलिए है क्योंकि शुरुआत में यह जितना बड़ा अपराध लग रहा था, यह उससे कहीं बड़ा अपराध है.
भले ही अब तक सिर्फ 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन शक है कि इसमें 50 से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं. सूत्रों के मुताबिक, दान की रकम गिनने वाले 5 और गणनाकर्मियों से भी पूछताछ की गई है. उनकी भूमिका बेहद संदिग्ध पाई गई है. पुख्ता साक्ष्य मिलने के बाद उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है.
इसके अलावा, गणना कक्ष के बाहर तैनात रहने वाले निजी सुरक्षाकर्मियों से भी पूछताछ की गई. अब तक 50 लोगों से पुलिस पूछताछ कर चुकी है. मंदिर में निजी सुरक्षाकर्मियों की भी तैनाती है. दान चोरी में इनकी भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है. पूछताछ के बाद इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है. एक एक कड़ी को जोड़कर इस महापाप की जड़ तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है.
पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि ट्रस्ट की कितनी रकम और कितना सोना चाँदी या दूसरी वस्तुएँ चोरी की गईं.
सूत्रों के मुताबिक, एसआईटी अब श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के फंड का ऑडिट भी करेगी. हर वित्तीय लेन देन की अच्छी तरह से जांच की जाएगी.
एसआईटी को कुछ अहम साक्ष्य मिले हैं. उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर अब ट्रस्ट से जुड़े सभी लोगों से पूछताछ हो सकती है.
सूत्रों के मुताबिक, अब राम मंदिर के निर्माण कार्य की भी जांच होगी. यही कारण है कि एसआईटी की जांच दो हफ्तों के लिए बढ़ा दी गई है.
कर्मचारियों के साथ साथ ट्रस्ट से जुड़े सभी लोग अब संदेह के दायरे में हैं. पुलिस सभी आरोपियों की संपत्तियों को खंगाल रही है. सूत्रों के मुताबिक, ट्रस्ट के कुछ सदस्यों की कई बेनामी संपत्तियों के लिंक भी मिले हैं. अयोध्या के अलावा, लखनऊ, नोएडा और दूसरे राज्यों में भी संपत्तियाँ होने का शक है.
पुलिस यह पता कर रही है कि किसके पास कितनी संपत्ति है. पुलिस इसकी भी जांच कर रही है कि ट्रस्ट और दान का पैसा कहां कहां पहुंचा है. सोचिए क्या हो रहा है? प्रभु श्रीराम पर आस्था रखने वालों ने कभी सोचा नहीं था कि जिन पर सनातनी आस्था के नए केंद्र की देखरेख की जिम्मेदारी है, वे इतने बड़े अधर्मी होंगे? सनातन के प्रति निष्ठा को देखते हुए, जिन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वे अधर्मी होंगे? लेकिन जांच शुरू होते ही पाखंड की परतें उघड़ने लगी हैं.
बरसों की तपस्या, त्याग और सदाचार से समाज में जो साख और विश्वास पैदा होता है, अधर्म और लोभ का एक छोटा सा अंश उसे क्षण भर में भस्म कर देता है. लेकिन अयोध्या के राम मंदिर में तैनात रामद्रोहियों ने बहुत बड़ा अधर्म किया है. ईश्वर के दरबार में इस पाप के लिए पापियों को जब दंड मिलेगा, तब मिलेगा, लेकिन कानून भी उसका हिसाब करने की तैयारी कर चुका है.
आरोपियों के खिलाफ कई स्तरों पर तैयारी चल रही है. सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर में ट्रस्ट की जो रकम आरोपियों ने चोरी की है, वह उनसे ही रिकवर की जाएगी. नकद बरामदगी के अलावा आरोपियों की संपत्तियों के जरिए उसकी भरपाई की जाएगी.
यही वजह है कि पुलिस आरोपियों की उन संपत्तियों का ब्योरा जुटा रही है, जिन्हें चोरी की रकम के जरिए बनाया गया है. पुलिस पता लगा रही है कि राम मंदिर से जुड़ने के बाद किस आरोपी की संपत्ति कितनी बढ़ी है. इसी वसूली के लिए पुलिस आरोपियों के खिलाफ BNS की धारा 107 के तहत कार्रवाई करेगी.
चढ़ावा चोरी के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की भी तैयारी हो चुकी है. अयोध्या विकास प्राधिकरण ने ऐसे घरों की पहचान कर ली है, जिनके नक्शे पास नहीं हैं या जिनके निर्माण के दौरान किसी भी तरह के नियमों का उल्लंघन किया गया है. आरोपी लवकुश मिश्रा के शहादतगंज में बन रहे मकान और अनुकल्प मिश्रा के कौशलपुरी स्थित मकान पर बुलडोजर चल सकता है.
लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा को प्राधिकरण के नियमों के उल्लंघन के संबंध में एक नोटिस जारी किया गया है. इस घर का निर्माण पिछले साल फरवरी में शुरू हुआ था. लवकुश मिश्रा अक्सर घर के निर्माण कार्य को देखने के लिए वहाँ जाता था. उस घर पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर आइए, आपको सुनाते हैं कि अयोध्या प्राधिकरण के अधिकारी क्या कह रहे हैं.
सिर्फ लवकुश मिश्रा का घर ही रडार पर नहीं है. उन आरोपियों के घरों पर भी प्रशासन की नजर है, जिन्होंने राम मंदिर में नौकरी मिलने के बाद आलीशान घर बनवाए हैं और जिनकी अभूतपूर्व तरक्की हुई है. ऐसी अप्रत्याशित तरक्की करने वालों में एक नाम अविनाश शुक्ला का भी है.
जिसके पास से चढ़ावा चोरी की सबसे अधिक रकम बरामद हुई है. पुलिस को शक है कि अविनाश शुक्ला से और भी रकम बरामद हो सकती है. इसी वजह से एंटी करप्शन कोर्ट ने पुलिस को 24 घंटे की कस्टडी सौंपी है.
अविनाश शुक्ला प्रतापगढ़ के महेशगंज थाने के नारियावा बाबूपुर गाँव का रहने वाला है. मार्च 2025 से वह राम मंदिर में दान में मिले पैसे गिनने के कार्य से जुड़ा था. राम मंदिर में नौकरी मिलने से पहले अविनाश हनुमान गुफा के पास पानी बेचने का काम करता था. उसके पास से पुलिस अब तक करीब 21 लाख रुपये और 1,100 से अधिक अमेरिकी डॉलर बरामद कर चुकी है.
सोचिए, कहां से आया इतना पैसा उसके पास? जबकि उसकी सैलरी 15 हजार रुपये के आसपास थी. करीब डेढ़ साल पहले अविनाश का भाई अभिषेक उसे योग केंद्र लेकर आया था.अभिषेक शुक्ला ने ही किसी की सिफारिश से अविनाश की नौकरी राम मंदिर में लगवाई थी.
पुलिस की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि राम मंदिर में अलग अलग कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए की गई सिफारिशों के बदले भी रिश्वत ली गई थी. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या मंदिर में नियुक्तियों की आड़ में एक संगठित भर्ती रैकेट चल रहा था और क्या नौकरी के बदले उम्मीदवारों से पैसे वसूले गए थे?
सूत्रों के मुताबिक, रिकॉर्ड की जांच के दौरान पुलिस को अब तक कई भर्ती किए गए लोगों के नियुक्ति पत्र, औपचारिक सेवा अनुबंध या रोजगार से संबंधित दूसरे दस्तावेज नहीं मिले हैं. पुलिस ट्रस्ट के उस सदस्य से पूछताछ की भी तैयारी कर रही है, जिसके इशारे पर ये नियुक्तियां किए जाने का संदेह है. मित्रों, जैसा कि हमने कल आपको बताया था, मंदिर परिसर में 800 कर्मचारी काम करते हैं, जिनमें से 600 कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर हैं और 200 मंदिर के स्थायी कर्मचारी हैं.
ज्यादातर कर्मचारियों को डॉक्टर अनिल मिश्रा की सिफारिश पर रखा गया था. यही कारण है कि डॉक्टर अनिल मिश्रा प्राइम सस्पेक्ट हैं. सोचिए, अगर इस राम मंदिर में नौकरी देने के बदले भी रिश्वतखोरी में रत्तीभर भी सच्चाई है, तो यह कितना बड़ा पाप है?
राम दरबार में रहकर भी दान चोरी करने वाले महापापी पाप कर रहे हैं, लेकिन सनातनी श्रद्धालुओं की आस्था पर रत्तीभर भी फर्क नहीं पड़ा है. उन्हें पता है कि वे दान प्रभु श्रीराम के नाम पर कर रहे हैं. जो चोरी कर रहे हैं, वे पाप के भागी होंगे. यही कारण है कि चढ़ावा चोरी के बीच, जब यह नैरेटिव स्थापित करने की कोशिश हो रही है कि सारा का सारा दान चोरी हो जा रहा है, और जब कुछ लोग यह एजेंडा चला रहे हैं कि राम मंदिर में लूट मची है, तब एक श्रद्धालु ने एक लाख रुपये का दान दिया है.
यही अटूट आस्था है, जिसकी सुरक्षा के लिए अब मंदिर परिसर में नई व्यवस्था लागू कर दी गई है. सूत्रों के मुताबिक, अब किसी भी कर्मचारी या सुरक्षाकर्मी को जांच के बिना अंदर जाने या बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जा रही है. प्रवेश द्वार पर बायोमीट्रिक और फेस रीडिंग के बाद शारीरिक तलाशी ली जा रही है. वहीं, ड्यूटी समाप्त होने पर निकास के समय भी दोबारा जांच की जा रही है.
6 जुलाई को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक भी होने वाली है, जिसमें महत्वपूर्ण फैसले होने की उम्मीद है. क्योंकि अधर्मियों ने राम मंदिर में जो महापाप किया है, और कुछ लोगों ने करोड़ों सनातनियों के विश्वास पर चोट पहुँचाने का जो पाप किया है, उसका निराकरण जरूरी है.
दान चोरी के पाप के बहाने जिस तरह कुछ लोग सनातन विरोधी नैरेटिव स्थापित करने की साजिश कर रहे थे, उन्हें जवाब देना भी जरूरी है. इसलिए अब उन गलतियों को सुधारा जा रहा है, जिनकी वजह से दान चोरी का पाप हुआ. उन अधर्मियों की पहचान कर उन्हें दंडित करने की प्रक्रिया चल रही है, जिन्होंने सनातनी आस्था पर चोट पहुँचाई.