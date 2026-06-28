/राम मंदिर दान चोरी पर सियासत तेज, आरोपियों पर एक्शन के बीच नैरेटिव चलाने वालों पर उठे सवाल

निकृष्ट लोग धर्मस्थलों में चोरी की घटनाओं में शामिल रहते हैं. राम मंदिर में श्रद्धालुओं के दान की चोरी भी ऐसे ही अधर्मी लोगों ने की. दान चोरी के 8 आरोपियों से मंगलवार को जेल में पूछताछ हुई. ये देवधन की चोरी के आरोपी हैं. लेकिन सवालों के घेरे में राम मंदिर का प्रबंधन देखने वाले चंपत राय भी हैं. उनकी भूमिका पर भी प्रश्नचिह्न लगा है.
चंपत राय उन लोगों में शामिल हैं, जिनपर सौ करोड़ सनातनियों की अटूट आस्था के साथ छल करने का आरोप लग रहा है. चंपत राय की नाक के नीचे जो कुछ हुआ, उसने ऐसे लोगों को भी बोलने का मौका दे दिया, जो कल तक राम मंदिर के अस्तित्व को नकारते रहे, राम मंदिर पर सवाल उठाते रहे और 'बाबरी ज़िंदाबाद' के नारे लगाते रहे.
आपदा में भी अवसर तलाशने वाले ऐसे लोग न सिर्फ धन चोरी के बहाने हिंदू-मुस्लिम वाला शातिर नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि सनातन व्यवस्था पर भी प्रश्नचिह्न लगा रहे हैं. इसलिए अब हम राम मंदिर दान-चोरी से आहत 'बाबरी जिंदाबाद' के नारे लगाने वालों के पाखंड का DNA टेस्ट करते हैं.
महात्मा गांधी जी का मानना था, 'यदि हमारे काम में पवित्रता और पारदर्शिता नहीं होगी, तो हम उन लोगों को खुद ही एक हथियार सौंप देंगे, जो हमारे विचारों और सिद्धांतों को नष्ट करना चाहते हैं.' राम मंदिर में आर्थिक व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वालों ने अपने अपवित्र चरित्र के कारण यही मौका असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को दे दिया है.
मुसलमानों की एकमुश्त रहनुमाई का दावा करने वाले असदुद्दीन ओवैसी अयोध्या रामजन्मभूमि पर आए अदालती फैसले के विरुद्ध बोलते रहे हैं. वो बार-बार यह कहते रहे हैं कि बाबरी मस्जिद को भारतीय मुसलमानों से बेहद 'व्यवस्थित तरीके से' छीना गया है. ओवैसी, राम मंदिर को नाइंसाफी का प्रतीक बताते रहे, उन्हें भी राम मंदिर के दान-चोरों ने बोलने का अवसर दे दिया है.
असदुद्दीन ओवैसी और उनके वैचारिक साथी राम मंदिर में हुई चोरी पर कटाक्ष कर रहे हैं. 'बाबरी जिंदाबाद' के नारे लगाने वाले ओवैसी राम मंदिर में हुई चोरी से बहुत आहत दिख रहे हैं. वे बहुत सधे अंदाज में राम मंदिर की चोरी को लेकर हिंदू-मुसलमान वाला नैरेटिव सेट कर रहे हैं.
जय श्रीराम का उद्घोष सुनकर भड़कने वाले राम मंदिर में दान चोरी से कितने आहत हैं. असदुद्दीन ओवैसी और साजिद रशीदी राम मंदिर पर जो चिंता दिखा रहे हैं, वह चिंता नहीं, विशुद्ध रूप से दिखावा है. ओवैसी ने कहा, 'अगर ट्रस्ट में मुसलमान होता, तो वहां घपला नहीं होता और अगर होता भी, तो मामला वहीं बंद हो गया होता.
ओवैसी साहब, जिस संस्था में सिर्फ मुसलमान ही होते हैं, वहां भी जमकर धन की लूट होती है और बिना किसी जवाबदेही के मामला एक तरह से बंद ही हो जाता है. सब चुप्पी साध लेते हैं. ध्यान से सुनिएगा. हम आपको बताते हैं कि राम मंदिर की फिक्र करने के बजाय आपको कहां ज्यादा फिक्र करने की आवश्यकता है, जान लीजिए.
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— Zee News (@ZeeNews) June 30, 2026
वक्फ संपत्तियों के आधिकारिक डेटाबेस के मुताबिक, देशभर में 58 हजार 898 से अधिक वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे या हेरफेर के मामले दर्ज हैं.
2012 में कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक आयोग की जांच में राज्य वक्फ बोर्ड के सदस्यों और राजनेताओं की मिलीभगत से करीब 2 लाख करोड़ रुपये मूल्य की 27 हजार एकड़ वक्फ जमीन में हेरफेर का खुलासा हुआ था. यह कोई छोटी चोरी नहीं थी कि दान बक्से से कैश गायब हो गया. यह सिस्टम और सत्ता की मिलीभगत से हुआ घपला था, लेकिन उस पर इतनी फिक्र नहीं की गई. जितनी चिंता अभी राम मंदिर को लेकर है.
दिल्ली वक्फ बोर्ड में भी जमकर घपले के आरोप लगे थे. आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान पर 32 लोगों की अवैध रूप से वक्फ बोर्ड में भर्ती करने और फंड का दुरुपयोग करने के आरोप लगे थे.
हां, जिस तेलंगाना में ओवैसी साहब रहते हैं, वहां तेलंगाना वक्फ बोर्ड पर आरोप है कि उसके अधिकारियों और स्थानीय भू-माफियाओं की मिलीभगत से महेश्वरम, मल्कनगिरी और गुट्टाला बेगुम्पेट जैसे प्रमुख इलाकों में करीब 40 हजार करोड़ रुपये मूल्य की हजारों एकड़ वक्फ जमीन की अवैध खरीद-बिक्री और हेरफेर की गई.
कोर्ट की फटकार के बावजूद बोर्ड ने जमीन हड़पने वालों के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं कराई. तब ओवैसी साहब ने ये नहीं कहा था कि वक्फ बोर्ड में कुछ हिंदू होते तो हेरफेर नहीं होता. लेकिन आज जब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की शिकायत दर्ज हुई तो ओवैसी मंदिर ट्रस्ट में मुसलमान को शामिल करने की बात कर रहे हैं.
उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, बिहार—हर जगह वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में घपलेबाजी की खबरें सामने आई हैं. नए वक्फ कानून बनने से पहले उस संस्था में सभी सदस्य मुसलमान ही थे. ओवैसी साहब बताएंगे कि मुसलमानों के होते हुए भी घपलेबाजी कैसे हुई? क्या इसके लिए किसी आरोपी का एनकाउंटर हुआ? क्या किसी के घर पर बुलडोजर चला?
ऐसा कहीं नहीं हुआ है. लेकिन राम मंदिर में चोरी के नाम पर ओवैसी साहब मुसलमानों का नाम लेकर विलाप करते हुए नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं.
ओवैसी साहब विख्यात बैरिस्टर हैं. वे जानते होंगे कि वक्फ की संपत्ति गरीबों और निर्धनों के लिए होती है और वहां जमकर घपलेबाजी हो रही है. यह कोई आज से नहीं हो रहा है. यह व्यवस्थित तरीके से होने वाली संगठित लूट है, जो अलग-अलग राज्यों में बरसों से चल रही है. विडंबना यह है कि वक्फ संपत्तियों में हेरफेर हो रही है, लेकिन उसकी परवाह न तो ओवैसी साहब को है और न ही मौलाना रशीदी को. उन्हें फिक्र है राम मंदिर में हुई दान चोरी की.
अयोध्या में राम मंदिर को लेकर सिर्फ ओवैसी या मौलाना रशीदी ही नहीं, विपक्षी दलों के नेताओं ने भी सवाल उठाए हैं. उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आक्रामक है. उसके नेता मंदिर में जाकर पूजा-पाठ करके विरोध जताना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया.
अब वे धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं. इसके अलावा समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और शिवसेना का उद्धव गुट भी एक तरफ मंदिर में धन-चोरी को लेकर बीजेपी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं.
इसलिए आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक साथ सबको जवाब दिया. उन्होंने कहा कि जो लोग राम के अस्तित्व को नहीं मानते थे, वे आज मंदिर जाने के लिए मचल रहे हैं.
राम मंदिर में धन-चोरी पर राजनीति करने वालों को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है. यह सही है कि राम मंदिर में कुछ लोगों ने महापाप किया है, लेकिन उस पाप का हिसाब करने के लिए कानून अपना काम भी कर रहा है. 8 आरोपी अयोध्या की जेल में बंद हैं.
मंगलवार को मुख्य जांच अधिकारी आशुतोष तिवारी जेल पहुंचे. वहां उन्होंने दान चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की. अविनाश शुक्ला वही आरोपी है, जिसके पास से 5 जून को 58 लाख रुपये बरामद हुए थे. उसके पास से कई संदिग्ध दस्तावेज भी मिले थे.
इससे पहले कल दान चोरी मामले में एक और अहम शख्सियत से पूछताछ हुई थी. वह शख्सियत हैं चंपत राय. चंपत राय राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव थे. चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने चंपत राय से तीन घंटे तक पूछताछ की, उसके बाद उनका बयान दर्ज किया. पुलिस ने चंपत राय से प्रशासनिक निर्णय, चढ़ावा प्रबंधन, कर्मचारियों की जवाबदेही और शिकायतों के निस्तारण से जुड़े कई तरह के सवाल पूछे.
सूत्रों के मुताबिक, पुलिस से चंपत राय ने कहा कि चढ़ावा चोरी में उनकी कोई भूमिका नहीं है. जैसे ही उन्हें चोरी की जानकारी मिली, वे सक्रिय हो गए. उन्होंने संदिग्धों को पकड़ा और एफआईआर भी कराई. उन्होंने स्वीकार किया कि मंदिर में कोई हेरफेर न हो, इसकी जिम्मेदारी उनकी थी. टिन्नू यादव से जुड़े सवाल पूछने पर चंपत राय ने कहा कि वह बहुत पहले से जुड़ा था. उसने गलत किया, इसकी उम्मीद नहीं थी.
पुलिस ने उनसे पूछा कि रिश्तेदारों या जानने वालों को काम पर किस तरह रखा गया? चंपत राय ने कहा कि जरूरतमंदों को काम दिया गया. इसमें केवल मेरी ही नहीं, ट्रस्ट के अन्य सदस्यों की भी भूमिका रही. चंपत राय ने अनिल मिश्रा और गोपाल राव का भी जिक्र किया कि लोगों को रखने में उनकी सिफारिश भी होती थी. ज्यादातर मदद गरीब और जरूरतमंदों को की गई. चंपत राय ने कहा कि ये लोग ऐसा करेंगे, यह सोचा नहीं था.
उनके बयान का मिलान बाकी गवाहों और उपलब्ध दस्तावेजों से किया जाएगा. सूत्रों ने ये भी बताया है कि पूछताछ के दौरान चंपत राय कई सवालों के जवाब नहीं दे पाए. बहुत ध्यान से पढ़िएगा. चंपत राय अपने कार्यकाल के दौरान मंदिर में हुई दान चोरी से जुड़े कई सवालों का जवाब नहीं दे पाए.
वे राम मंदिर के मुख्य प्रबंधकीय चेहरे थे. चंपत राय राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव थे, लेकिन मंदिर में उनकी सहमति के बिना कुछ नहीं होता था.
वे एक तरह से सर्वेसर्वा थे. यानी आप कह सकते हैं कि मंदिर तो रामलला का था. लेकिन राम मंदिर में राज चंपत राय का चलता था. और जब उनके प्रबंधकीय नेतृत्व में चोरी हुई, तो सवाल भी उन्हीं से है और वो कुछ सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं. लेकिन अब तक उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है. जांच टीम ने उनसे सिर्फ पूछताछ की है.
ये वही चंपत राय हैं, जिन पर सीधा आरोप है कि उन्होंने अपने करीबियों के खिलाफ शिकायतों को नजरअंदाज किया. इसी वजह से चंपत राय के करीबी करोड़पति हो गए.
गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों में से मुख्य आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, चंपत राय का ड्राइवर था. टिन्नू यादव को दान प्रबंधन और काउंटिंग रूम जैसी अति संवेदनशील जगहों पर तैनात किया गया था. सवाल है कि क्या चंपत राय को आभास नहीं था कि टिन्नू यादव क्या कर रहा है?
SIT की जांच में यह भी पता चला है कि चंपत राय को यह जानकारी थी कि उनके अधीन काम करने वाले लोग चढ़ावे के धन में हेराफेरी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की. अगर वे समय रहते एक्शन लेते, तो इतनी बड़ी चोरी नहीं होती. लेकिन चंपत राय ने ऐसा नहीं किया. क्यों नहीं किया?
जिस शख्स पर पूरे मंदिर की जिम्मेदारी थी, वह इतना लापरवाह था कि शिकायत पर भी ध्यान नहीं दिया. असल में, जब कोई व्यक्ति अहंकार में आकंठ डूब जाता है, जब किसी को लगता है कि उससे ऊपर कोई और है ही नहीं, तो वह वही करता है, जो चंपत राय कर रहे थे.
चंपत राय भले ही खुद को बेकसूर कहें, लेकिन कानून और आस्था की अदालत में वे अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते. न चंपत राय भाग सकते हैं और न ही कोई दूसरा आरोपी. इसकी जांच पड़ताल हो रही है. मंदिर में जो महापाप हुआ है, उस पर साधु-संत क्या कह रहे हैं, वह हम आपको सुनाते हैं.
स्कंद पुराण में लिखा है कि 'जो व्यक्ति देवता की संपत्ति का हरण करता है, वह निश्चित रूप से नरक को प्राप्त होता है.' जो-जो आरोपी इस महापाप में शामिल हैं, उनका हिसाब हो रहा है. उनकी जांच-पड़ताल हो रही है.
लेकिन ऐसे अधर्मियों ने कुछ ऐसे लोगों को भी बोलने का अवसर दे दिया, जिनकी नजर में अयोध्या का राम मंदिर शुरू से ही खटकता रहा है. जो वर्षों तक राम मंदिर के अस्तित्व और उसके निर्माण पर सवाल उठाते रहे, वही लोग आज दान-चोरी के आरोपों की आड़ में करोड़ों सनातनियों की आस्था पर चोट कर रहे हैं.
लेकिन आज अवसर देखकर राम मंदिर के बहाने सनातनी आस्था का मजाक बना रहे हैं. अपराधियों पर कार्रवाई की मांग करने के नाम पर वे इस मौके का इस्तेमाल हिंदू-मुस्लिम नैरेटिव को फिर से स्थापित करने के लिए कर रहे हैं.