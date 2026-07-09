/DNA: चढ़ावे की चोरी से दौलत का खेल... राम मंदिर में कैसे खुला परिवार, बैंक खाते और करोड़ों के लेन-देन का राज?

जब एसआईटी की टीम सीधे ट्रस्ट से जुड़े महत्वपूर्ण लोगों की भूमिका की जांच कर रही है, चंपत राय, डॉ. अनिल मिश्रा और गोपाल राव जैसे अहम लोगों की ट्रस्ट से छुट्टी हो चुकी है. तब ट्रस्ट ने यह निर्णय लिया है कि इन तीनों की आईडी से अब दर्शन पास जारी नहीं किए जाएंगे. वीवीआईपी और सुगम दर्शन के पास भी बंद कर दिए गए हैं. इन तीनों से मंदिर प्रशासन से दूरी बनाए रखने के लिए कहा गया है. इस बीच मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों और साधु-संतों ने चंपत राय से मुलाकात की है. ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव जी गिरी ने भी चंपत राय से मुलाकात की. यह मुलाकात चंपत राय की चिट्ठी जारी होने के बाद हुई है. सवाल यह है कि जो चंपत राय जांच और सवालों से घिरे हैं, उनसे स्वामी गोविंददेव जी गिरी ने मुलाकात क्यों की? यही स्वामी गोविंददेव जी गिरी दो दिन पहले दान-चोरी के लिए चंपत राय और अनिल मिश्रा को एक तरह से जिम्मेदार ठहरा रहे थे, और अब उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं. इसलिए कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. इन्हीं सवालों के बीच एक सवाल महापाप की लूट के हिसाब-किताब को लेकर भी उठ रहा है.