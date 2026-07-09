/DNA: चढ़ावे की चोरी से दौलत का खेल... राम मंदिर में कैसे खुला परिवार, बैंक खाते और करोड़ों के लेन-देन का राज?

Ram Mandir Donation Theft: अयोध्या के राम मंदिर में दान-चोरी के बाद अब करोड़ों रामभक्तों की आस्था की सुरक्षा भी सर्वोच्च प्राथमिकता बन गई है. मंदिर में दान व्यवस्था को अभेद्य सुरक्षा कवच देने की तैयारी चल रही है. इसी का असर है कि मंदिर में वीआईपी और सुगम दर्शन पास व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है. दान-चोरी के आरोपियों से पूछताछ के बाद जांच का दायरा काफी बढ़ चुका है क्योंकि जानकारी मिली है कि चढ़ावे की चोरी से आरोपी न सिर्फ अपनी संपत्ति बढ़ा रहे थे, बल्कि उसे छिपाने के लिए अपने परिवार को ढाल की तरह इस्तेमाल भी कर रहे थे.
राम मंदिर में सनातनी आस्था पर डाका डालने वालों ने देवधन को छिपाने की बेहद शातिर साजिश की. चढ़ावे की चोरी के आरोपियों ने इस महापाप से हासिल रकम को परिवार के अन्य सदस्यों के बैंक खातों में रखकर चोरी को छिपाने की कोशिश की. सूत्रों के मुताबिक, आरोपियों ने चोरी की रकम का कुछ हिस्सा अपने दोस्तों के खातों में भी जमा कराया. कुछ पैसे परिचितों के खातों में भी ट्रांसफर किए गए. इसलिए वे सभी लोग अब जांच टीम की रडार पर हैं जिनके अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर हुए थे. उनकी भूमिका की भी जांच की जा रही है.
अगर यह साबित हो जाता है कि आरोपियों ने चोरी की रकम या कथित अवैध धन को छिपाने के लिए दूसरे लोगों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए, तो उन खाताधारकों की भूमिका की भी जांच हो सकती है. यदि जांच में उनकी जानकारी, सहमति या संलिप्तता साबित होती है, तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. कुछ आरोपी अपने परिवार के अन्य सदस्यों के बैंक खाते भी स्वयं संचालित कर रहे थे. घरवालों को यह तक पता नहीं था कि उनके खातों का इस्तेमाल कथित तौर पर चोरी की रकम के लेन-देन के लिए किया जा रहा था. हालांकि, सूत्रों के मुताबिक चढ़ावे की चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला के भाई को इसकी जानकारी थी. सूत्रों का दावा है कि अभिषेक शुक्ला जानता था कि उसका भाई कथित तौर पर पैसे छिपाने के लिए दूसरे खातों का इस्तेमाल कर रहा है. यही कारण है कि अभिषेक शुक्ला भी जांच के दायरे में है. जांच में अगर उसकी संलिप्तता के पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं, तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है.
चढ़ावे की चोरी के आरोपियों और उनके परिजनों से जुड़े करीब 30 बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए गए हैं. पुलिस ने संबंधित बैंकों से इन खातों का पूरा ब्योरा जुटाया है, जिसमें आय की तुलना में अधिक लेन-देन पाया गया है. अब जांच पूरी होने तक ये बैंक खाते फ्रीज रहेंगे.
चढ़ावे की चोरी की जांच कर रही एसआईटी ने आरोपी अनुकल्प मिश्रा से जुड़े एक एनजीओ के सदस्यों से पूछताछ की है. यह वही एनजीओ है, जिसके लिए अनुकल्प मिश्रा सार्वजनिक रूप से डोनेशन की अपील करता था. जो एनजीओ एसआईटी की जांच के घेरे में है, वहां ज़ी न्यूज़ की टीम पहुंची. जब हमारी टीम ने अनुकल्प मिश्रा को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने उससे किसी भी तरह के संबंध होने से इनकार किया. देश में 30 लाख से अधिक एनजीओ हैं. इनमें से 5 लाख से अधिक एनजीओ सक्रिय हैं और लोगों के लिए काम कर रहे हैं. इनमें से कितने एनजीओ के लिए अनुकल्प मिश्रा ने सार्वजनिक तौर पर नाम लेकर दान देने की अपील की? वह मिशन ग्रीन फाउंडेशन का नाम लेकर न सिर्फ उसे डोनेट करने की अपील क्यों कर रहा है, बल्कि उसकी ओर से गारंटी भी क्यों ले रहा है?
एसआईटी की टीम तीसरी बार अयोध्या दौरे की तैयारी कर रही है. फाइनल रिपोर्ट सौंपने से पहले यह उसका आखिरी दौरा होगा. अंतिम जांच में यदि दान की गिनती और उसे जमा करने की प्रक्रिया से जुड़े लोगों, बैंक कर्मचारियों या किसी अन्य की मिलीभगत साबित होती है, तो नई गिरफ्तारियां हो सकती हैं. जांच अब सिर्फ कैश गिनने वाले कर्मचारियों तक सीमित नहीं है. एसआईटी मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कई लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है. इसके अलावा दान की गिनती और उसे जमा करने में शामिल बैंक के दो कर्मचारियों तथा कैश हैंडलिंग प्रक्रिया से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस महापाप का दायरा आखिर कितना बड़ा है. जांच टीम यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि चढ़ावे की चोरी के पैसों का और कहां-कहां इस्तेमाल किया गया. किसने इन पैसों को घर, जमीन या शेयर बाजार में निवेश किया? सूत्रों का कहना है कि अंतिम रिपोर्ट में घटनाक्रम को विस्तार से दर्ज किया जाएगा. संस्थागत और व्यक्तिगत कमियों की पहचान की जाएगी, साजिश की परतें उजागर की जाएंगी और आगे की कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी.
जब एसआईटी की टीम सीधे ट्रस्ट से जुड़े महत्वपूर्ण लोगों की भूमिका की जांच कर रही है, चंपत राय, डॉ. अनिल मिश्रा और गोपाल राव जैसे अहम लोगों की ट्रस्ट से छुट्टी हो चुकी है. तब ट्रस्ट ने यह निर्णय लिया है कि इन तीनों की आईडी से अब दर्शन पास जारी नहीं किए जाएंगे. वीवीआईपी और सुगम दर्शन के पास भी बंद कर दिए गए हैं. इन तीनों से मंदिर प्रशासन से दूरी बनाए रखने के लिए कहा गया है. इस बीच मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों और साधु-संतों ने चंपत राय से मुलाकात की है. ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव जी गिरी ने भी चंपत राय से मुलाकात की. यह मुलाकात चंपत राय की चिट्ठी जारी होने के बाद हुई है. सवाल यह है कि जो चंपत राय जांच और सवालों से घिरे हैं, उनसे स्वामी गोविंददेव जी गिरी ने मुलाकात क्यों की? यही स्वामी गोविंददेव जी गिरी दो दिन पहले दान-चोरी के लिए चंपत राय और अनिल मिश्रा को एक तरह से जिम्मेदार ठहरा रहे थे, और अब उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं. इसलिए कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. इन्हीं सवालों के बीच एक सवाल महापाप की लूट के हिसाब-किताब को लेकर भी उठ रहा है.