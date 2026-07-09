Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /DNA: चढ़ावे की चोरी से दौलत का खेल... राम मंदिर में कैसे खुला परिवार, बैंक खाते और करोड़ों के लेन-देन का राज?

DNA: चढ़ावे की चोरी से दौलत का खेल... राम मंदिर में कैसे खुला परिवार, बैंक खाते और करोड़ों के लेन-देन का राज?

Ram Mandir Donation: अयोध्या के राम मंदिर में दान-चोरी के बाद अब दान व्यवस्था को अभेद्य सुरक्षा कवच देने की तैयारी चल रही है. मंदिर में वीआईपी और सुगम दर्शन पास व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है. पूछताछ के बाद पता चला है कि चढ़ावे की चोरी से आरोपी न सिर्फ अपनी संपत्ति बढ़ा रहे थे, बल्कि इसमें अपने परिवार का भी इस्तेमाल कर रहे थे.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 09, 2026, 11:31 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 11:31 PM IST
DNA: चढ़ावे की चोरी से दौलत का खेल... राम मंदिर में कैसे खुला परिवार, बैंक खाते और करोड़ों के लेन-देन का राज?

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पनडुब्बी नहीं, पूरा 'अंडरवॉटर इकोसिस्टम' बना रहा भारत... HSL को मिली बड़ी जिम्मेदारी
Indian Navy57 min ago
2
Haryana news1 hr ago
3
Ind vs Eng1 hr ago
4
E20 Petrol1 hr ago
5
Badrinath1 hr ago