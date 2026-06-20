राजा का धन चुराने वाले से भी अधिक पापी वह व्यक्ति है, जो मंदिर के दान पात्र या धर्म के कार्यों के लिए रखे गए धन पर बुरी नजर डालता है. ऐसा धन व्यक्ति के पूरे वंश के विनाश का कारण बनता है. सनातन संस्कृति में धर्म सिर्फ आस्था का नहीं आचरण का विषय है. धार्मिक संस्था को दिया गया दान जनकल्याण के लिए होता है, समाज हित के लिए होता है. किसी व्यक्ति विशेष के कल्याण के लिए नहीं. इसलिए ऐसे धन में हेरफेर करना सबसे बड़ा पाप है
करोड़ों सनातनधर्मियों के आराध्य भगवान श्रीराम के मंदिर में दान के धन में चोरी जांच हो रही है. जांच के लिए बनाई गई SIT जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपनेवाली है. आज हम मर्यादा पुरुषोत्तम के मंदिर में हुए अमर्यादित आचरण पर बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं.
राम मंदिर के 40 दानपात्र और 2000 घंटे के CCTV वीडियो का संपूर्ण सच जानेंगे. सूत्रों के मुताबिक, इस CCTV फूटेज की पूरी पड़ताल SIT की टीम ने कर ली है. आज आपको पता चलेगा, कैसे दान चोर सिर्फ 30 मिनट में रामलला का चढ़ावा चोरी कर लेते थे. कैसे CCTV को चकमा दिया जाता था. कैसे दान चोरी के लिए 30 मिनट का समय निर्धारित किया गया था.
आपको जानना चाहिए कि रामलला के पैसे को लूटने के लिए किस तरह फर्जी ट्रस्ट बनाया गया. आज आपको ये भी जानना चाहिए, कैसे इस चोरी को बहाना बनाकर सनातनियों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रोपेगैंडा चलाया जा रहा है.
लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अब तक के सबसे बड़े एक्शन की. SIT ने दान चोरी के आरोपी लवकुश मिश्रा को आज हिरासत में लिया है. उससे पूछताछ की जा रही है. लवकुश मिश्रा कौन है, ये भी आपको बताते हैं
लवकुश..राम मंदिर में चढ़ावा गिनने वाली टीम का कर्मचारी था लवकुश को करीब 20 हजार रुपए सैलरी मिलती थी, लेकिन इसके घर से 12 लाख रुपए नगद बरामद हुआ था
सोचिए जिनकी जिम्मेदारी थी दान में मिले पैसे को गिनकर उसे सुरक्षित रखना. जिनकी जिम्मेदारी थी रामभक्तों से मिले धन को सुरक्षित बैंक तक पहुंचाना वो ही बेईमान निकले. सोचिए इनके अंदर धन संग्रह वाले पाप की भावना कितनी प्रबल होगी की अपने जीवन चरित से हर सनातनी को राह दिखानेवाले मर्यादा पुरुषोत्तम के मंदिर में इन्होंने हेरफेर की. देवस्थान में खड़ा व्यक्ति मन में बुरे भाव आने पर भी डरता है. लेकिन लालची लवकुश मिश्रा जैसों ने तो देवता के दान-पात्र से ही धन चुरा लिया
गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है - जाके प्रिय न राम बैदैही. तजिये ताहि कोटि बैरी सम, जद्यपि परम सनेही॥
अर्थात जिन्हें श्रीराम-सीता प्रिय नहीं हैं, उन्हें करोड़ों शत्रुओं के समान मानकर त्याग देना चाहिए. भले ही वो कितने भी प्रिय क्यों नहीं हों
राम मंदिर से धन की चोरी करनेवाले रामद्रोहियों को उनके पाप की सजा मिले ये सुनिश्चित करने के लिए SIT ने अब तक जो जांच की है उसमें कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली है.
ZEE न्यूज़ को मिली एक्सकलूसिव जानकारी के मुताबिक
SIT ने अब तक 113 लोगों से पूछताछ की है.
जांच में 25 से 30 लोगों को संदिग्ध के तौर पर चिन्हित किया गया है.
उन संदिग्धों की शुरुआती पहचान हो गई है जिन्होंने दान के पैसों की चोरी की.
जांच के लिए SIT ने प्राण प्रतिष्ठा यानी 22 जनवरी 2024 के बाद मंदिर में हुई नियुक्तियों, प्रशासनिक निर्णयों की कॉपी अपने कब्जे में ले ली है. यानी SIT ये जांच रही है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद से राम मंदिर में अब तक कितने लोगों ने काम किया. कौन कहां काम कर रहा था. और किसकी क्या जिम्मेदारी थी.
मंदिर के 40 दान पात्रों और काउंटिंग सेंटर के फुटेज SIT खंगाल चुकी है. SIT ने अब तक 2 हजार घंटे से ज्यादा की फुटेज अपने कब्जे में लिया है
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े 12 लोगों के बैंक अकाउंट SIT की जांच के दायरे में है
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 6 कर्मचारियों और कंसल्टेंसी कंपनी से जुड़े 6 कर्मचारियों के बैंक अकाउंट भी SIT के रडार पर हैं
समझिए, संदिग्धों को चिह्नित किया गया है. उनके खिलाफ तथ्य जुटाए गए हैं. जिन लोगों के बैंक खाते में संदिग्ध पैसों का लेनदेन दिखेगा उनसे फिर पूछताछ होगी. यानी संदिग्धों के लिए बचना अब मुश्किल होगा. आपके मन में ये जिज्ञासा होगी की राम मंदिर जैसे अतिसुरक्षित स्थान से दान में मिले पैसों की चोरी हुई कैसे. ं SIT ने इस पूरी प्रक्रिया को डिकोड किया है. कैसे ये शातिर पापी देवधन को अपनी जेब में डाल रहे थे.
सूत्रों के मुताबिक, दान के पैसों की चोरी कैश गिननेवाले कर्मचारियों की शिफ्ट बदलने के ठीक आधे घंटे पहले होती थी. यानी चोरी का समय तय था. समय सीमा तय थी. तय था कि 30 मिनट में दान की चोरी करनी है और वो 30 मिनट का समय कब था? जब कैश गिनने वाले कर्मचारियों की शिफ्ट बदलने वाली होती. उससे ठीक 30 मिनट पहले का समय तय किया गया था.
अब चोरी होती कैसे थी. CCTV को कैसे चकमा दिया जाता था. अब ये समझिए, शिफ्ट खत्म होने से पहले संदिग्ध कर्मचारियों में से एक CCTV कैमरे के सामने पीठ करके खड़ा हो जाता था. इसी दौरान दूसरे संदिग्ध कर्मचारी दान के पैसों की चोरी करते थे.
कैश गिनने के लिए हर शिफ्ट में इंचार्ज तय होते हैं. इनके साथ सुपरवाइजर होते हैं. एक सुपरवारइजर कैश गिननेवाले चार से पांच कर्मचारियों पर नजर रखता था. यानी बिना शिफ्ट इंचार्ज और सुपरवाइजर की मिलीभगत के दान के धन की चोरी नहीं हो सकती थी.
SIT ने जांच में 2 से 3 शिफ्ट इंचार्ज को संदिग्ध पाया है. दान चोरी में इनकी भूमिका की विस्तार से जांच हो रही है
साथ ही कैश काउंटिंग में शामिल स्टेट बैंक के आउटसोर्स कर्मचारी और दूसरे कर्मचारियों की जानकारी जुटाई जा रही है. उनकी भी जांच हो रही है
देवता को अर्पित धन को अपने निजी लाभ के लिए प्रयोग करना सबसे बड़ा पाप है. बेशक कानून इसे आर्थिक धांधली कहे लेकिन सनातनधर्मी इसे पाप की श्रेणी में ही रखेंगे.
SIT को अपनी जांच में कागज के कुछ पुर्जे में भी मिले हैं. इन पुर्जों पर नोटों की संख्या लिखी हुई है. इसकी भी जांच हो रही है. जांच में ये जानकारी सामने आई है कि दान के नोटों की गिनती की पूरी प्रक्रिया ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा की निगरानी में एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी कराते थे. SIT अनिल मिश्रा से पूछताछ कर चुकी है.
गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान राम के लिए कहा है- राम नाम मनिदीप धरु, जीह देहरीं द्वार. तुलसी भीतर बाहेरहुँ, जौं चाहसि उजिआर
अर्थात जिस प्रकार दरवाजे की चौखट पर दीपक रख देने से घर के भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला हो जाता है， उसी प्रकार यदि आप लौकिक और आध्यात्मिक प्रकाश चाहते हैं, तो निरन्तर 'राम नाम' का जाप करें
सोचिए जिन लोगों ने राम मंदिर के दान की चोरी की वो निरंतर राम नाम से सानिध्य में रहते थे. फिर भी उनके मन में इतना अंधेरा था कि उन्होंने देवधन की चोरी का पाप किया. सवाल ये भी है कि अति सुरक्षित राम मंदिर क्षेत्र से धन की चोरी कैसे हुई. इसके लिए SIT ने मंदिर के सुरक्षा रिकॉर्ड्स की जांच की है. इस जांच में ये तथ्य सामने आया कि मंदिर की सुरक्षा में
LIU यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट.
इंटेलीजेंस ब्यूरो यानी आईबी.
स्पेशल स्पेशल टास्क फोर्स.
मिलिट्री इंटेलीजेंस.
आतंकवाद निरोधक दस्ता.
रिसर्च एंड एनालिसिस विंग.
समेत अन्य एजेंसियों से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी तैनात रहते थे.
ये देश की बड़ी एजेंसियां हैं. सोचिए इन एजेंसियों से जुड़े अधिकारियों की मौजूदगी में भी राम मंदिर के दान के पैसों में सेंध लगा दी गई. SIT इसकी भी जांच कर रही है कि सुरक्षा में तैनात लोगों में से किसी की भी भूमिका तो देव धन की चोरी में नहीं है. मंदिर के खजाने की चोरी करनेवाले संदिग्धों का कोई कनेक्शन सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों से तो नहीं था
ये साधारण धन चोरी का साधारण अपराध नहीं है. ये करोड़ों सनातनियों की आस्था से जुड़ा मुद्दा है. ये उन करोड़ों सनातनियों से जुड़ा मुद्दा है जिन्होंने राममंदिर के लिए संघर्ष किया. जिन्होने अपने अराध्य के मंदिर से लिए धन और संपत्ति का दान दिया. SIT की जांच में ये सामने आया है कि राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव दर्शन और दान व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालता था. टिन्नू यादव से SIT कई राउंड की पूछताछ कर चुकी है. आज एक रामभक्त परिवार की कहानी भी आपको जरूर सुननी चाहिए जिसने चांदी के बहुमूल्य आभूषण भगवान राम को अपर्ति किए थे. आरोप है कि टीन्नू यादव ने हार को लिया लेकिन उसकी रशीद नहीं दी.
आचार्य विनोद मिश्रा जिस रामभक्त परिवार की चर्चा कर रहे हैं वो अपने गांव से 200 किलोमीटर पैदल चलकर अयोध्या पहुंचे थे. रामभक्ति में डूबे इस परिवार के छोटे बच्चे भी भजन कीर्तन करते हुए नंगे पैर चलकर अयोध्या पहुंचे थे. अयोध्या पहुंचने पर इनके पैरों में छाले पड़ गए थे. लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी. सोचिए ऐसे आस्तिकों के साथ दान चोरी वाला छल कितना बड़ा पाप है.
स्वामी विवेकानन्द ने कहा है कि जिस धन को समाज या ईश्वर के नाम पर एकत्र किया गया हो, उसका दुरुपयोग सबसे बड़ी बेईमानी है.
जिन प्रभु श्रीराम ने पिता के वचन को पूरा करने के लिए राज्य, सत्ता, ऐश्वर्य का त्याग कर दिया.उनके ही मंदिर में कुछ धनलोलुप लोगों ने श्रद्धालुओं के साथ छल किया SIT इस असाधारण अपराध के हर पहलू की जांच कर रही है. देव धन की चोरी को लेकर SIT की जांच में एक और एक्सलूसिव जानकारी सामने आई है.
सूत्रों के मुताबिक
देव-धन चुराने वाले संदिग्धों ने एक फर्जी ट्रस्ट बनाया था. सोचिए ये पापी कितने धूर्त थे. श्रद्धालुओं का भरोसा तोड़नेवाले इन संदिग्धों ने फर्जी ट्रस्ट ही बना दिया था.
इस ट्रस्ट का नाम सीता राम रसोई रखा गया था.
इसका लोगो.. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से मिलता-जुलता बनवाया गया.
जो लोग ट्रस्ट में चंदा देने की इच्छा दिखाते थे उन्हें इस ट्रस्ट का लिंक भेज दिया जाता था.
दान का पैसा हड़पने वाले इन धूर्तों ने नकली ट्रस्ट की वेबसाइट और सोशल मीडिया पेज भी बनाया था. इस ट्रस्ट के नाम पर श्रद्धालुओं से भोजन सेवा, भंडारा और धार्मिक कार्यों के नाम पर दान लिया गया. SIT अब जांच कर रही है कि इस ट्रस्ट के खाते में कितना पैसा आया और यहां से कितना पैसा दूसरे खाते में गया.
गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि काहूँ बैठन कहा न ओही. राखि को सकइ राम कर द्रोही॥
आर्थात रामद्रोहियों को कोई भी अपने पास बैठने तक को नहीं कहता. राम के द्रोही को कोई भी बचा नहीं सकता.
भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती. धर्म का रास्ता छोड़कर रामभक्तों की आस्था से छल करनेवालों को कोई बचा नहीं पाएगा. कानून इन्हें दंडित करेगा ये तय है. लेकिन कुछ लोगों के लिए देवता के खजाने को सेंध लगानेवाला ये पाप राजनीति का विषय बन गया है. वो शुभ समय में भगवान राम का नाम नहीं लेते.
जब भव्य राम मंदिर बना तो इन्होंने खुशी नहीं जताई. जब सदियों के संघर्ष के बाद भव्य मंदिर में मर्यादा पुरुषोत्तम की प्राण प्रतिष्ठा हुई तब भी इन्होंने सनातनधर्मियों के धार्मिक उल्लास का सम्मान नहीं किया. लेकिन आज ये अचानक से रामभक्त हो गए हैं. इनकी जुबान पर रामधुन सज गई है. जो कभी भगवान राम का नाम नहीं लेते थे आज वो बार-बार अयोध्या, भगवान राम और राममंदिर की चर्चा ही कर रहे हैं. यानी रामलला से दूरी बनाने वाले कुछ विशेष लोग अब राम-राम कर रहे हैं.
आर्थिक गड़बड़ी की एक घटना से इन्हें रामभक्ति में खोट दिखने लगी है. ये राम मंदिर की चिंता कर रहे हैं. इन्हें देव धन में चोरी की चिंता सता रही है. ये रामभक्तों की आस्था और धन चोरी की चिंता नहीं कर रहे हैं. इनकी मंशा कुछ और है. इनकी नियत कुछ और है. ये लोग आस्तिकों पर सवाल उठा रहे हैं. प्रोपेगैंडा कर रहे हैं. ऐसे नकली रामभक्तों को भगवान राम की नगरी से साधु संतों ने जवाब दिया है.
महात्मा गांधी ने कहा है कि जनता के विश्वास का दुरुपयोग करना चोरी से भी बड़ा अपराध है.
जो लोग श्रद्धालुओं के विश्वास का दुरुपयोग कर राम मंदिर में छोटी चोरी की घटना को अपने राजनीतिक लाभ के लिए बड़ा मुद्दा बना रहे हैं उन्हें आज जानना चाहिए की वो देश का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं. अब जो हम आपको बताने जा रहे उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा. इसे नोट भी कर लिजिएगा. आपके आपसपास अगर कोई राम मंदिर में दान चोरी को बड़ा मुद्दा बनाए तो उसे भी जरूर बताएं.
भारत में कुंठा क्लब के सदस्य जो कह रहे हैं उसे पाकिस्तान में बैठे उनके वैचारिक मित्र आगे बढ़ा रहे हैं. मेरी बाईं तरफ आप पाकिस्तान के प्रमुख अंग्रेजी अखबार डॉन की एक कटिंग देख रहे हैं. पाकिस्तान के इस बड़े न्यूज़ नेटवर्क ने राम मंदिर में दान चोरी को लेकर लंबी रिपोर्ट लिखी है. रिपोर्ट में आर्थिक गड़बड़ी का जिक्र तो किया ही गया. खास तौर पर इसे रेखांकित किया गया कि एक कथित मस्जिद वाली जगह पर ये मंदिर बना है. आपको न्यूज़वॉल पर दिखाते हैं पाकिस्तान के इस अखबार ने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा है
सोचिए भारत में बैठे कुंठा क्लब के सदस्य देव-धन में छोटी गड़बड़ी को इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया उसे भारत की छवि पर बट्टा लगाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है. बात गड़बड़ी से शुरू हुई लेकिन पाकिस्तान ने इसे मस्जिद तक पहुंचा दिया. समझिए इसी बहाने फिर भारत को, हिंदुओं को कट्टरपंथी साबित करने की साजिश हो रही है
सोचिए अपने छोटे राजनीतिक लाभ के लिए कुंठा क्लब के सदस्य देश का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं. यहां हम आपके ये जरूर कहेंगे कि इनके सनातन विरोधी नैरेटिव में नहीं पड़ना है. इसे अनदेखा करना है.
क्योंकि कुछ धनलोभियों की छोटी सी चोरी सनातन की प्रतिष्ठता को कलंकित नहीं कर सकती है. जिन लोगों ने अपनी आत्मा को धन के लिए बेच दिया उनका पाप रामभक्तों की आस्था को कमजोर नहीं कर सकता है. जैसे श्रीराम का व्यक्तित्व विराट है..वैसे ही उनके प्रति भक्तों की भावना भी विराट है. ऐसी छोटी घटनाएं राम भक्तों की आस्था को कमजोर नहीं करेगी.
हां, कुंठा क्लब के जो सदस्य अपने राजनीतिक फायदे के लिए अचानक ही राम-राम करने लगे हैं, उन्हें जरूर समझना चाहिए की इस तुच्छ राजनीति का फायदा पाकिस्तान जैसे भारत विरोधी देश उठा रहे हैं. उनके बयानों को कोट करके पाकिस्तान वैश्विक पटल पर सनातन और भारत की छवि को दाग लगाने की साजिश कर रहा है.
सोचिए डॉन अखबार को पीओके में मुनीर की सेना का जुल्म नहीं दिखा. उसे कब्जे वाले कश्मीर के सामान्य अधिकार मांगने पर गोलियों के शिकार होते आम लोग नहीं दिखे. उसे भारतीय कुंठा क्लब की चिंता दिखी. जानते हैं क्यों, क्योंकि कुंठा क्लब ने भारत विरोधियों को मुद्दा थमा दिया है.
दान में चोरी की छोटी घटना पर राजनीति करनेवालों को समझना चाहिए की ये मुद्दा आस्था से जुड़ा है. इस पर हंगामा कर वो कुछ बड़ा राजनीतिक लाभ हासिल नहीं कर पाएंगे. हां ये जरूर है कि वो