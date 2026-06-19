Ram Mandir Ayodhya Donation Chori CCTV: राम मंदिर के चढ़ावे में हेर फेर के मामले में शुरुआती चार दिनों की पड़ताल में जांच का दायरा अब दानपात्र प्रबंधन से आगे बढ़कर सीसीटीवी निगरानी तक पहुंच गया है. एसआईटी की टीम उस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है, जहां दान के पैसों की गिनती होती है. सीसीटीवी फुटेज के विशेषज्ञों को बुलाया गया है. एसआईटी की टीम इसके अलावा बैंक कर्मी और दान में मिले नोटों का बंडल बनाने वाले लोगों से पूछताछ कर रही है. जांच के पहले दिन 43 लोगों से पूछताछ की गई वहीं दूसरे दिन 32 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था. उसके बाद टीम ने अनिल मिश्रा, चंपत राय और गोपाल राय से पूछताछ की गई.
राम मंदिर में चढ़ावे में कितनी हेरफेर हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है. इन सभी सवालों का जवाब पूरा देश जल्द से जल्द जानना चाहता है. इस विषय पर हमनें राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा से बातचीत की है.
नृपेंद्र मिश्रा तिरुपति बालाजी मंदिर के तर्ज पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति क्यों चाहते हैं आपको यह समझना चाहिए. तिरुपति बालाजी मंदिर विश्व के सबसे धनी धार्मिक स्थलों में से एक है यहां प्रतिदिन से करोड़ का दान मिलता है आपको आज यह जानना चाहिए कि यहां दानपात्र से लेकर बैंक जाने तक पैसों का प्रबंधन कैसे होता है.
भक्त यहां दान पेटी में चढ़ावा चढ़ाते हैं.
हर दिन से दान पेटियों में भक्त नकद राशि, सिक्के और सोने-चांदी के आभूषण दान करते हैं.
दान पात्र को गिनती के लिए पराकमणि भवन भेजा जाता है.
दान पात्र को स्थानांतरित करते वक्त सीसीटीवी और पुलिस अधिकारियों की कड़ी निगरानी होती है.
दान की गिनती के लिए अंदर सिर्फ अधिकृत सेवकों की एंट्री होती है.
यहां नोट करने वाली बात यह है कि चढ़ावे की गिनती के लिए जो सेवक अंदर जाते हैं वह सिर्फ एक पारंपरिक धोती में अंदर जाते हैं.
गिनती के लिए अंदर जाने से पहले और बाहर आने के बाद सेवकों की तीन स्तर की जांच की जाती है.
यहां नोट करने वाली बात यह है कि जिस पराकमणि भवन में चढ़ावे की गिनती होती है, उसके चप्पे चप्पे पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले कैमरे लगे हैं. ये कैमरे कर्मचारियों की गतिविधियों को ट्रैक करते हैं किसी भी संदिग्ध गतिविधि को ट्रैक करते हैं.
तिरुपति मंदिर में जिस तरह से चढ़ावे का प्रबंधन किया जाता है उसे पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है और अब राम मंदिर में भी इसी प्रणाली को लागू करने की मांग हो रही है ताकि भविष्य में इस तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके.
जांच के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अयोध्या पहुंचने वाले हैं. बताया जा रहा है कि वह जांच की जानकारी लेंगे. लेकिन उनके कार्यक्रम में एक बदलाव किया गया है. पूछताछ में शामिल ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को मुख्यमंत्री से दूरी बनाने को कहा गया है. रामलला के दर्शन के समय उन्हें अपना प्रतिनिधि भेजने को कहा गया है.