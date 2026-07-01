/DNA: राम मंदिर डोनेशन चोरी पर ट्रस्टी का सबसे बड़ा हाथ, कैसे अनिल मिश्रा की नाक के नीचे से गायब होता रहा दान?

Ram Mandir Donation Theft: देश के कुछ स्वयंभू बुद्धिजीवी ऐसे हैं, जो राष्ट्र प्रथम की भावना से खिलवाड़ कर रहे हैं. वहीं, देश में कुछ ऐसे धर्मद्रोही बेईमान भी हैं, जिन्होंने सनातनियों की अटूट धार्मिक आस्था पर डाका डालने का दुस्साहस किया है. ऐसे बेईमानों ने संगठित तरीके से राम मंदिर के भीतर आर्थिक अपराध करने की निकृष्टता की है. राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की जांच आगे बढ़ी है. इस महापाप की परतें खुल रही हैं, तो कई बड़े और चौंकाने वाले नाम सामने आ रहे हैं. इनमें एक नाम राम मंदिर ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा का भी है. वही डॉक्टर अनिल मिश्रा, जो श्रीरामलला के भव्य प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य यजमान थे. सूत्रों के मुताबिक, जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ और उनके ठिकानों पर हुई छापेमारी के दौरान अनिल मिश्रा का नाम भी प्रमुखता से सामने आया है. सवाल है कि क्या वास्तव में साक्षात रामलला के सामने बैठकर सात दिनों तक आहुति देने वाले मुख्य यजमान की नाक के नीचे यह महापाप हो रहा था? क्या उन्होंने जानबूझकर इस कथित अनियमितता को नजरअंदाज किया?
राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी जैसा आर्थिक महापाप करने के आरोपियों के घर आज पुलिस ने छापेमारी की. अयोध्या के बसावा गांव में अनुकल्प मिश्रा के घर पुलिस पहुंची। पुलिस आज लवकुश मिश्रा के घर भी पहुंची। पुलिस ने दोनों के परिजनों से पूछताछ की है. पुलिस ने अदालत में आरोपियों को लेकर जो दस्तावेज जमा किए हैं, उनके मुताबिक लवकुश मिश्रा के घर से अब तक सवा 14 लाख रुपये बरामद किए गए, जबकि उसके रिश्तेदार अनुकल्प मिश्रा के घर से पौने 17 लाख रुपये से अधिक बरामद हुए. एक अन्य आरोपी अविनाश शुक्ला के घर से 20 लाख 39 हजार रुपये और 1,121 अमेरिकी डॉलर भी बरामद हुए हैं. इसके अलावा करुणेश पांडे के पास से 18 लाख रुपये से अधिक, रमाशंकर मिश्रा के घर से 7 लाख 32 हजार रुपये और रमाशंकर यादव के पास से एक लाख रुपये बरामद हुए हैं. इन बरामदगियों के बाद आज फिर पुलिस लवकुश मिश्रा के घर पहुंची थी. लवकुश मिश्रा के घर से हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट भेजी है, वह हम आपको दिखाते हैं.
इससे पहले जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ भी हुई थी. पूछताछ के दौरान दो अहम खुलासे हुए. सूत्रों के मुताबिक, दो घंटे तक चली लंबी पूछताछ के दौरान आरोपियों ने स्वीकार किया कि किस तरह राम मंदिर मंदिर में देवधन की चोरी की गई. दूसरा, आरोपियों ने ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा का नाम प्रमुखता से लिया. आरोपियों ने कहा है कि चढ़ावे की जो चोरी हुई उसकी जानकारी डॉक्टर अनिल मिश्रा को पहले से थी. अब जांच के घेरे में डॉक्टर अनिल मिश्रा हैं.
डॉक्टर अनिल मिश्रा अयोध्या के एक जाने-माने होम्योपैथिक चिकित्सक हैं और उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड के रजिस्ट्रार पद से सेवानिवृत्त हुए हैं. उन्हें अवध क्षेत्र में संघ का सबसे प्रभावशाली चेहरा माना जाता है. वे अवध प्रांत के 'प्रांत कार्यवाह' जैसे बेहद महत्वपूर्ण और शीर्ष पद पर भी रह चुके हैं. संघ में ऊंचे प्रशासनिक कद, अटूट निष्ठा और वरिष्ठता को देखते हुए डॉक्टर अनिल मिश्रा को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का संस्थापक ट्रस्टी बनाया गया. 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में हुए भव्य प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के दौरान वे अपनी पत्नी के साथ सात दिनों तक चले सभी प्रमुख पूर्व-अनुष्ठानों के मुख्य यजमान रहे. मंदिर प्रबंधन में उनकी महत्वपूर्ण प्रशासनिक भूमिका थी. वे दानपेटियों में आने वाले चढ़ावे की गिनती की निगरानी के साथ-साथ मंदिर स्टाफ की नियुक्तियों की भी देखरेख करते थे.
राम मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था में डॉक्टर अनिल मिश्रा की तूती बोलती थी. जब मंदिर में चढ़ावे की चोरी का खुलासा हुआ और एसआईटी ने जांच शुरू की, तो उन्होंने नैतिक आधार पर ट्रस्टी पद से इस्तीफा दे दिया. डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद उनकी नीयत और निष्ठा को लेकर नई-नई जानकारियां सामने आ रही हैं. ये जानकारियां, उनके पद और कद को देखते हुए, उनके चरित्र पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाती हैं. सूत्रों के मुताबिक, जब गड़बड़ियों की आशंका पर एक बैंक अधिकारी ने पैसे गिनने वाले सभी कर्मचारियों को हटाने की बात कही, तब ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों ने इसका विरोध किया था.
सूत्रों के मुताबिक, डॉक्टर अनिल मिश्रा इस बात पर अड़ गए थे कि कोई भी कर्मचारी नहीं हटाया जाएगा, और हुआ भी यही. किसी भी कर्मचारी को नौकरी से हटने नहीं दिया गया. सवाल यह है कि गड़बड़ियों की शिकायत के बावजूद डॉक्टर अनिल मिश्रा ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं होने दी? इस बचाव में उनका व्यक्तिगत लाभ क्या था? होना तो यह चाहिए था कि देवधन में चोरी की भनक लगते ही सबसे पहले आरोपियों को हटाकर मामले की जांच-पड़ताल की जाती, लेकिन अगर डॉक्टर अनिल मिश्रा को इसकी जानकारी मिली थी, तो उन्होंने चुप्पी क्यों साध ली? जबकि डॉक्टर अनिल मिश्रा पर दोहरी जिम्मेदारी थी. एक तो वे मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख संस्थापक ट्रस्टी थे और दूसरा, वे मुख्य यजमान भी रहे थे.
यजमान होने का मतलब केवल एक पद या प्रोटोकॉल नहीं होता, बल्कि सर्वोच्च आध्यात्मिक दायित्व, अटूट पवित्रता और करोड़ों सनातनियों का प्रतिनिधि होना भी होता है. 2024 में अनुष्ठान के समय उन्होंने समस्त हिंदू समाज की तरफ से संकल्प लिया था. डॉक्टर अनिल मिश्रा विद्वान व्यक्ति हैं. उन्हें पता होगा कि शास्त्रों में कहा गया है कि अगर कोई यजमान छल-कपट करता है, तो उसके पहले किए गए सभी पुण्य और धार्मिक फल तत्काल नष्ट हो जाते हैं. उन्हें यह भी जानकारी होगी कि देव-द्रव्य या दान की चोरी करने वाले यजमान को गरुड़ पुराण के अनुसार सबसे भयानक नरक और कष्ट भोगना पड़ता है. फिर भी अगर उन्होंने चोरी की शिकायत के बावजूद चुप्पी साध ली, तो इसका अर्थ क्या हो सकता है? मंदिर परिसर में 800 कर्मचारी काम करते हैं, जिनमें से 600 कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर हैं और 200 मंदिर के स्थायी कर्मचारी हैं. ज्यादातर कर्मचारियों को डॉक्टर अनिल मिश्रा की सिफारिश पर रखा गया था.
डॉक्टर अनिल मिश्रा की सिफारिश पर मंदिर ट्रस्ट के प्रबंधन में एक-दो नहीं, बल्कि करीब सवा सौ कर्मचारियों की नियुक्ति हुई. चंपत राय और गोपाल राव की सिफारिशों की तुलना में अकेले डॉक्टर अनिल मिश्रा की सिफारिश पर लगभग दोगुनी नियुक्तियां हुई थीं. वे जिसको चाहते थे, उसे नौकरी दिला देते थे. जिन-जिन लोगों को नौकरी मिली थी, वे सभी डॉक्टर अनिल मिश्रा के करीबी बताए जा रहे हैं. इसलिए उनका हस्तक्षेप भी हर जगह रहता था. अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा, दोनों डॉक्टर अनिल मिश्रा के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं. इन दोनों की भूमिका चढ़ावे की चोरी में सबसे बड़ी बताई जा रही है.
चढ़ावे की चोरी के आरोप में जो आठ कर्मचारी पकड़े गए हैं, उनमें एक अविनाश शुक्ला भी है. उससे जब पुलिस ने पूछताछ की, तो उसने कई खुलासे किए. सूत्रों के मुताबिक, उसने बताया कि रमाशंकर उर्फ टिन्नू यादव की मिलीभगत के कारण चोरी आसानी से होती थी. कोई भी सवाल करने वाला नहीं होता था. उन्हें पता था कि कैमरे कहां-कहां लगे हैं, इसलिए वे कैमरों की नजर से बचकर चोरी को अंजाम देते थे. कैमरों की नजर से बचने के लिए एक व्यक्ति रकम निकालता था और बाकी लोग उसे घेर लेते थे. इसके बाद रकम बाथरूम में छिपा दी जाती थी और मौका मिलते ही उसे बाहर ले जाया जाता था. ट्रस्ट के पदाधिकारियों के करीबी होने की वजह से उनकी कहीं भी कोई चेकिंग नहीं होती थी.
आरोपियों ने पुलिस को बताया कि निगरानी के लिए जो लोग लगाए गए थे, वे सिर्फ औपचारिकता निभाते थे. वे कोई वास्तविक निगरानी नहीं करते थे. यह बात आरोपियों को भी पता थी, इसलिए वे बेफिक्री से चोरी की रकम गायब कर देते थे. अब तक की जांच में यह सामने आया है कि डॉक्टर अनिल मिश्रा स्वयं संदेह के घेरे में हैं. एसआईटी अनिल मिश्रा पर कमीशन लेने के आरोपों की भी जांच कर रही है।सूत्रों के मुताबिक, जांच के दौरान उनकी कई संपत्तियों के बारे में जानकारी मिली है. एसआईटी यह भी आकलन कर रही है कि ट्रस्टी बनने के बाद उनकी संपत्ति में कितनी बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक, उनकी संपत्ति में कई गुना वृद्धि हुई है, जो सामान्य नहीं मानी जा रही है.
डॉक्टर अनिल मिश्रा का घर अयोध्या की अवधपुरी कॉलोनी, अमानीगंज में है. ट्रस्ट में आने के बाद से ही उनका घर लगातार बड़ा होता चला गया और अब वहां लिफ्ट लगाने की भी तैयारी चल रही है, जिसके लिए नया स्ट्रक्चर भी बनकर तैयार हो गया है. लगभग 2 हजार वर्गफुट में बने इस घर की कीमत करीब ढाई करोड़ रुपये आंकी जा रही है. डॉक्टर अनिल मिश्रा अंबेडकरनगर जिले के पतौना गांव के रहने वाले हैं। वहां भी उन्होंने कई बीघा जमीन खरीदी है. अयोध्या में, जहां वे रहते हैं, वहां भी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने जमीन खरीदी है. लखनऊ और नोएडा में भी उनके कई प्लॉट हैं. जांच टीम इन सभी संपत्तियों की भी पड़ताल कर रही है. मामले की एक-एक कड़ी को जोड़ा जा रहा है. डॉक्टर अनिल मिश्रा लगभग 12 साल तक गोंडा में तैनात रहे. वर्ष 2008 से 2020 तक वे होम्योपैथिक विभाग में अलग-अलग पदों पर कार्यरत थे. गोंडा में तैनाती के दौरान वे अयोध्या या लखनऊ में रहते थे और वहीं से गोंडा आकर नौकरी करते थे. जब वे गोंडा से सेवानिवृत्त हुए, तब उनका मासिक वेतन करीब डेढ़ लाख रुपये के आसपास था. गोंडा से सेवानिवृत्ति के बाद वे राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ गए और स्थायी रूप से अयोध्या में रहने लगे.
अयोध्या में डॉक्टर अनिल मिश्रा का अपना प्रभाव और रुतबा रहा है. राम मंदिर से जुड़ी प्रशासनिक व्यवस्था में भी वे एक प्रभावशाली और निर्णायक भूमिका में थे. इसी प्रभाव का प्रयोग करके उन्होंने मंदिर में अपनी मर्जी से अपने करीबियों की नियुक्तियां करवाईं. आरोप है कि जब उन पर गड़बड़ी के आरोप लगे, तो उन्हें दबाने की कथित कोशिश भी की गई. डॉक्टर अनिल मिश्रा देवधन की चोरी में कितने और कहां तक संलिप्त हैं, इसकी जांच चल रही है, लेकिन जिस व्यक्ति ने श्रीरामलला के प्राण-प्रतिष्ठा महाअनुष्ठान में मुख्य यजमान बनने का गौरव प्राप्त किया हो, उसका नाम ऐसी जांच में सामने आना ही करोड़ों श्रद्धालुओं के मन में गंभीर सवाल खड़े करता है. कानूनी रूप से अंतिम फैसला अदालत और जांच के निष्कर्ष तय करेंगे, लेकिन फिलहाल डॉ. अनिल मिश्रा कानून की जांच के साथ-साथ आस्था की अदालत में भी गंभीर संदेह के घेरे में दिखाई दे रहे हैं.