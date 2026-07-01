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DNA: राम मंदिर डोनेशन चोरी पर ट्रस्टी का सबसे बड़ा हाथ, कैसे अनिल मिश्रा की नाक के नीचे से गायब होता रहा दान?

Ram Temple Donation Theft: राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की जांच आगे बढ़ रही है. इसमें नया नाम राम मंदिर ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा का आया है. वह श्रीरामलला के भव्य प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य यजमान थे. ऐसे शख्स के नाक के नीचे से इतनी बड़ी चोरी होना किसी पाप से कम नहीं है. वह भी अब जांच के घेरे में हैं.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 01, 2026, 11:08 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 11:08 PM IST
DNA: राम मंदिर डोनेशन चोरी पर ट्रस्टी का सबसे बड़ा हाथ, कैसे अनिल मिश्रा की नाक के नीचे से गायब होता रहा दान?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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