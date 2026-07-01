/DNA: राम मंदिर डोनेशन चोरी पर ट्रस्टी का सबसे बड़ा हाथ, कैसे अनिल मिश्रा की नाक के नीचे से गायब होता रहा दान?

डॉक्टर अनिल मिश्रा का घर अयोध्या की अवधपुरी कॉलोनी, अमानीगंज में है. ट्रस्ट में आने के बाद से ही उनका घर लगातार बड़ा होता चला गया और अब वहां लिफ्ट लगाने की भी तैयारी चल रही है, जिसके लिए नया स्ट्रक्चर भी बनकर तैयार हो गया है. लगभग 2 हजार वर्गफुट में बने इस घर की कीमत करीब ढाई करोड़ रुपये आंकी जा रही है. डॉक्टर अनिल मिश्रा अंबेडकरनगर जिले के पतौना गांव के रहने वाले हैं। वहां भी उन्होंने कई बीघा जमीन खरीदी है. अयोध्या में, जहां वे रहते हैं, वहां भी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने जमीन खरीदी है. लखनऊ और नोएडा में भी उनके कई प्लॉट हैं. जांच टीम इन सभी संपत्तियों की भी पड़ताल कर रही है. मामले की एक-एक कड़ी को जोड़ा जा रहा है. डॉक्टर अनिल मिश्रा लगभग 12 साल तक गोंडा में तैनात रहे. वर्ष 2008 से 2020 तक वे होम्योपैथिक विभाग में अलग-अलग पदों पर कार्यरत थे. गोंडा में तैनाती के दौरान वे अयोध्या या लखनऊ में रहते थे और वहीं से गोंडा आकर नौकरी करते थे. जब वे गोंडा से सेवानिवृत्त हुए, तब उनका मासिक वेतन करीब डेढ़ लाख रुपये के आसपास था. गोंडा से सेवानिवृत्ति के बाद वे राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ गए और स्थायी रूप से अयोध्या में रहने लगे.