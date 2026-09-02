जमीन पर रडार तबाह, आसमान में AWACS ढेर: जब राम मंदिर के नए CEO ने ऑपरेशन सिंदूर में छीन ली थीं पाक की 'आंखें'

अयोध्या राम मंदिर के पहले CEO (चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर) के नाम का आखिरकार ऐलान हो गया है. बुधवार को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा के नाम पर मुहर लगा दी. 39 साल से ज्यादा भारतीय वायुसेना की सेवा करने वाले पूर्व फाइटर पायलट मिश्रा वही योद्धा हैं, जिन्होंने जनवरी 2025 में वेस्टर्न एयर कमांड संभाली और 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान पाकिस्तान को उसी की सीमा में घुटनों पर ला दिया था.
ANI पॉडकास्ट में एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के कई बड़े राज खोले थे. उन्होंने बताया कि कैसे भारतीय वायुसेना ने सटीक रणनीति से पाकिस्तान के रडार सिस्टम को पूरी तरह ठप यानी 'अंधा' कर दिया था.
जितेंद्र मिश्रा ने बताया था कि 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हवाई हमलों के खतरे को पूरी तरह बेअसर करते हुए भारत के लिए सुरक्षा कवच का काम किया. पाकिस्तान इस सिस्टम से इतना डर गया था कि वह किसी भी तरह इसका पता लगाना चाहता था. इसके लिए उसने भारत में अपने जासूसों और छिपे हुए एजेंटों (स्लीपर सेल) को काम पर लगा दिया था. उसे दूसरे देशों से सैटेलाइट से भी मदद मिल रही थी, हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान को कोई सुराग नहीं मिला. S-400 की वजह से पाकिस्तान के लड़ाकू विमान भारतीय सीमा के 200 किलोमीटर के दायरे में भी नहीं आ सके.
एस-400 (S-400 Triumf) रूस की बनाई दुनिया की सबसे घातक और आधुनिक लंबी दूरी की एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, जिसे भारतीय वायुसेना में 'सुदर्शन चक्र' नाम दिया गया है. जमीन से हवा में मार करने वाला यह सिस्टम देश की सीमाओं पर एक ऐसा सुरक्षा चक्र बनाता है, जिसे भेदना किसी भी दुश्मन के लिए नामुमकिन माना जाता है. यह सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के लड़ाकू विमानों, जासूसी ड्रोनों, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही ट्रैक कर पलक झपकते नष्ट करने में सक्षम है. 2018 में भारत और रूस ने पांच S-400 सिस्टम के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद यह सुरक्षा कवर भारतीय वायुसेना का मजबूत हथियार बना.
दरअसल, भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया था, जिसमें 25 पर्यटक मारे गए थे. एयर मार्शल ने इस ऑपरेशन को लेकर खुलासा किया सेना को ऑपरेशनल आजादी तो दी गई थी, लेकिन उसे सरकार का निर्देश था कि आम नागरिकों को कोई नुकसान न हो. जितेंद्र मिश्रा ने बताया, 'निर्देश यह था कि कोई 'कोलेटरल डैमेज' (आम लोगों को नुकसान) न हो. हम नहीं चाहते कि आम नागरिक प्रभावित हों. सिर्फ आतंकवादियों और उनके आकाओं को सजा दी जानी है. हम युद्ध-प्रेमी देश नहीं हैं.'
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना पर कोई पाबंदी नहीं थी. युद्ध कैसे लड़ा जाए यह तय करना भी सेना पर छोड़ा गया था, क्योंकि विपक्ष ने बार-बार आरोप लगाया है कि सरकार ने सशस्त्र बलों के हाथ बांध दिए थे. मिश्रा ने बताया था कि 7 मई को भारत द्वारा जैश और लश्कर के ठिकानों सहित नौ आतंकी कैंपों पर हमला करने के बाद मामला खत्म हो सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने तनाव बढ़ाने का रास्ता चुना था, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा.
एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा (रिटायर्ड) के मुताबिक, भारतीय वायुसेना ने एक सोची-समझी रणनीति के तहत पाकिस्तान के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह ठप कर दिया था. इसे 3 प्वाइंट के जरिए समझिए
1. जमीन पर लगे रडार तबाह किए: भारतीय वायुसेना ने सबसे पहले पाकिस्तान के उन रडारों को निशाना बनाकर उड़ा दिया, जो हवा में आने वाले विमानों पर नजर रखते थे. इनमें पंजाब सीमा के पास तैनात अमेरिका के आधुनिक AN/TPS रडार भी शामिल थे. रडार टूटने से पाकिस्तानी सेना यह देखने में नाकाम हो गई कि आसमान में क्या चल रहा है.
2. कमांड सेंटर खत्म किए: वायुसेना ने पाकिस्तान के 2 मुख्य कंट्रोल सेंटर भी बर्बाद कर दिए, जहां से युद्ध के दौरान पायलटों को निर्देश दिए जाते हैं. आंखें (रडार) और दिमाग (कंट्रोल सेंटर) छिन जाने के बाद पाकिस्तान पूरी तरह 'अंधा' और लाचार हो गया था.
3. हवा में उड़ता रडार (AWACS) भी मार गिराया: जमीन के रडार खत्म होने के बाद पाकिस्तान ने आसमान से नजर रखने के लिए सरगोधा बेस से अपना हवा में उड़ने वाला रडार विमान (AWACS) उड़ाया, लेकिन भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल दागकर उस विमान को भी हवा में ही ढेर कर दिया. इसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान के पास आसमान में देखने या अपने लड़ाकू विमानों को निर्देश देने का कोई जरिया ही नहीं बचा.
AWACS का पूरा नाम 'एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम' है. आसान शब्दों में यह आसमान में उड़ने वाला एक शक्तिशाली रडार है, जिसे सेना की 'हवाई आंख और कान' कहा जाता है. यह विमान हवा में उड़ते हुए ही सैकड़ों किलोमीटर दूर से दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और ड्रोनों को पकड़ लेता है. दुश्मन की हलचल देखते ही यह हवा में मौजूद हमारे लड़ाकू विमानों और जमीन पर तैनात सेना को फौरन अलर्ट कर देता है.