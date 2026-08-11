/कौन बनेगा राम मंदिर का पहला CEO? जानिए योग्यता से लेकर जिम्मेदारियों की पूरी इनसाइड स्टोरी

New CEO of Ram Mandir: देश-दुनिया के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के प्रतीक श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रशासनिक ढांचे को और अधिक पारदर्शी, कुशल और आधुनिक बनाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अपने पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के चयन के अंतिम चरण में पहुंच चुका है.
इस शीर्ष पद की रेस में शामिल लगभग 20 चुनिंदा उम्मीदवारों का अंतिम इंटरव्यू आयोजित किया जा रहा है. इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयन समिति ट्रस्ट को तीन सबसे योग्य नाम रिकमेंड करेगी, जिनमें से एक नाम पर अंतिम मुहर लगेगी. बता दें कि ये केवल एक प्रशासनिक नियुक्ति नहीं है, बल्कि भव्य राम मंदिर परिसर के सुरक्षा चक्र, अरबों रुपये के वित्तीय प्रबंधन, प्रतिदिन आने वाले लाखों राम भक्तों की व्यवस्थाओं और अयोध्या के तेजी से बदलते बुनियादी ढांचे को संभालने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. आइए, इस पूरे मामले की इनसाइड स्टोरी, चयन प्रक्रिया, अधिकार और नए CEO के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में विस्तार से जानते हैं...
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस ऐतिहासिक और संवेदनशील पद के लिए बेहद कड़े एवं उच्च मानक तय किए हैं. इस पद के लिए हर किसी का चयन नहीं हो सकता; इसके लिए प्रशासनिक क्षमता के साथ-साथ नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों का होना भी अनिवार्य है.
जानकारी के अनुसार, राम मंदिर के सीईओ पद के लिए उम्मीदवारों के पास उच्च स्तरीय योग्यता और व्यावहारिक अनुभव होना आवश्यक है. आवेदक के पास केंद्र या राज्य सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (जैसे IAS या समकक्ष), सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी, या किसी प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट व धार्मिक ट्रस्ट के प्रबंधन में कम से कम 15 से 20 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव होना अनिवार्य किया गया है.
इसके साथ ही, बड़े वित्तीय बजट को प्रबंधित करने, पारदर्शी ऑडिट व्यवस्था लागू करने और विशाल जन-प्रबंधन में निपुणता बेहद जरूरी है. उम्मीदवार की छवि बेदाग होने के साथ-साथ उसमें भारतीय संस्कृति, सनातन परंपराओं और अयोध्या की महिमा के प्रति गहरी आस्था व संवेदनशीलता होनी चाहिए. इसके अलावा, इस उच्च तनाव और जिम्मेदारी वाले कार्य वातावरण में निरंतर काम करने के लिए उम्मीदवार का शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होना भी अनिवार्य शर्त है.
राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का एक प्रमुख सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र बन चुका है. ऐसे में ट्रस्ट ने एक बहुत ही डिटेल्ड और पारदर्शी सिलेक्शन प्रोसेस तैयार किया है. इसके पीछे कई कारण हैं:
सबसे मुख्य वजह मंदिर परिसर की अत्यधिक संवेदनशीलता है, जहां किसी भी प्रकार की प्रशासनिक या सुरक्षात्मक चूक का राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है. इसके अलावा, मंदिर को देश-दुनिया से प्राप्त होने वाली अरबों रुपये की दान राशि के सही उपयोग, ऑडिट और कानूनी अनुपालन में पूर्ण वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक योग्य व ईमानदार नेतृत्व की अत्यंत आवश्यकता है. ट्रस्ट यह भी सुनिश्चित करना चाहता है कि इस पद पर नियुक्त व्यक्ति किसी भी राजनीतिक या विवादित विचारधारा से परे रहकर निष्पक्षता से केवल श्रद्धालुओं के हित में काम करे. चूंकि राम मंदिर के लिए पहली बार सीईओ की नियुक्ति हो रही है, इसलिए ट्रस्ट एक ऐसा उच्च मानक और मिसाल स्थापित करना चाहता है जो भविष्य के लिए भी अनुकरणीय बने.
राम मंदिर परिसर के कुशल और सुचारू संचालन के लिए नवनियुक्त सीईओ के पास केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं, बल्कि विशेष बहुआयामी कौशल का होना अत्यंत आवश्यक है. उनके पास रामनवमी और दीपावली जैसे प्रमुख त्योहारों के दौरान जुटने वाली लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को बिना किसी अनहोनी के नियंत्रित करने का व्यावहारिक संकट प्रबंधन कौशल होना चाहिए. इसके अलावा, आधुनिक सुरक्षा तंत्र, एआई-आधारित क्राउड मॉनिटरिंग, डिजिटल दान प्रबंधन, क्यूआर-आधारित प्रवेश प्रणाली और सीसीटीवी सर्विलांस जैसी नवीन तकनीकों को लागू करने की गहरी तकनीकी समझ भी जरूरी है.
सीईओ को उत्तर प्रदेश शासन, स्थानीय जिला प्रशासन, पुलिस बल, केंद्रीय खुफिया एजेंसियों और ट्रस्ट के पूज्य साधु-संतों के बीच बेहतर तालमेल बिठाने के लिए उत्कृष्ट समन्वय क्षमता की आवश्यकता होगी. साथ ही, देश-विदेश से आने वाले आम श्रद्धालुओं से लेकर अति-विशिष्ट (VIP/VVIP) अतिथियों की प्रोटोकॉल व्यवस्था को बिना किसी भेदभाव और संवेदनशीलता के संतुलित करने के लिए संचार कौशल होना भी इस पद की मुख्य मांग है.
नवनियुक्त CEO के पास व्यापक प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार होंगे, लेकिन साथ ही उनकी जवाबदेही भी सीधे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रति होगी. मुख्य जिम्मेदारियों और अधिकारों को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है:
1. तीर्थयात्री सुविधाएं: कतार प्रबंधन, पीने के पानी, छाया, चिकित्सा सेवा, व्हीलचेयर, प्रसाद वितरण और विश्राम गृहों का विश्वस्तरीय रखरखाव.
2. सुरक्षा व्यवस्था: मंदिर परिसर के आंतरिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत रखना और सुरक्षा बलों (PAC, CRPF, यूपी पुलिस) के साथ लगातार संपर्क में रहना.
3. वित्तीय नियंत्रण: दैनिक दान संग्रह, बैंक खातों के संचालन, कर्मचारियों के वेतन, विकास कार्यों के भुगतान और वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट तैयार करना.
4. संपत्ति एवं निर्माण प्रबंधन: मंदिर परिसर में जारी शेष निर्माण कार्यों, लैंडस्केपिंग और ट्रस्ट की अन्य परिसंपत्तियों की देखरेख और रख-रखाव.
1. मंदिर के प्रशासनिक कर्मचारियों पर सीधा नियंत्रण और अनुशासनात्मक कार्रवाई का अधिकार.
2. दैनिक परिचालन खर्चों के लिए निर्धारित वित्तीय स्वीकृति देने की शक्ति.
3. ट्रस्ट की बैठकों में प्रशासनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने और परिचालन संबंधी नीतियों का मसौदा तैयार करने का अधिकार
अयोध्या का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है. मंदिर निर्माण के साथ-साथ अयोध्या एक आधुनिक 'ग्लोबल स्पिरिचुअल सिटी' के रूप में विकसित हो रही है. ऐसे में नए CEO का रास्ता आसान नहीं होगा. उनके सामने निम्नलिखित मुख्य चुनौतियाँ होंगी:
सामान्य दिनों में 1 से 1.5 लाख और त्योहारों पर 5 से 10 लाख से अधिक श्रद्धालु प्रतिदिन अयोध्या पहुंच रहे हैं. भीषण गर्मी, बारिश या कड़ाके की ठंड में इन श्रद्धालुओं को बिना किसी परेशानी के सुगम दर्शन कराना सबसे बड़ी चुनौती होगी.
राम मंदिर के नाम पर फर्जी वेबसाइट्स, फर्जी क्यूआर कोड और अवैध ऑनलाइन चंदे के मामले सामने आते रहते हैं. CEO को यह सुनिश्चित करना होगा कि हर एक पैसे का दान आधिकारिक चैनलों से ही आए और उसका सही रिकॉर्ड व ऑडिट सार्वजनिक रूप से सुलभ रहे.
राम मंदिर की सुरक्षा 'रेड जोन' और 'येलो जोन' में विभाजित है. एक तरफ जहां आतंकवादी खतरों और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा जांच के नाम पर श्रद्धालुओं को अनावश्यक परेशानी न हो-इन दोनों के बीच बारीक संतुलन बनाना CEO की परीक्षा लेगा.
अयोध्या की धार्मिक व्यवस्था में स्थानीय साधु-संतों और रामानंदी संप्रदाय की परंपराओं का विशेष स्थान है. सरकारी प्रशासनिक शैली और पारंपरिक धार्मिक मर्यादाओं के बीच सामंजस्य बिठाना बेहद संवेदनशील काम होगा.
अयोध्या में नया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, आधुनिक रेलवे स्टेशन, फाइव स्टार होटल और नई टाउनशिप विकसित हो रही हैं. मंदिर परिसर के बाहर के इस इकोसिस्टम और बुनियादी ढांचे के साथ मंदिर के अंदर की व्यवस्थाओं को सिंक करना नए CEO के लिए एक दैनिक चुनौती होगी.
बता दें कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पहले CEO का चयन केवल एक प्रशासनिक नियुक्ति नहीं, बल्कि राम नगरी अयोध्या के व्यवस्थित और आधुनिक भविष्य की नींव है. 11-12 अगस्त के इंटरव्यू के बाद आने वाले तीन नामों में से जिसे भी यह जिम्मेदारी मिलेगी, उसके कंधों पर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, सुरक्षा और मंदिर की भव्यता को बनाए रखने का ऐतिहासिक दायित्व होगा. अब देखना यह है कि ट्रस्ट इस प्रतिष्ठित पद के लिए किस दिग्गज प्रशासनिक चेहरे पर अपना भरोसा जताता है.