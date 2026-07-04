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'दोषियों को मिले कड़ी सजा...', राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर RSS ने पहली बार तोड़ी चुप्पी; जानें किसने किया PM से बातचीत का दावा

Ram Mandir: राम मंदिर चंदा चोरी के विवाद के बीच RSS ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है. RSS के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि दोषी पाए जाने वाले को कड़ी सजा मिले.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jul 04, 2026, 07:58 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 07:58 AM IST
'दोषियों को मिले कड़ी सजा...', राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर RSS ने पहली बार तोड़ी चुप्पी; जानें किसने किया PM से बातचीत का दावा
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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