'दोषियों को मिले कड़ी सजा...', राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर RSS ने पहली बार तोड़ी चुप्पी; जानें किसने किया PM से बातचीत का दावा

इसके अलावा कहा कि हम मंदिर मैनेजमेंट और सरकार द्वारा बनाई गई SIT से सभी जरूरी कदम उठाने की उम्मीद करते हैं. इस मुद्दे पर 10 जुलाई से कर्नाटक में होने वाली संघ की प्रांत प्रचारक बैठक में भी चर्चा होगी. होसबोले ने आगे कहा कि श्री राम जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों रामभक्तों के समर्पण, त्याग और शहादत की वजह से पूरे हिंदू समाज के लिए श्रद्धा, आस्था और भक्ति का केंद्र बन गया है.