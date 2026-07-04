'दोषियों को मिले कड़ी सजा...', राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर RSS ने पहली बार तोड़ी चुप्पी; जानें किसने किया PM से बातचीत का दावा

RSS: राम मंदिर चंदा चोरी के विवाद के बीच RSS ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है. आरएसएस ने अयोध्या में राम मंदिर के डोनेशन में चोरी करने के दोषी पाए जाने वालों के लिए पूरी जांच और सजा की मांग की है. इतना ही नहीं RSS इस घटना का फायदा उठाने वाले और हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश करने वाले देश-विरोधी ताकतों की साजिशों को नाकाम करने के लिए संयम दिखाने की भी अपील की.
RSS के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, यह पक्का करना जरूरी है कि जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को कड़ी सजा मिले. यह पहली बार है जब RSS के किसी सीनियर नेता ने इस बढ़ते विवाद पर पब्लिक में कमेंट किया है.
इस विवाद ने संघ को मुश्किल में डाल दिया है, इस पर बोलते हुए होसबोले ने कहा कि RSS समेत पूरे हिंदू समाज के लिए ऐसी उम्मीद करना बिल्कुल सही नहीं है. यह बहुत निंदनीय है. राम मंदिर मैनेजमेंट और ऑपरेशन में सभी कमियों को ठीक करने के लिए असरदार कदम उठाए गए हैं. यह भी पक्का करना होगा कि अयोध्या मंदिर में करोड़ों राम भक्तों की आस्था और श्रद्धा अटूट बनी रहे.
इसके अलावा कहा कि हम मंदिर मैनेजमेंट और सरकार द्वारा बनाई गई SIT से सभी जरूरी कदम उठाने की उम्मीद करते हैं. इस मुद्दे पर 10 जुलाई से कर्नाटक में होने वाली संघ की प्रांत प्रचारक बैठक में भी चर्चा होगी. होसबोले ने आगे कहा कि श्री राम जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों रामभक्तों के समर्पण, त्याग और शहादत की वजह से पूरे हिंदू समाज के लिए श्रद्धा, आस्था और भक्ति का केंद्र बन गया है.
अयोध्या में श्री राम लला मंदिर में रखे दानपात्रों में चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने पूरे समाज और राम भक्तों की भावनाओं और आस्था को बहुत ठेस पहुंचाई है. हम सभी इस घटना से बहुत दुखी और गुस्से में हैं.