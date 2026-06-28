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राम मंदिर दान चोरी मामला: 8 आरोपियों के घर पुलिस की छापेमारी, बरामद हुआ कई लाख कैश

Ram Mandir: पुलिस ने अयोध्या राम मंदिर दान चोरी मामले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया है, सभी को 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस ने छापेमारी के दौरान कई लाख कैश भी बरामद किया.

Written ByAmit Bhardwaj
Published: Jun 28, 2026, 02:18 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 02:49 PM IST
राम मंदिर दान चोरी मामला: 8 आरोपियों के घर पुलिस की छापेमारी, बरामद हुआ कई लाख कैश
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Amit Bhardwaj

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 अमित व्यापम घोटाला, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों, सुशांत सिंह राजपूत हत्याकांड और कोल स्कैम पर सीरीज में अपनी बेहतरीन रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने कई घोटालों का पर्दाफाश किया है. इसके अलावा अमित भारद्वाज ने दुनिया के कई मुल्कों में जाकर वार कवर किया है. उन्होंने राष्ट्र हित की कहानियों को सामने लाने के लिए देश भर में यात्राएं की हैं.

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