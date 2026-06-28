/राम मंदिर दान चोरी मामला: 8 आरोपियों के घर पुलिस की छापेमारी, बरामद हुआ कई लाख कैश

Ram Mandir Theft Case: उत्तर प्रदेश पुलिस ने रविवार (28 जून) को अयोध्या में राम मंदिर में जमा किए गए चंदे की कथित चोरी के मामले में टीनू यादव समेत आठ आरोपियों के घरों पर छापेमारी की. जांच के तहत, पुलिस ने टीनू यादव के घर की तलाशी ली और सह-आरोपी अविनाश शुक्ला और अनुकल्प मिश्रा के घरों पर भी छापेमारी की. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस ने रेड के दौरान 79.85 लाख रुपये बरामद किए.
दान में कथित हेराफेरी का विवाद 7 जून को सामने आया था. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध के बाद, उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई. SIT की शुरुआती जांच के आधार पर, 25 जून को एक FIR दर्ज की गई. पुलिस ने इस मामले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
सीएम ने दिया है निर्देश
उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है. हालांकि, अब तक की कार्रवाई और जांच में एक चीज बहुत स्पष्ट हो चुकी है कि इसमें और भी कई बड़े नाम जुड़ सकते हैं.
कई और नाम आ सकते हैं सामने
जिसमें 17 बड़े नामों की चर्चा चल रही है और 30 और लोग हैं जो कि आरोपियों के या तो रिश्तेदार या फिर करीबी बताए जा रहे हैं, उन पर भी गाज गिर सकती है क्योंकि कहां-कहां कितने-कितने पैसे पहुंचाए गए है. कहां-कहां पैसे पहुंचा कर इस्तेमाल किए गए हैं. चाहे वो कीमती धातुओं में या फिर कहीं और इसकी जांच पुलिस कर रही है और तथ्यों को खंगाल रही है. इस केस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है.