/राम मंदिर दान चोरी मामला: 8 आरोपियों के घर पुलिस की छापेमारी, बरामद हुआ कई लाख कैश

जिसमें 17 बड़े नामों की चर्चा चल रही है और 30 और लोग हैं जो कि आरोपियों के या तो रिश्तेदार या फिर करीबी बताए जा रहे हैं, उन पर भी गाज गिर सकती है क्योंकि कहां-कहां कितने-कितने पैसे पहुंचाए गए है. कहां-कहां पैसे पहुंचा कर इस्तेमाल किए गए हैं. चाहे वो कीमती धातुओं में या फिर कहीं और इसकी जांच पुलिस कर रही है और तथ्यों को खंगाल रही है. इस केस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है.