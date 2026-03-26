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श्रीनगर के लाल चौक पर राम नाम का जयकारा, 16 साल की परंपरा; शांति और एकता के साथ मनाई गई राम नवमी

Ram Navami in Srinagar: भगवान राम के जन्मदिन के जश्न के दौरान नब्बे के दशक से पहले के नजारे देखने को मिले. कड़ी सुरक्षा के बीच श्रीनगर के मशहूर घंटाघर से शोभा यात्रा निकली, जिसमें भक्त नाचते-गाते हुए निकले.

 

Written By  Syed Khalid Hussain|Edited By: Reetika Singh|Last Updated: Mar 26, 2026, 08:08 PM IST
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श्रीनगर के लाल चौक पर राम नाम का जयकारा, 16 साल की परंपरा; शांति और एकता के साथ मनाई गई राम नवमी

Communal Harmony in Srinagar: राम नवमी के मौके पर श्रीनगर में कड़ी सुरक्षा के बीच एक बड़ी शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें कश्मीरी पंडितों ने लाल चौक, रीगल चौक और हब्बा कदल जैसे शहर के खास इलाकों से जुलूस निकाला. यात्रा कथलेश्वर मंदिर टंकीपोरा हब्बा कदल से शुरू हुई, जो लाल चौक, घंटाघर, बारबर शाह और हरि सिंह हाई स्ट्रीट जैसे इलाकों से गुजरी. भगवान राम के जन्म का जश्न मनाता है और नौ दिन के नवरात्रि त्योहार के आखिर में कश्मीर में शांति और एकता का संदेश फैलाता है.

श्रीनगर में भव्य शोभायात्रा

जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने शोभा यात्रा के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी. यह यात्रा श्रीनगर के पुराने शहर के जैनदार मोहल्ला से शुरू हुई और शहर के व्यापारिक केंद्र लाल चौक, हब्बाकदल, बर्बरशाह, हरि सिंह हाई स्ट्रीट और जहांगीर चौक से गुजरने के बाद श्रीनगर के टंकीपोरा इलाके में समाप्त हुई. नाचते-गाते चल रहे भक्तों को अन्य धर्मों के लोगों ने शुभकामनाएं दीं और बधाई दी. यह यात्रा पिछले 16 सालों से मनाई जा रही है. पहले घाटी में आतंकवाद बढ़ने के कारण इसे रोक दिया गया था, लेकिन अब स्थिति सामान्य है.

शांति और भाईचारे का संदेश

भक्त संदीप ने कहा, “हम शांति और भाईचारे के लिए प्रार्थना करते हैं. यात्रा निकालते समय स्थानीय लोग हमेशा हमारा बहुत समर्थन करते हैं. यात्रा की सजावट मुसलमानों द्वारा की जाती है. हम कश्मीर, देश और दुनिया भर में शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और आशा करते हैं कि कश्मीर में कोई आतंक न हो और लोग शांति से रहें.” 

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परंपरा और सुरक्षा का संगम

आयोजकों ने श्रीनगर में जुलूस निकालने में समर्थन के लिए कश्मीरी पंडितों और मुसलमानों दोनों का आभार व्यक्त किया. विदेश में रहने वाले कश्मीरी पंडित भी जुलूस का हिस्सा बनने आए थे और उन्होंने 90 के दशक से पहले के दृश्य को याद किया. एक भक्त अशोक कुमार ने कहा कि हम नब्बे के दशक से पहले के दृश्य देख रहे हैं, जैसा कि इस दिन कश्मीर में होता था, और हमें उम्मीद है कि भविष्य उज्ज्वल होगा और भाईचारा फिर से जन्म लेगा. परंपरा को फिर से जीवंत करने वाले इस जुलूस में पारंपरिक पोशाक और "हरे राम हरे राम" के नारे शामिल हैं, साथ ही शांतिपूर्ण उत्सव सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा के प्रबंध किए गए थे.

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