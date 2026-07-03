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'चढ़ावा चोरी से हम सभी आहत, दोषियों को कठोर दंड जरूरी...' राम मंदिर दान मामले पर RSS की पहली प्रतिक्रिया

राम जन्मभूमि में दान की चोरी के मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहली प्रतिक्रिया आई है. आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसबोले ने इस मामले को लेकर समस्त रामभक्तों और सनातनी हिंदुओं से क्या कहा, आपको जरूर जानना चाहिए.

Written ByNiraj Pandey
Published: Jul 03, 2026, 03:16 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 04:06 PM IST
'चढ़ावा चोरी से हम सभी आहत, दोषियों को कठोर दंड जरूरी...' राम मंदिर दान मामले पर RSS की पहली प्रतिक्रिया
Image Credit: ANISource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Niraj Pandey

Niraj Pandey

जी न्यूज में बतौर डिप्टी एडिटर पोलिटिकल अफेयर्स के पद पर कार्यरत हैं. पिछले 22 वर्षों से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अलग अलग भूमिकाओं में काम करने का अनुभव. इस यात्रा के दौरान जनसत्ता एक्सप्रेस, हिंदुस्तान, ईटीवी, भारत समाचार, एबीपी न्यूज में भी सेवाएं दे चुके हैं. मूलतः प्रयागराज वासी हैं.

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