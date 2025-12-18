पत्थरों को काट कर रास्ता बनाने वाले दशरथ मांझी के बार में सुना होगा, यहां जानें पत्थरों में जान भरने वाले राम सुतार की कहानी

Ram V Sutar: दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को तराशने वाले मशहूर मूर्तिकार राम वी.सुतार का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है. पद्म भूषण से सम्मानित सुतार ने गांधी जी और अन्य महापुरुषों की सैकड़ों मूर्तियां बनाईं थीं.
Statue of Unity: भारत के मशहूर मूर्तिकार राम वी.सुतार का 100 साल की उम्र में निधन हो गया है. उनके परिवार ने बताया कि बढ़ती उम्र की बीमारियों की वजह से उन्होंने नोएडा में अपने बेटे के घर पर अंतिम सांस ली. उनके जाने से भारतीय कला जगत में शोक का माहौल है. राम सुतार का जन्म 19 फरवरी 1925 को महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में हुआ था. साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद भी उन्होंने अपनी मेहनत और हुनर के दम पर दुनिया भर में अपनी कला से नाम कमाया. उन्होंने ऐसी कई मूर्तियों को बनाया जिन्हें देश-विदेश में बहुत पसंद किया गया.
बनाई दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति
राम सुतार जी को सबसे ज्यादा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए जाना जाता है. गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे खड़ी सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची मूर्ति उन्होंने डिजाइन की थी जिससे वह पूरी दुनिया में मशहूर हो गए. इसके अलावा उन्होंने हैदराबाद में लगी डॉ.बी.आर अंबेडकर की 125 फीट ऊंची शानदार प्रतिमा भी बनाई थी. संसद भवन में महात्मा गांधी की ध्यान करते हुए मूर्ति और घोड़े पर बैठे छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा भी उनकी बेहतरीन कलाकृतियों में से एक है.
कई सम्मानों से नवजा गया
कला के क्षेत्र में उनके शानदार काम के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1999 में पद्म श्री और 2016 में पद्म भूषण जैसे सम्मानों से भी नवाजा. उनके निधन की खरब सुनकर देश के बड़े नेता औक कलाकार दुखी हैं और उनके महाने काम को याद कर रहे हैं. राम सुतार ने मुंबई के जे.जे स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़ाई की थी जहां उन्हें अपनी बेहतरीन कला के लिए गोल्ड मेडल मिला था.
लंबी बीमारी की बाद निधन
काफी दिनों से बीमार चल रहे पद्म भूषण विजेता राम सुतार का नोएडा में उनके घर पर निधन हो गया है. उनके जाने की खबर से सभी शिल्पाकर जगत के लोग बहुत दुखी हैं. उनके बेटे अनिल सुतार, जो खुद एक मूर्तिकार हैं, अब अपने पिता के काम को आगे बढ़ा रहे हैं.
