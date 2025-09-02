S Ramadoss: इस राज्‍य में होने जा रहे चुनाव, राजनीति क्‍या न करा दे! बाप ही लेगा बेटे के खिलाफ एक्‍शन
S Ramadoss: इस राज्‍य में होने जा रहे चुनाव, राजनीति क्‍या न करा दे! बाप ही लेगा बेटे के खिलाफ एक्‍शन

PMK Politics: पार्टी के संस्थापक एस. रामदास बुधवार को अपने बेटे और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अंबुमणि रामदास के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिणाम का ऐलान करेंगे. इसके बाद पीएमके पार्टी में एक सियासी तूफान खड़ा होने की के कयास लगाए जा रहे हैं.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Sep 02, 2025, 12:47 PM IST
S Ramadoss: इस राज्‍य में होने जा रहे चुनाव, राजनीति क्‍या न करा दे! बाप ही लेगा बेटे के खिलाफ एक्‍शन

Tamilnadu Politics: राजनीति को लेकर ये बड़ी कहावत है कि सियासत बाप-बेटे में भी दरार पैदा कर देती है. इस कहावत को चरितार्थ करते हुए दिखाई दे रही है तमिलनाडु की पट्टाली मक्कल कच्ची (PMK) नाम की सियासी पार्टी. इस पार्टी के संस्थापक एस. रामदास बुधवार को अपने बेटे और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अंबुमणि रामदास के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिणाम का ऐलान करेंगे. इसके बाद पीएमके पार्टी में एक सियासी तूफान खड़ा होने की के कयास लगाए जा रहे हैं. इस प्रकरण ने पार्टी की आंतरिक एकता को झकझोर दिया है.

सोमवार को थैलापुरम में नौ सदस्यीय अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति (डीएसी) की बैठक के बाद, पीएमके विधायक और डॉ. रामदास के करीबी विश्वासपात्र आर. अरुल ने कहा कि सभी सदस्यों ने विचार-विमर्श में भाग लिया और चूंकि अंबुमणि ने नोटिस का जवाब देने में विफल रहे, इसलिए प्रशासकों ने अपना निर्णय एक सीलबंद लिफाफे में दर्ज किया. उन्होंने कहा कि अंतिम निर्णय रामदास द्वारा 3 सितंबर को पार्टी की प्रशासनिक समिति की बैठक में घोषित किया जाएगा.

कैसे शुरू हुआ पिता-पुत्र के बीच टकराव?
पिता और पुत्र के बीच टकराव अगस्त के मध्य में सामने आया जब रामदास ने अपनी बेटी गांधीमाथी के बेटे, अपने पोते मुकुंदन को पीएमके के युवा विंग का नेता नियुक्त किया. अंबुमणि ने इस कदम का सार्वजनिक रूप से विरोध किया, नियुक्ति की घोषणा वाले मंच पर ही अपनी असहमति जताई और बैठक को बीच में ही छोड़कर चले गए.

अंबुमणि के खिलाफ 16 आरोप तय किए गए 
इसके बाद पार्टी ने 17 अगस्त को पुडुचेरी में रामदास की अध्यक्षता में एक सामान्य सभा की बैठक बुलाई, जिसमें अंबुमणि के खिलाफ 16 आरोप तय किए गए. इनमें चेन्नई के पनायुर में एक अलग कार्यालय संचालित करना, सोशल मीडिया पर रामदास के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करना, और थैलापुरम निवास पर निगरानी उपकरण स्थापित करना शामिल था.

यह भी पढ़ेंः  मनोज जरांगे के आंदोलन पर छगन भुजबल का जवाब, कहा- OBC कोटे में घुसपैठ नहीं होने देंगे

31 अगस्त तक मांगा गया था कारण बताओ नोटिस का जवाब
एक कारण बताओ नोटिस में अंबुमणि से 31 अगस्त तक जवाब देने को कहा गया, लेकिन कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया. उनके समर्थन में तीन विधायकों को जारी किए गए नोटिस भी अनुत्तरित रहे. समय सीमा समाप्त होने के बाद, डीएसी ने सोमवार को बैठक की ताकि यह विचार किया जाए कि क्या अंबुमणि को पीएमके से निष्कासित किया जाए या कार्यकारी अध्यक्ष के पद से हटाया जाए.

कमेटी ने अपनी सिफारिशों को सील 
समिति ने अपनी सिफारिश को सील कर दिया और अंतिम निर्णय संस्थापक रामदास पर छोड़ दिया. बुधवार को होने वाली घोषणा से पीएमके, जो लंबे समय से रामदास परिवार से जुड़ी रही है, पर बड़े प्रभाव पड़ने की उम्मीद है. राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने कहा कि परिणाम पार्टी के नेतृत्व की गतिशीलता को बदल सकता है क्योंकि यह 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए खुद को तैयार कर रही है.

यह भी पढ़ेंः इस मंदिर को लेकर फ्रंट पर खेल रही थी BJP, CM ने चली चाल; बैकफुट पर आई पार्टी

Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

