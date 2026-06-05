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Hindi NewsदेशCM बनते ही झटका: सबसे करीबी नेता ने शपथ के दो दिन बाद छोड़ा साथ, डैमेज कंट्रोल में जुटे DK शिवकुमार

CM बनते ही झटका: सबसे करीबी नेता ने शपथ के दो दिन बाद छोड़ा साथ, डैमेज कंट्रोल में जुटे DK शिवकुमार

Ramalinga Reddy Resigns: कर्नाटक कैबिनेट में विभागों के बंटवारे से नाराज वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामलिंगा रेड्डी ने मंत्री पद की शपथ लेने के दो दिन बाद ही इस्तीफा दे दिया. उन्होंने मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार पर बेंगलुरु विकास विभाग को लेकर यू-टर्न लेने और खुद को बार-बार अपमानित करने का आरोप लगाया. हालांकि, उन्होंने कांग्रेस पार्टी में बने रहने की बात भी कही है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jun 05, 2026, 11:58 AM IST
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DK Shivakumar- Ramalinga Reddy
DK Shivakumar- Ramalinga Reddy

D K Shivakumar: कर्नाटक की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है. कांग्रेस के बेहद सीनियर नेता और नवनियुक्त मंत्री आर. रामलिंगा रेड्डी ने मंत्री पद की शपथ लेने के महज दो दिन बाद ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. शुक्रवार को अपने आवंटित विभाग (पोर्टफोलियो) को लेकर रेड्डी की गहरी नाराजगी खुलकर सामने आ गई. चौंकाने वाली बात यह है कि यह राजनीतिक घमासान ठीक उस वक्त हुआ है, जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी खुद बेंगलुरु शहर में मौजूद हैं. रेड्डी ने पार्टी के भीतर खुद को दरकिनार किए जाने का आरोप लगाते हुए सीधा मोर्चा खोल दिया है.

मुख्यमंत्री शिवकुमार के वादे पर उठे सवाल

रामलिंगा रेड्डी के इस कड़े कदम के पीछे विभागों के बंटवारे का बड़ा विवाद है. रेड्डी का सीधा आरोप है कि मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने बेंगलुरु विकास विभाग को लेकर अपने पुराने आश्वासन से पूरी तरह यू-टर्न ले लिया है. रेड्डी के मुताबिक, साल 2023 में ही उनसे वादा किया गया था कि यह अहम विभाग उन्हें सौंपा जाएगा. इसके पीछे एक अंदरूनी समझ यह भी बनी थी कि ढाई साल बाद जब डी.के. शिवकुमार मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे, तब यह पोर्टफोलियो रेड्डी के पास रहेगा. लेकिन मौजूदा आवंटन में ऐसा न होने से वे गहरे सदमे में हैं.

रेड्डी ने निजी सचिव के जरिए भिजवाया इस्तीफा

हाईप्रोफाइल मंत्रियों के बीच चल रही अंदरूनी खींचतान को उजागर करते हुए रामलिंगा रेड्डी ने अपने दिल का दर्द बयां किया. उन्होंने बेहद भावुक शब्दों में कहा कि मुझे बार-बार अपमानित किया गया है, अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता. उन्होंने साफ किया कि वे अपनी अंतरात्मा के खिलाफ जाकर काम नहीं कर सकते. हालांकि, बगावती तेवर दिखाने के बावजूद उन्होंने स्पष्ट किया कि वे मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से मिलकर अपना इस्तीफा नहीं सौंपेंगे, बल्कि इसे अपने निजी सचिव के जरिए मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) भिजवाएंगे.

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53 साल का वफादार कांग्रेसी निराश

कैबिनेट में मचे इस घमासान के बीच रामलिंगा रेड्डी ने पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा को लेकर उठ रहे सवालों पर भी विराम लगा दिया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि मैं कांग्रेस का विधायक बना रहूंगा और कांग्रेस में ही रहूंगा. पिछले 53 सालों से कांग्रेस के सिपाही रहे रेड्डी ने आगे कहा कि मैं पार्टी से नाराज नहीं हूं, बस पूरी व्यवस्था से निराश हूं. मंत्री पद छोड़ने के बावजूद मैं कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बना रहूंगा. बहरहाल, कर्नाटक कैबिनेट में विभागों के आवंटन को लेकर चल रही इस अंदरूनी कलह ने नई सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है.

डैमेज कंट्रोल में जुटे डीके शिवकुमार

इस बीच, रामलिंगा रेड्डी की नाराजगी को दूर करने की कोशिश करते हुए मुख्यमंत्री शिवकुमार ने उनके साथ अपने पुराने और मजबूत रिश्तों का हवाला दिया. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है. वह (रामलिंगा रेड्डी) मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. कैबिनेट में हम दोनों सबसे करीबी दोस्त हैं. हम इस समस्या को आपस में बैठकर सुलझा लेंगे. शिवकुमार ने रेड्डी को सरकार का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए यह संदेश देने की कोशिश की कि पार्टी में उनकी वरिष्ठता का पूरा सम्मान है. 

मुख्यमंत्री ने रामलिंगा रेड्डी के इस्तीफे और उनकी नाराजगी की मुख्य वजह को भी स्पष्ट किया. शिवकुमार ने बताया कि रामलिंगा रेड्डी मेरे सहयोगी और वरिष्ठ नेता हैं. उन्होंने (आवंटित विभाग पर) कहा कि वह गांव जाकर काम नहीं कर सकते. उनकी मांग है कि मुझे उन्हें कोई और मंत्री पद देना चाहिए. मुख्यमंत्री के इस बयान से यह साफ संकेत मिल रहे हैं कि हाईकमान और राज्य सरकार रेड्डी को मनाने के लिए उनके पोर्टफोलियो में बदलाव करने को तैयार है.

मैं खुद बात करूंगा और सब ठीक कर दूंगा

इस्तीफे के बाद से ही कर्नाटक की राजनीति में चल रही खींचतान को विराम देते हुए डीके शिवकुमार ने पूरा भरोसा जताया कि यह विवाद लंबा नहीं खिंचेगा. उन्होंने कहा कि मैं खुद रामलिंगा रेड्डी से बात करूंगा और सब ठीक कर दूंगा. गौरतलब है कि रामलिंगा रेड्डी ने बेंगलुरु विकास विभाग न मिलने और खुद को अपमानित किए जाने का आरोप लगाते हुए निजी सचिव के जरिए अपना इस्तीफा भिजवाया था, जिसके बाद से कांग्रेस आलाकमान इस अंदरूनी कलह को शांत करने की पुरजोर कोशिशों में जुटा है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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