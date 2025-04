'मैंने जिंदगी में ऐसा नहीं देखा...', जम्मू-कश्मीर में बादल फटने से तबाही, रामबन में सेना ने संभाला मोर्चा

Heavy rainfall in J&K Ramban: जम्मू-कश्मीर में रामबन जिले के कई गांवों में रविवार तड़के आई अचानक बाढ़ और भूस्खलन ने पूरे इलाके में तबाही मचा दी है. इस प्राकृतिक आपदा में दो नाबालिग भाइयों और एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई. इस आपदा में पंथियाल के निकट दर्जनों मकान और जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं, कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह कट गया, जिससे राहत और बचाव कार्यों में मुश्किलें आईं.

सेना ने संभाला मोर्चा

बादल फटने और रामबन जिले में हुई भारी बारिश के बाद भारतीय सेना ने प्रभावित नागरिकों की सहायता करने और राष्ट्रीय राजमार्ग 44 (NH44) पर संपर्क बहाल करने के लिए त्वरित और समन्वित राहत और बहाली अभियान शुरू किया है. जमीनी स्थिति का आकलन करने के बाद, सेना ने जिला आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और यातायात अधीक्षक सहित नागरिक प्रशासन के अधिकारियों के साथ समन्वय में तत्काल कार्रवाई शुरू की.

सेना लोगों को खिला रही खाना

फंसे हुए यात्रियों को राहत प्रदान करने के लिए बनिहाल, कराचियाल, डिगदौल, मैत्रा और चंद्रकोट से त्वरित प्रतिक्रिया दल (QRT) को तेजी से जुटाया गया. सेना के जवानों ने चाय और गर्म भोजन वितरित करके, अस्थायी आश्रय प्रदान करके और जरूरतमंद लोगों को बुनियादी चिकित्सा सहायता प्रदान करके सहायता प्रदान की.

#WATCH | Ramban Landslide | The Indian Army has launched an operation to restore connectivity along the National Highway 44. The road clearance and restoration may take up to 48 hours.

